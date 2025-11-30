Día Mundial de la Lucha contra el Sida: cuál es su importancia y por qué se conmemora cada 1 de diciembre

En el Perú, alrededor del 98% de contagios de VIH es producido por mantener relaciones sexuales sin protección. | Foto: Andina | Composición: LR

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida, establecido en 1988, busca visibilizar la epidemia del VIH y promover acciones que garanticen la prevención y/o un oportuno tratamiento ante el contagio. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) afirma que, si bien el número de infecciones y muertes ha disminuido a nivel mundial, la desigualdad en diversos sectores limita el acceso a una atención de calidad para aquellos que lidian con esta enfermedad crónica.

¿Por qué el Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora cada 1 de diciembre?

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora desde 1988, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecieron esta fecha para “sensibilizar a la población, conmemorar a los fallecidos y celebrar los logros, como el aumento del acceso a los servicios de tratamiento y prevención (del VIH/Sida)”, tal como indica la primera entidad en su página web.

Con el transcurrir del tiempo, esta fecha se convirtió en un símbolo global de solidaridad. El lazo rojo, adoptado a partir del año 1991, fortaleció el mensaje de respeto, memoria y apoyo para aquellos que sufrían de la enfermedad. Desde ese momento, gobiernos y diversas entidades realizan actividades para informar y prevenir el contagio de esta a nivel mundial.

Día Mundial de la Lucha contra el Sida: importancia y objetivos de su conmemoración

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida resalta la presencia del VIH como problema de salud pública mundial cada año. La fecha, además de recordar la necesidad de prevenir la enfermedad, incita a las personas a buscar un tratamiento oportuno en caso de contagio y a combatir prejuicios relacionados al tema.

Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), esta fecha también busca que los gobiernos garanticen servicios de salud para todos, de calidad y sin discriminación. Por ello, considera importante “saturar las zonas de alta transmisión con una combinación de intervenciones de prevención adaptadas”. Estas incluyen el ofrecimiento de preservativos, la circuncisión masculina voluntaria médica, la profilaxis previa a la exposición (PrEP), la terapia antirretroviral, la educación sexual integral, entre otros.

¿Cuál es el índice de contagios de VIH/Sida en el Perú?

En el Perú, el 98% de contagios de VIH es producido por mantener vínculos sexuales sin protección. No obstante, acorde a Segundo Acho, presidente ejecutivo de EsSalud, es importante promover una cultura informativa, de prevención y de realización de pruebas oportunas para prevenir tanto el VIH como otras infecciones de transmisión sexual.

Entre los años 2019 y 2025, EsSalud ha registrado más de 6 mil nuevos casos de VIH y más de 2 mil casos de sida, de los cuales, en Lima y Callao se observa respectivamente un 50% y 70% de ellos. Bajo este contexto, solo en este año se han notificado 655 casos de VIH en redes asistenciales y prestacionales de dichas zonas, de los que, el 78% corresponde a personas del sexo masculino, principalmente de 30 a 34 años.