HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Datos LR

Día Mundial de la Lucha contra el Sida: cuál es su importancia y por qué se conmemora cada 1 de diciembre

Cada primer día del último mes del año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que busca generar conciencia sobre el impacto de este problema de salud pública.

En el Perú, alrededor del 98% de contagios de VIH es producido por mantener relaciones sexuales sin protección.
En el Perú, alrededor del 98% de contagios de VIH es producido por mantener relaciones sexuales sin protección. | Foto: Andina | Composición: LR

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida, establecido en 1988, busca visibilizar la epidemia del VIH y promover acciones que garanticen la prevención y/o un oportuno tratamiento ante el contagio. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) afirma que, si bien el número de infecciones y muertes ha disminuido a nivel mundial, la desigualdad en diversos sectores limita el acceso a una atención de calidad para aquellos que lidian con esta enfermedad crónica.

PUEDES VER: EsSalud alerta por síntomas graves del dengue: dolor abdominal y vómitos persistentes podrían indicar fase mortal

lr.pe

¿Por qué el Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora cada 1 de diciembre?

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora desde 1988, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecieron esta fecha para “sensibilizar a la población, conmemorar a los fallecidos y celebrar los logros, como el aumento del acceso a los servicios de tratamiento y prevención (del VIH/Sida)”, tal como indica la primera entidad en su página web.

TE RECOMENDAMOS

PEDRO CASTILLO CONDENADO A 11 AÑOS: REBELDÍA, FUGAS Y SENTENCIAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Con el transcurrir del tiempo, esta fecha se convirtió en un símbolo global de solidaridad. El lazo rojo, adoptado a partir del año 1991, fortaleció el mensaje de respeto, memoria y apoyo para aquellos que sufrían de la enfermedad. Desde ese momento, gobiernos y diversas entidades realizan actividades para informar y prevenir el contagio de esta a nivel mundial.

PUEDES VER: Dos niños con síntomas de tos ferina viajan dos días por río para recibir atención médico en Loreto: brote suma 32 muertes en 2025

lr.pe

Día Mundial de la Lucha contra el Sida: importancia y objetivos de su conmemoración

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida resalta la presencia del VIH como problema de salud pública mundial cada año. La fecha, además de recordar la necesidad de prevenir la enfermedad, incita a las personas a buscar un tratamiento oportuno en caso de contagio y a combatir prejuicios relacionados al tema.

Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), esta fecha también busca que los gobiernos garanticen servicios de salud para todos, de calidad y sin discriminación. Por ello, considera importante “saturar las zonas de alta transmisión con una combinación de intervenciones de prevención adaptadas”. Estas incluyen el ofrecimiento de preservativos, la circuncisión masculina voluntaria médica, la profilaxis previa a la exposición (PrEP), la terapia antirretroviral, la educación sexual integral, entre otros.

PUEDES VER: Perú entre los países con menor calidad de vida en Sudamérica, según Ranking Numbeo 2025

lr.pe

¿Cuál es el índice de contagios de VIH/Sida en el Perú?

En el Perú, el 98% de contagios de VIH es producido por mantener vínculos sexuales sin protección. No obstante, acorde a Segundo Acho, presidente ejecutivo de EsSalud, es importante promover una cultura informativa, de prevención y de realización de pruebas oportunas para prevenir tanto el VIH como otras infecciones de transmisión sexual.

Entre los años 2019 y 2025, EsSalud ha registrado más de 6 mil nuevos casos de VIH y más de 2 mil casos de sida, de los cuales, en Lima y Callao se observa respectivamente un 50% y 70% de ellos. Bajo este contexto, solo en este año se han notificado 655 casos de VIH en redes asistenciales y prestacionales de dichas zonas, de los que, el 78% corresponde a personas del sexo masculino, principalmente de 30 a 34 años.

Notas relacionadas
Menores con VIH en la Amazonía luchan por vivir ante falta de tratamiento adecuado y educación sexual

Menores con VIH en la Amazonía luchan por vivir ante falta de tratamiento adecuado y educación sexual

LEER MÁS
Pacientes con VIH denuncian desabastecimiento de medicamentos: "Nos dan los que están próximos a vencer"

Pacientes con VIH denuncian desabastecimiento de medicamentos: "Nos dan los que están próximos a vencer"

LEER MÁS
Lenacapavir: el nuevo medicamento que previene el VIH con solo dos dosis al año

Lenacapavir: el nuevo medicamento que previene el VIH con solo dos dosis al año

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

LEER MÁS
¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bonos Activos esto se sabe HOY, 26 de noviembre: pago con aumento para pensionados y últimos subsidios de fin de año vía Sistema Patria

Bonos Activos esto se sabe HOY, 26 de noviembre: pago con aumento para pensionados y últimos subsidios de fin de año vía Sistema Patria

LEER MÁS
Navidad 2025: aprende paso a paso cómo hacer una corona de Adviento tradicional y creativa para decorar tu hogar

Navidad 2025: aprende paso a paso cómo hacer una corona de Adviento tradicional y creativa para decorar tu hogar

LEER MÁS
¿Cuándo empieza el Adviento en Perú este 2025 y qué representa esta tradición previa a la Navidad cristiana?

¿Cuándo empieza el Adviento en Perú este 2025 y qué representa esta tradición previa a la Navidad cristiana?

LEER MÁS
Bono de Guerra esto se sabe HOY, 26 de noviembre: aumento para pensionados, fechas fijas y nuevos montos vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 26 de noviembre: aumento para pensionados, fechas fijas y nuevos montos vía Sistema Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Datos LR

Bonos Activos esto se sabe HOY, 26 de noviembre: pago con aumento para pensionados y últimos subsidios de fin de año vía Sistema Patria

Navidad 2025: aprende paso a paso cómo hacer una corona de Adviento tradicional y creativa para decorar tu hogar

¿Cuándo empieza el Adviento en Perú este 2025 y qué representa esta tradición previa a la Navidad cristiana?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025