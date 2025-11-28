ONU pide a Israel crear una comisión independiente para investigar denuncias de tortura en el conflicto con Palestina

Soldados israelíes en la ciudad de Ramallah en la Cisjordania ocupada. | Foto: AFP/Referencial

El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a Israel que cree una comisión de investigación para esclarecer todas las denuncias de tortura cometidas en el marco de su conflicto con Palestina.

El órgano reclamó una comisión independiente, imparcial y eficaz para examinar e investigar todas las denuncias de tortura cometidos durante el conflicto armado para enjuiciar a los responsables, incluidos los oficiales de alto rango.

El comité condenó inequívocamente el ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, pero también expresó su profunda preocupación por el carácter desproporcionado de la respuesta israelí a esos ataques.

El relator del comité Peter Vedel Kessing indicó que sus miembros estaban consternados por las descripciones de lo que parecen ser actos de tortura sistemáticos y generalizados infligidos a los palestinos detenidos por Israel.

Entre las torturas mencionadas en los informes de diversos órganos de la ONU figuran palizas severas, incluso en los genitales, descargas eléctricas y privación de alimentos" o simulación de ahogamiento.

El comité también expresó su preocupación por la violencia de los colonos y el recurso a la detención administrativa, que habrían alcanzado niveles sin precedentes.

Asimismo, destacó su inquietud por el mantenimiento de la autorización del uso de medios especiales no revelados como método de coacción durante los interrogatorios.

Respecto a esto, el comité instó a Israel a promulgar un delito penal específico para la tortura que incorpore una definición conforme a la Convención, a proporcionar información sobre la naturaleza exacta de los medios especiales empleados y a garantizar que no se invoque ninguna circunstancia excepcional para justificar la tortura o los malos tratos.

Ante el comité a mediados de noviembre, el codirector de la delegación israelí y embajador ante la ONU, Daniel Meron, rechazó las acusaciones contra su país y aseguró que este cumple con sus obligaciones en virtud del derecho internacional.