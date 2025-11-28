HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     
Mundo

ONU pide a Israel crear una comisión independiente para investigar denuncias de tortura en el conflicto con Palestina

La comisión deberá ser independiente e imparcial, con el objetivo de investigar todas las denuncias de tortura y enjuiciar a los responsables, incluidos los oficiales de alto rango.

Soldados israelíes en la ciudad de Ramallah en la Cisjordania ocupada.
Soldados israelíes en la ciudad de Ramallah en la Cisjordania ocupada. | Foto: AFP/Referencial

El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a Israel que cree una comisión de investigación para esclarecer todas las denuncias de tortura cometidas en el marco de su conflicto con Palestina.

El órgano reclamó una comisión independiente, imparcial y eficaz para examinar e investigar todas las denuncias de tortura cometidos durante el conflicto armado para enjuiciar a los responsables, incluidos los oficiales de alto rango.

TE RECOMENDAMOS

Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

PUEDES VER: ONU advierte que no hay avances contra el feminicidio: una mujer fue asesinada cada 10 minutos en 2024

lr.pe

El comité condenó inequívocamente el ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, pero también expresó su profunda preocupación por el carácter desproporcionado de la respuesta israelí a esos ataques.

El relator del comité Peter Vedel Kessing indicó que sus miembros estaban consternados por las descripciones de lo que parecen ser actos de tortura sistemáticos y generalizados infligidos a los palestinos detenidos por Israel.

Entre las torturas mencionadas en los informes de diversos órganos de la ONU figuran palizas severas, incluso en los genitales, descargas eléctricas y privación de alimentos" o simulación de ahogamiento.

El comité también expresó su preocupación por la violencia de los colonos y el recurso a la detención administrativa, que habrían alcanzado niveles sin precedentes.

PUEDES VER: ONU advierte que no hay avances contra el feminicidio: una mujer fue asesinada cada 10 minutos en 2024

lr.pe

Asimismo, destacó su inquietud por el mantenimiento de la autorización del uso de medios especiales no revelados como método de coacción durante los interrogatorios.

Respecto a esto, el comité instó a Israel a promulgar un delito penal específico para la tortura que incorpore una definición conforme a la Convención, a proporcionar información sobre la naturaleza exacta de los medios especiales empleados y a garantizar que no se invoque ninguna circunstancia excepcional para justificar la tortura o los malos tratos.

Ante el comité a mediados de noviembre, el codirector de la delegación israelí y embajador ante la ONU, Daniel Meron, rechazó las acusaciones contra su país y aseguró que este cumple con sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

Notas relacionadas
Relatora de la ONU expresa su preocupación sobre situación de Delia Espinoza: "Estos ataques siguen intensificándose"

Relatora de la ONU expresa su preocupación sobre situación de Delia Espinoza: "Estos ataques siguen intensificándose"

LEER MÁS
ONU advierte que no hay avances contra el feminicidio: una mujer fue asesinada cada 10 minutos en 2024

ONU advierte que no hay avances contra el feminicidio: una mujer fue asesinada cada 10 minutos en 2024

LEER MÁS
ONU alerta que la IA amenaza los derechos humanos y podría volverse un 'Frankenstein moderno'

ONU alerta que la IA amenaza los derechos humanos y podría volverse un 'Frankenstein moderno'

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump anuncia que suspenderá "la migración de todos los países del tercer mundo" hacia EE.UU. de forma permanente

Trump anuncia que suspenderá "la migración de todos los países del tercer mundo" hacia EE.UU. de forma permanente

LEER MÁS
El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

LEER MÁS
Jefe de gabinete de Zelenski renuncia tras registro de su domicilio por agencia anticorrupción

Jefe de gabinete de Zelenski renuncia tras registro de su domicilio por agencia anticorrupción

LEER MÁS
Periodista argentina muere a los 33 años tras caer por un acantilado mientras intentaba tomarse una foto

Periodista argentina muere a los 33 años tras caer por un acantilado mientras intentaba tomarse una foto

LEER MÁS
Donald Trump anuncia que EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes de Venezuela por tierra

Donald Trump anuncia que EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes de Venezuela por tierra

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Mundo

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Donald Trump tilda de 'enemigo del pueblo' al NYT tras artículo que cuestiona su estado de salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025