Donald Trump propone a Perú como aliado estratégico fuera de la OTAN

El anuncio del presidente estadounidense Donald Trump se enmarca en un acercamiento bilateral en materia de defensa y seguridad, que la Cancillería peruana presenta como una convergencia de prioridades estratégicas con Estados Unidos.

Donald Trump propone impulsar un mayor acercamiento en seguridad y defensa entre Estados Unidos y Perú. Foto: composición LR
Donald Trump propone impulsar un mayor acercamiento en seguridad y defensa entre Estados Unidos y Perú. Foto: composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso que Perú sea considerado un aliado estratégico extra OTAN, una figura utilizada por Washington para fortalecer la cooperación en defensa con países que no integran la alianza militar atlántica. El planteamiento busca profundizar el vínculo bilateral en seguridad nacional.

La iniciativa fue abordada durante un encuentro diplomático entre autoridades peruanas y representantes del gobierno estadounidense, en el que se analizó la reciente Estrategia de Seguridad Nacional publicada por la administración de Donald Trump.

De acuerdo con lo informado, ambas delegaciones coincidieron en que existe una convergencia entre las prioridades estratégicas de Estados Unidos y Perú, especialmente en temas vinculados a defensa y seguridad regional.

Este acercamiento se produce en un escenario político en el que el gobierno de José Jerí impulsa una política exterior alineada con los intereses estratégicos de Washington, una postura que marca distancia con enfoques multilaterales tradicionales.

