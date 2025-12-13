Chile se encamina hacia una unas elecciones decisivas este domingo 14 de diciembre. En la contienda presidencial se enfrentarán Jeannette Jara, representante del sector izquierdista y figura del Partido Comunista, dentro de la alianza oficialista Unidad por Chile; y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, quien representa a la ala más conservadora del espectro político nacional. La participación en estas elecciones será obligatoria para quienes residen en el país, mientras que, en el extranjero, el sufragio será voluntario.

Con el reloj corriendo hacia la jornada electoral, el debate público se concentra en temas urgentes como la seguridad ciudadana, el impacto económico de las propuestas de campaña y el manejo del fenómeno migratorio, especialmente después del aumento de ingresos irregulares durante los últimos años.

El Kast, el favorito a ganar

Son más de 15 millones los chilenos habilitados para votar este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Un sondeo publicado por Plaza Pública Cadem a finales de noviembre proyecta que Kast obtendría el 58% de los votos frente al 42% de Jara. Este mismo estudio también revela cómo se estarían redistribuyendo los votos entre los candidatos. Según los datos, el 60% de quienes respaldaron previamente a Evelyn Matthei optaría ahora por apoyar al ultraderechista. A este respaldo se sumaría el 89% de los seguidores de Franco Kaisser y el 37% de quienes votaron por Franco Parisi.

En diálogo con La República, Inés Huamán, inmigrante peruana que lleva viviendo 25 años en Chile, aseguró que votará por Kast. Lo definió como un candidato conservador que le "transmite seguridad" y que "podría ofrecer estabilidad en un momento de tensiones sociales". Por su parte, Liceth Mitma, quien reside en el país sureño desde hace 23 años, definió su voto por Kast tras el último debate presidencial. Una de las razones que la llevó a no inclinarse por Jara es una de sus propuestas económicas: elevar el sueldo mínimo por encima de los 600.000 pesos. "Esto no sería viable dado el estado actual de la economía chilena", expresó en conversación con este medio.

El periodista argentino Juan Elman, especialista en política internacional, sostuvo para medio digital Cenital que el distanciamiento de Kast con los sectores tradicionales de la derecha, junto con su acercamiento a figuras del trumpismo latinoamericano —reflejado en su viaje a El Salvador para conocer de cerca el modelo de gobierno de Nayib Bukele y en el hecho de haber contactado a Javier Milei tras avanzar a la segunda vuelta electoral— son elementos clave que explican su ascenso político y que lo posicionan como favorito a ser el nuevo mandatario chileno.

Las principales preocupaciones que debería atender el próximo presidente de Chile

Para Inés, un eventual gobierno de derecha debería enfocarse en economía, inmigración y seguridad, tres áreas que, a su juicio, se han debilitado con la actual administración de Boric. Sin embargo, recalca que la seguridad ciudadana debe ser su principal prioridad. “La gente anda con mucho temor a los asaltos en las calles", asegura.

Liceth coincide en poner la seguridad ciudadana en primer lugar; sin embargo, añade otras urgencias. "En el sector salud se debe implementar más medicamentos en el área oncológica, muchos pacientes esperan recibir el medicamento, pero les es imposible acceder a ello porque no está disponible o porque no pueden comprarlo, ya que es demasiado caro”, indicó. A su juicio, este es un problema humanitario que el próximo gobierno no puede seguir postergando.

En los últimos meses, la derecha ha conseguido marcar el ritmo del debate público al imponer los temas que le son prioritarios. Según explicó Tomás Duval, analista y docente de la Universidad Autónoma de Chile, en declaraciones a CNN, durante la campaña de segunda vuelta los temas centrales se mantuvieron: migración, seguridad y, en menor medida, economía. A esto sumó que "el tono del discurso no varió, no ha sido una campaña de gran intensidad”, señaló.

En tanto, el politólogo Cristóbal Bellolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) de Chile, señaló que el oficialismo enfrenta dificultades para posicionarse en temas como el orden público, debido a que en años recientes ha estado más asociado a las críticas de la represión. "En la retina de los chilenos, que (Jara) hable de economía y orden público, no es creíble. En cambio, Kast siempre ha hablado de ambos temas”, comentó.

La "mano dura" de Kast contra la inmigración

Kast propone declarar la migración irregular como un delito, restringir el acceso a servicios públicos como salud, educación y vivienda para los migrantes indocumentados, y poner en marcha un plan masivo de expulsiones. Al respecto, Inés se mostró totalmente a favor de dicha medida. “Kast toma estas medidas debido a la gran inseguridad que invade Chile, como el (cosa que nunca se había visto en este país), extorsión, secuestro, asesinatos, crimen organizado y mafias".

Asimismo, comentó que los ilegales ingresaron por la frontera por Bolivia, en el pueblo fronterizo de Colchane. Sin embargo, no se sabe quiénes son y cuál es su historial personal ya que no tienen documentos que avalen su identificación. “Yo como inmigrante me he sometido a todas las vías regulares y respetado sujetándome a las leyes que exige venir a este país", dijo.

Liceth coincide plenamente con estas políticas migratorias de Kast. Afirma que muchos inmigrantes irregulares generan desorden en las calles de Santiago. "Algunos invaden terrenos y se instalan a vivir en un lugar sin que nada les haya costado, y por ese lado, estoy completamente de acuerdo de sacarlos del país, porque viven ilegalmente y ocasionan esos desmanes", sostuvo. Sin embargo, reconoce que existen personas sin documentos que no cometen faltas, y por ello cree que deberían tener un plazo razonable para regularizarse antes de ser expulsadas.

El último cara a cara entre Kast y Jara

Tanto Kast como Jara tuvieron un último debate presidencial el martes 9 de diciembre. Según el analista político Pepe Auth, el formato de aquel debate no cumplió con sus expectativas, pues en lugar de propiciar un intercambio de ideas, terminó convirtiéndose en "agresiones cruzadas". Así lo manifestó durante una transmisión en vivo del programa Política para adultos, del diario chileno El Líbero.

En esa misma línea, el exministro de Educación durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, Gerardo Varela, opinó que Kast tuvo un mejor desempeño que Jara. “Ella no le habló al país”, señaló, y destacó que el ultraderechista se mostró sereno y calmado. Sin embargo, consideró que el encuentro no modificará el rumbo de la elección.

Varela también cuestionó la forma en que se planteó el debate, ya que considera que no se trató de un enfrentamiento entre una figura comunista y un político de extrema derecha, como se ha presentado. "La comunista habla de crecimiento económico, de las empresas, de la dictadura en Venezuela, y, por otro lado, Kast dice que va a mantener todas las ayudas sociales. Son dos socialdemócratas debatiendo entre ellos”, complementó.