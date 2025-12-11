RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

Rosa María Palacios criticó que el Poder Ejecutivo, bajo el mandato del presidente interino, José Jerí, designó a Cinthia Vanessa Ramírez Santillana como la nueva jefa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), institución encargada de manejar TV Perú y Radio Nacional. Ramírez Santillana asume este cargo en reemplazo de Carmen Dora Garrido Díaz.

"Hija de la señora Robertina Santillana. La señora Santillana fue ex congresista de APP y, durante su mandato, transfirió una serie de bienes que no le pertenecían solo a ella, sino también a su socio, a quien además había contratado como asesor. Estos bienes fueron transferidos a sus hijas, entre ellas Cinthia Ramírez. No está claro qué se quiso ocultar, pero así ocurrió. Al terminar el mandato, el asesor —que buscaba reactivar la empresa junto a su ahora ex socia— reclamó la propiedad. Para entonces, la hija ya había transferido un bien valorizado en varios millones a su esposo por apenas unos miles", sostuvo.

Asimismo, Palacios habló sobre los cuestionamientos de recientes controversias vinculadas a la transferencia irregular de bienes durante el periodo congresal de su madre, la exlegisladora Robertina Santillana. A ello se suma una serie de decisiones legislativas que podrían incrementar la influencia del Congreso en los medios públicos.

"El incidente incluyó una gresca de la cual hay registro, y ella fue acusada de robo. Ahora es la nueva presidenta del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Según el señor Jerí, preside una institución que agrupa a 200 radios a nivel nacional, por lo que conoce bien el sector. Pero hay más respecto a TV Perú y Radio Nacional. En la Ley de Endeudamiento Público, en una disposición final incorporada de manera forzada, el Congreso estableció que, a partir del 1 de enero, TV Perú y Radio Nacional deberán transmitir los plenos del Congreso de la República de manera ininterrumpida. Esto pese a que el Parlamento ya cuenta con un canal de cable propio. En la práctica, esto funciona como una franja electoral gratuita: las noticias del Congreso operan como propaganda para un Legislativo en el que la mayoría busca la reelección, todo financiado con dinero público" agregó.