Mundo

Jeannette Jara cierra campaña electoral por el balotaje en Chile con gran optimismo y la ovación de una enorme multitud

La candidata de izquierda cerró el miércoles su campaña electoral acompañada de sus fieles seguidores al coro de "sí se puede" en Coquimbo, al norte de Santiago de Chile.

Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista de Chile, cerró su campaña el 10 de diciembre en Coquimbo.
Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista de Chile, cerró su campaña el 10 de diciembre en Coquimbo. | AFP | Rodrigo Arangua

La candidata del Partido Comunista de Chile, Jeannette Jara, cerró su campaña electoral el pasado miércoles 10 de diciembre con cara a la segunda vuelta que se celebrará este domingo. Con un amplio apoyo, la abanderada de la izquierda concentró a una multitud frenética en el pueblo de Coquimbo, una ciudad ubicada a unos 460 kilómetros al norte de Santiago.

A pesar de las encuestas, Jara se mantiene optimista frente al balotaje, asegurando que su capacidad de liderazgo y experiencia en gestión serán fundamentales para lograr su ansiado puesto en La Moneda.

lr.pe

Jara se mantiene optimista por el balotaje en Chile

"Algunos quieren hacernos creer que Chile es un país donde no alcanzan los recursos y yo quiero decirles que Chile es un país que genera muchos frutos", exclamó Jara, mientras la multitud que la acompañaba gritaba al unísono "esta elección la vamos a ganar", elevando su optimismo por el resultado de este domingo 14 de diciembre, fecha en la que se celebra la segunda vuelta electoral.

Jara se dirigió al país y afirmó que, de ganar la Presidencia, se centrará en mantener la estabilidad de Chile, además de reforzar el tema de seguridad y crecimiento económico con el fin de terminar con la pobreza y aumentar las garantías de los derechos conseguidos en años recientes.

Además, resaltó los esfuerzos y logros durante su gestión como ministra del Trabajo, cargo que desempeñó hasta abril de 2025, cuando optó por unirse a la carrera presidencial con la venia del actual mandatario, Gabriel Boric. Dentro de estos avances están la reforma de pensiones y el ajuste de la jornada laboral a 40 horas semanales.

La oficialista, quien llega con aires de remontada, según afirma EFE, aún debe enfrentar un último obstáculo en su camino hacia el sillón presidencial, pues su contrincante, Kast, cuenta con la suma de los votantes de derecha que, unidos, la superarían ampliamente. Sin embargo, aún queda un importante grupo de electores que, debido a su desencanto por los partidos tradicionales e indecisión, podrían sumar un fuerte apoyo para la izquierdista.

Otro punto que es importante tener en cuenta es la cantidad de votos nulos, los cuales son impulsados por el tercer candidato más votado en la primera vuelta, Franco Parisi, que logró juntar un total de 2.552.649 de respaldo (19,71%).

lr.pe

¿Cuáles son las propuestas de Jeannette Jara para la Presidencia?

Durante el último debate presidencial, del 9 de diciembre, la candidata de la izquierda realizó propuestas importantes con respecto a economía, seguridad, migración, vivienda y salud. Dentro de estas están:

  • Un ingreso vital de 750.000 pesos chilenos para los trabajadores.
  • Restricción del cobro en Unidad de Fomento (UF) en salud, educación y arriendo de vivienda.
  • Imposición de un sistema de Consumo Eléctrico Vital (CEV) para reducir las cuentas de la luz.
  • En materia sindical, buscar establecer la negociación multinivel o negociación ramal.
  • Mantener y avanzar en los alcances de la reforma previsional, incluyendo el alza paulatina de la pensión para los jubilados actuales.
  • Impulsar el levantamiento del secreto bancario para seguir la ruta del dinero ilícito.
  • Control de armas para reducir el poder de fuego de las bandas criminales.
  • Implementación de un registro biométrico y uso de drones e inteligencia artificial.
  • Fortalecimiento de la seguridad municipal y privada.
  • Proponer un empadronamiento biométrico nacional temporal (máximo 6 meses).
  • Los extranjeros que no se sometan al empadronamiento serán expulsados del país.
  • Fortalecimiento del control fronterizo con personal de Carabineros y apoyo de las Fuerzas Armadas.
  • Construcción de 360.000 viviendas.
  • Implementar el programa "Chao Pie" para ayudar a menores de 40 años a cubrir el abono inicial (pie) de su primer crédito hipotecario.
  • Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al precio de los medicamentos.
  • Garantizar el acceso a medicamentos a domicilio en atención primaria.
  • Regular valores máximos en fármacos esenciales.
  • Respaldar el proyecto de despenalización del aborto sin causales.
