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Ciencia

Unos huevos diminutos podrían explicar por qué los amonites desaparecieron mientras otros moluscos sobrevivieron al asteroide del Cretácico

La eclosión de crías pequeñas y vulnerables, no habría permitido sobrevivir a la catástrofe ocurrida hace 66 millones de años.

Los ammonites dependieron de estrategias para intentar sobrevivir a las consecuencias del impacto del asteroide. Foto: Breck P. Kent / NAT GEO
Los ammonites dependieron de estrategias para intentar sobrevivir a las consecuencias del impacto del asteroide. Foto: Breck P. Kent / NAT GEO
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Los amonites fueron uno de los grupos más exitosos de los antiguos océanos. Estos moluscos con conchas en espiral habitaron el planeta durante 350 millones de años y superaron varias crisis globales, incluida la extinción masiva del Pérmico-Triásico, ocurrida hace 252 millones de años, cuando desapareció cerca del 96% de las especies marinas. Sin embargo, no resistieron el impacto del asteroide que marcó el final del Cretácico hace 66 millones de años.

¿Cómo un linaje tan diverso sucumbió mientras otros moluscos con características similares lograron sobrevivir? Una nueva investigación presentada en la Asamblea General de la Unión Europea de Geociencias (EGU) plantea que la respuesta podría estar en algo inesperado: el tamaño de sus huevos.

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El misterio de la extinción de los amonites

Michael Schmutzer, biólogo evolutivo de la Universidad de Oxford, lideró un equipo que reunió la base de datos más grande hasta ahora sobre los nautiloideos, cefalópodos con concha del Cretácico tardío. El análisis incluyó fósiles conservados durante décadas en colecciones de museos de distintas partes del mundo, además de registros recopilados en bases paleobiológicas.

Un nautiloideo (izquierda) y un amonites (derecha, uno curvado y abajo, otro recto) datan del Cretácico Superior y demuestran que al menos algunas especies habitaron la misma zona. Foto: Michael Schmutzer

Un nautiloideo (izquierda) y un amonites (derecha) datan del Cretácico Superior y demuestran que al menos algunas especies habitaron la misma zona. Foto: Michael Schmutzer

Los científicos evaluaron variables como tamaño corporal, distribución geográfica y características reproductivas. Durante años, una de las principales hipótesis sostenía que los moluscos supervivientes resistieron gracias a una presencia geográfica más amplia. No obstante, Schmutzer indicó que los resultados no respaldan esa teoría como un factor determinante en la supervivencia tras la catástrofe causada por el impacto de Chicxulub.

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Los huevos como clave evolutiva

El estudio encontró una diferencia notable entre las estrategias reproductivas. Los amonites depositaban enormes cantidades de huevos diminutos, lo que producía crías muy pequeñas y vulnerables en mar abierto. En tanto, los nautiloideos colocaban menos, pero más grandes y ricos en yema.

Según Schmutzer, antes se creía que los huevos grandes daban ventaja porque permitían un desarrollo embrionario más largo en un ambiente hostil y con escasez de alimento. Sin embargo, el nuevo análisis reveló que algunos de los últimos amonites que persistieron tras el impacto tenían huevos aún más pequeños. Este hallazgo sugiere que la relación entre reproducción y supervivencia fue mucho más compleja de lo pensado.

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