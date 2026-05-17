Abuso policial: Solo en abril hubo 177 quejas y denuncias por inconductas indebidas

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La noche del 20 de noviembre del 2025, un grupo de policías en actividad interceptó un vehículo de alta gama en un grifo de Lurín, simulando una intervención policial. Los efectivos obligaron a bajar a los ocupantes, los encañonaron y los trasladaron sin orden judicial ni fiscal.

El empresario David Campos Urrutia y su acompañante Junior Chávez fueron intervenidos por policías que se identificaron falsamente como agentes de Dirandro y les hicieron creer que eran investigados por narcotráfico.

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Según la Fiscalía Anticorrupción, se trató de un montaje para ejercer presión psicológica y exigir dinero a cambio de la libertad de las víctimas. Este miércoles, seis de estos oficiales y suboficiales cumplen 18 meses de prisión preventiva por secuestro, extorsión y abuso de autoridad.

El abogado Johan Hidalgo Ugarte denunció en sus redes sociales que el 11 de febrero del 2026 acudió a la comisaría de Panao (Huánuco) a fin de comunicarse con su patrocinado, quien se encontraba recluido en un calabozo.

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Sin embargo, el efectivo de guardia le indicó que por órdenes del comisario “en esta comisaria no se permite que civiles ingresen a la carceleta”, dejando en evidencia un presunto abuso de autoridad.

En el Alto de la Alianza, en Tacna, la fiscalía investiga a dos policías tras ser acusados de presunto abuso contra una joven. Otro efectivo policial de Barranca fue detenido tras ser acusado de solicitar fotos a una mujer a cambio de archivar su denuncia por violencia psicológica. El caso es investigado y ha generado indignación por un presunto acto de abuso de autoridad dentro de la institución.

Inconductas del personal

El comando de la PNP indicó que hay quejas admitidas por ‘conductas indebidas del personal policial’ y ‘conductas indebidas del personal del sector Interior’.

Durante el pasado mes de abril se admitieron 177 quejas relacionadas con esas dos temáticas, cifra que, sin embargo, refleja una disminución del 52.4% respecto de abril del 2025, cuando se admitieron 372 quejas.

De acuerdo con un informe de la PNP al que tuvo acceso La República, actuar con negligencia en el ejercicio de sus funciones permitió denunciar a 84 efectivos (47.5%), mientras que por abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones se investigó a 61 agentes (34.5%).

Realizar actividades ajenas al servicio que menoscaben la imagen institucional recayó sobre 9 efectivos (5.0%), otros siete (4.0%) actuaron con negligencia en la atención y tramitación de denuncias por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en tanto que seis policías (3.3%) tuvieron quejas por negarse a recibir denuncias o no registrarlas en el sistema de denuncias.

Seis efectivos (3.3%) atendieron al público en forma displicente o se dirigieron a las personas con términos vejatorios o irrespetuosos; otros cuatro agentes hicieron uso de la fuerza en forma innecesaria o desproporcionada, o maltrataron a los intervenidos causándoles lesiones, actuaron con negligencia en la tramitación de denuncias, favorecieron a amigos al hacer uso de su cargo y alteraron, omitieron o insertaron hechos, documentos u otros relacionados con motivo de la función policial.

Aparte de esas quejas y denuncias que permitieron abrir procesos administrativos disciplinarios, solo entre enero y abril del 2026, la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú han detenido a varios miembros de la institución por presuntos vínculos con organizaciones criminales, corrupción, extorsión y robo de material ilícito, con casos destacados en Lima y San Martín.

Estas acciones, que terminaron con la detención de más de 260 efectivos en el 2025, forman parte de una limpieza interna para combatir la criminalidad. En enero último fueron arrestados 19 efectivos.

Uso obligatorio de cámaras

El 28 de abril, la Comisión de Defensa Nacional, Orden interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que preside Karol Paredes Fonseca (bancada AvP), aprobó por unanimidad el dictamen que propone regular el uso obligatorio de cámaras corporales mediante la modificación del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.

El dispositivo legal aprobado tiene por objeto que la Policía Nacional del Perú implemente, de forma progresiva, el uso obligatorio de cámaras corporales para el personal policial que realice intervenciones en la vía pública o en cualquier otro lugar que pueda generar controversia o requiera registro probatorio.

“Los estudios coinciden en que las cámaras corporales representan una herramienta efectiva para mejorar el desempeño policial y fortalecer la confianza pública”, señala Paredes Fonseca.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Justicia, se destaca que “las cámaras corporales aumentan la transparencia y la rendición de cuentas, permiten resolver con mayor rapidez quejas o denuncias, aportan evidencia objetiva para procesos judiciales y ofrecen oportunidades valiosas para la capacitación policial”.

Además, sostuvo, diversos estudios “permiten concluir que las cámaras corporales no solo contribuyen a mejorar la transparencia y profesionalización policial, sino que también producen beneficios sociales y económicos significativos”.

De esta manera, “la incorporación de cámaras corporales en las intervenciones policiales fortalece el sistema probatorio penal, mejora la calidad de las investigaciones, incrementa la confianza ciudadana y promueve un ejercicio policial más transparente, eficaz y alineado con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”.

Conductas indebidas en provincias

En tanto, las quejas admitidas, relacionadas con las temáticas ‘Conductas indebidas del personal policial’ y ‘Conductas indebidas del personal del Sector Interior’, se focalizan principalmente en el departamento de Lima (66.7%), seguido por los departamentos de Arequipa y la provincia constitucional del Callao (4.5%).

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En Lima se admitieron 118 quejas, seguida de Arequipa y Callao, con ocho cada uno; Piura e Ica, con seis cada uno; La Libertad y Junín, con cinco cada uno; Apurímac, Áncash y Huánuco, con tres cada uno; Cusco y Cajamarca, con dos cada uno; Ayacucho, San Martín, Amazonas, Lambayeque, Tacna, Tumbes y Madre de Dios, con uno cada uno.

Por otro lado, respecto a los distritos de Lima Metropolitana en dicho período de abril, el mayor número se focaliza en San Juan de Lurigancho (13), Lima Cercado (12), Rímac (8), La Victoria (7), Comas (6), Magdalena del Mar (5), Carabayllo (5), Villa María del Triunfo (5), San Luis (4) y San Juan de Miraflores (4).

Las dependencias con más quejas durante el referido período son las comisarías PNP, con 99 casos (55.9%). Asimismo, el 35.0% de las quejas admitidas por conductas indebidas recaen en las diferentes unidades orgánicas de la PNP, con 62 casos, y el 4.0% en el Ministerio del Interior, con siete casos.

Más de 68 policías detenidos por abuso

Durante el primer semestre del 2015 fueron detenidos 68 policías a quienes se les investigó por denuncias de presuntos abusos sexuales, entre ellos el coronel Jaime Artica, acusado de atacar a una médica.

“La posición de la Policía no responde a intereses de protagonismo institucional, sino a la necesidad de atender de forma más rápida las denuncias de la ciudadanía. Anteriormente existían demoras debido a trámites burocráticos para iniciar investigaciones, lo que afectaba la atención en comisarías”, manifestó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.