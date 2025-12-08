HOYSuscripcion LR Focus

Tailandia lanza ataques aéreos contra Camboya tras denunciar la muerte de un soldado en la frontera

Autoridades camboyanas denunciaron que numerosos habitantes de las zonas fronterizas están abandonando sus hogares por temor a nuevos ataques.

Tailandia y Camboya elevan las tensiones con recientes ataques.
Tailandia y Camboya elevan las tensiones con recientes ataques. | AFP

Las tensiones entre Tailandia y Camboya escalaron peligrosamente este lunes, luego de que el ejército tailandés lanzara ataques aéreos contra posiciones militares en las fronteras camboyanas, en respuesta a un incidente que dejó un soldado tailandés muerto y otros cuatro heridos.

Según Winthai Suvaree, portavoz militar tailandés, las tropas de su país fueron atacadas con armas de fuego por fuerzas camboyanas cerca de la línea fronteriza, lo que motivó el uso de aviones de combate para "neutralizar amenazas" en varias zonas.

“Los objetivos son estrictamente militares: depósitos de armas, centros de mando y rutas de apoyo al combate”, afirmó Suvaree en un comunicado oficial.

Camboya niega la agresión y denuncia bombardeos

Horas después, el Ministerio de Defensa de Camboya negó haber abierto fuego y aseguró que las fuerzas tailandesas atacaron sin provocación previa en las provincias de Preah Vihear y Oddar Meanchey.

La vocera camboyana Maly Socheata declaró que su país "no respondió al ataque" y señaló que el bombardeo afectó áreas cercanas a los templos de Tamone Thom y Ta Krabei, zonas históricas cuya soberanía ha sido motivo de conflicto durante décadas.

Autoridades locales en Camboya informaron que numerosos civiles están huyendo de las regiones fronterizas, mientras el temor a un nuevo enfrentamiento prolongado crece entre la población.

Recuerdos de una guerra reciente

El ejército tailandés informó que más de 35.000 personas fueron evacuadas de aldeas cercanas a la frontera, ante el riesgo de una escalada militar.

Este nuevo episodio se produce apenas meses después de los enfrentamientos de julio, que dejaron 43 muertos y unos 300.000 desplazados, antes de que una tregua mediada por Estados Unidos, China y Malasia pusiera un frágil alto al fuego.

Sin embargo, la tregua quedó en suspenso en noviembre, cuando Tailandia acusó a Camboya de activar una mina terrestre en la frontera, que dejó varios heridos. Phnom Penh respondió entonces que un civil murió durante los hechos y que sus tropas actuaron en defensa.

Una frontera cargada de historia

Tailandia y Camboya mantienen una disputa territorial de más de un siglo en varias zonas fronterizas, especialmente alrededor de templos históricos delimitados durante la época colonial francesa.

A pesar de los acuerdos firmados, el conflicto ha resurgido cíclicamente, dejando a miles de personas atrapadas entre los intereses militares y las promesas diplomáticas que no terminan de cumplirse.

