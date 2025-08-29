La primera ministra, Paetongtarn Shinawatra fue destituida este viernes por el Tribunal Constitucional de Tailandia, que consideró que su controvertida conversación con Hun Sen, ex primer ministro de Camboya, violó el código de ética nacional. La decisión, alcanzada por seis votos contra tres, culminó con el fin de su mandato, que duró apenas un año, y reavivó las tensiones en el panorama político tailandés, ya afectado por crisis recurrentes.

El escándalo se desató después de la filtración de una llamada telefónica realizada en junio, cuando las tensiones fronterizas con Camboya estaban en su punto máximo. En el audio, Paetongtarn se dirigió a Hun Sen como "tío" y criticó a su propio ejército por su actuación en los enfrentamientos que resultaron en la muerte de un soldado camboyano. Además, sugirió: "Si deseas algo, solo dímelo y me encargaré de ello". Estos comentarios, confirmados como auténticos, avivaron el fervor nacionalista y fueron vistos como una traición a los intereses nacionales.

¿Por qué el Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó a Paetongtarn Shinawatra de su cargo como primera ministra?

El fallo del Tribunal Constitucional declaró que Paetongtarn carecía de "honestidad e integridad demostrables", y que sus declaraciones constituyeron una grave transgresión de los estándares éticos requeridos para el cargo. Según los jueces, la mandataria poseía "características prohibidas" conforme a la Constitución tailandesa, lo que justificó su remoción inmediata.

La conversación ocurrió en medio de una disputa que, poco después, derivó en un conflicto armado de cinco días entre Tailandia y Camboya. Los enfrentamientos resultaron en al menos 38 muertes, en su mayoría civiles, y desplazaron a cientos de miles de personas. Este contexto de violencia aumentó la percepción de que Paetongtarn había debilitado la posición de Tailandia frente a su vecino.

¿Cuál es el impacto de la destitución de Paetongtarn en la política tailandesa?

La salida de Paetongtarn no solo significó el fin de su mandato, sino también la disolución automática de su gabinete. Los ministros ocuparán cargos interinos hasta que el parlamento de 500 escaños elija a un nuevo primer ministro. El Partido Pheu Thai está considerando presentar como candidato a Chaikasem Nitisiri, exministro de Justicia, aunque el apoyo en la coalición es incierto.

La situación política se complica aún más con la renuncia del viceprimer ministro y líder del Partido Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, quien dimitió a raíz del escándalo de la llamada. Si no se alcanza un acuerdo, podrían convocarse elecciones anticipadas, en un contexto en el que el Partido Pheu Thai atraviesa una caída de popularidad y enfrenta divisiones internas. Además, la crisis ocurre en un momento de dificultades económicas y con la constante influencia de la familia Shinawatra, que en dos décadas ha ganado elecciones repetidamente, pero rara vez ha logrado mantenerse en el poder frente al establishment militar y judicial.