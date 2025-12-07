HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Elecciones en Chile 2025: ¿cuándo es la segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeannette Jara?

El balotaje presidencial entre los dos candidatos más votados en primera vuelta en Chile se realizará el domingo 14 de diciembre de 2025, según el cronograma del Servel.

Kast y Jara definen la segunda vuelta en Chile.
Kast y Jara definen la segunda vuelta en Chile. | Composición LR

Tras los resultados de la primera vuelta presidencial celebrada el 16 de noviembre, los candidatos José Antonio Kast (Partido Republicano) y Jeannette Jara (Partido Comunista, en representación del oficialismo) avanzaron a la segunda vuelta. Ninguno de los postulantes superó el 50 % de los votos válidamente emitidos, lo que obliga a definir la elección en una segunda votación.

La segunda vuelta presidencial de Chile se realizará el domingo 14 de diciembre de 2025, según lo establecido por el Servicio Electoral de Chile (Servel). Esta jornada electoral será con voto obligatorio para todos los ciudadanos habilitados para sufragar en territorio nacional.

TE RECOMENDAMOS

MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Incendio en club nocturno en la India deja al menos 25 muertos: la mayoría de las víctimas eran trabajadores

lr.pe

¿Quiénes están obligados a votar en la segunda vuelta?

Desde las elecciones de 2023, el voto es obligatorio en Chile para todas las elecciones generales, incluido el balotaje presidencial. En consecuencia, todos los ciudadanos mayores de 18 años habilitados en el padrón electoral deberán acudir a votar, salvo que puedan justificar su inasistencia conforme a la ley.

Quedan exentos de sanción los siguientes grupos:

  • Chilenos que residan en el extranjero y estén habilitados para votar.
  • Ciudadanos que acrediten impedimentos graves, como:
  • Estar fuera del país.
  • Enfermedad o incapacidad física (con certificado médico).
  • Estar a más de 200 km del local de votación (requiere constancia en Carabineros).
  • Desempeñar funciones electorales ese día.

Quienes no voten sin justificación arriesgan una multa entre 0,5 y 1,5 UTM, que será determinada por el Juzgado de Policía Local correspondiente.

PUEDES VER: Régimen en Venezuela incorporó 5.600 soldados mientras Maduro asegura que no están solos ante la escalda de EE. UU.

lr.pe

¿Cómo saber dónde me toca votar?

El Servel habilitará una consulta oficial para revisar los datos electorales, incluyendo:

  • Local de votación
  • Número de mesa
  • Si fuiste designado/a como vocal de mesa

La consulta se podrá realizar con el RUN (Rol Único Nacional) en el sitio oficial del organismo: consulta.servel.cl

PUEDES VER: Lula da Silva supera a hijo de Bolsonaro en encuesta de elecciones presidenciales en Brasil

lr.pe

¿Qué se define en la segunda vuelta?

En la segunda vuelta se elige exclusivamente al próximo Presidente o Presidenta de la República de Chile. La elección se realiza entre los dos candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en primera vuelta.

Gana el candidato que obtenga la mayoría simple de los votos válidamente emitidos. El ganador asumirá su mandato presidencial el 11 de marzo de 2026, sucediendo al actual presidente Gabriel Boric.

Notas relacionadas
Kast no responde cuestionamiento de Jara sobre 'indulto a pedófilos' mencionado por diputado Republicano

Kast no responde cuestionamiento de Jara sobre 'indulto a pedófilos' mencionado por diputado Republicano

LEER MÁS
Limbo en la frontera: “No podíamos ingresar a Perú ni regresarnos a Chile. No lo permitían”

Limbo en la frontera: “No podíamos ingresar a Perú ni regresarnos a Chile. No lo permitían”

LEER MÁS
El país de América Latina con uno de los peores pasteles del mundo en 2025, según Taste Atlas: tiene carne de res y cebolla

El país de América Latina con uno de los peores pasteles del mundo en 2025, según Taste Atlas: tiene carne de res y cebolla

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

Las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora y dónde ver 'El valor de la verdad' de Tilsa Lozano este domingo 7 de diciembre?

Tilsa Lozano comparte sorpresivo mensaje a solo horas de emitirse su presentación en 'El valor de la verdad': "Todo se cae"

Christian Cueva fue presentado como nuevo refuerzo de Juan Pablo II: "Chongoyape, ya llegó tu 10"

Mundo

Trump culpa a Maduro por la migración, pero una intervención militar podría causar más refugiados

Lula da Silva supera a hijo de Bolsonaro en encuesta de elecciones presidenciales en Brasil

Maduro ofrece acuerdos de cooperación a países vecinos en medio de tensiones con EE. UU. por escalada militar cerca a Venezuela

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados EN VIVO de las elecciones internas por delegados: Barnechea y Chávez se disputan la candidatura de Acción Popular

Ebelin Ortiz: “Los que viven del Estado son los congresistas, no los artistas”

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025