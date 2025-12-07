Elecciones en Chile 2025: ¿cuándo es la segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeannette Jara?

Kast y Jara definen la segunda vuelta en Chile. | Composición LR

Tras los resultados de la primera vuelta presidencial celebrada el 16 de noviembre, los candidatos José Antonio Kast (Partido Republicano) y Jeannette Jara (Partido Comunista, en representación del oficialismo) avanzaron a la segunda vuelta. Ninguno de los postulantes superó el 50 % de los votos válidamente emitidos, lo que obliga a definir la elección en una segunda votación.

La segunda vuelta presidencial de Chile se realizará el domingo 14 de diciembre de 2025, según lo establecido por el Servicio Electoral de Chile (Servel). Esta jornada electoral será con voto obligatorio para todos los ciudadanos habilitados para sufragar en territorio nacional.

¿Quiénes están obligados a votar en la segunda vuelta?

Desde las elecciones de 2023, el voto es obligatorio en Chile para todas las elecciones generales, incluido el balotaje presidencial. En consecuencia, todos los ciudadanos mayores de 18 años habilitados en el padrón electoral deberán acudir a votar, salvo que puedan justificar su inasistencia conforme a la ley.

Quedan exentos de sanción los siguientes grupos:

Chilenos que residan en el extranjero y estén habilitados para votar.

Ciudadanos que acrediten impedimentos graves, como:

Estar fuera del país.

Enfermedad o incapacidad física (con certificado médico).

Estar a más de 200 km del local de votación (requiere constancia en Carabineros).

Desempeñar funciones electorales ese día.

Quienes no voten sin justificación arriesgan una multa entre 0,5 y 1,5 UTM, que será determinada por el Juzgado de Policía Local correspondiente.

¿Cómo saber dónde me toca votar?

El Servel habilitará una consulta oficial para revisar los datos electorales, incluyendo:

Local de votación

Número de mesa

Si fuiste designado/a como vocal de mesa

La consulta se podrá realizar con el RUN (Rol Único Nacional) en el sitio oficial del organismo: consulta.servel.cl

¿Qué se define en la segunda vuelta?

En la segunda vuelta se elige exclusivamente al próximo Presidente o Presidenta de la República de Chile. La elección se realiza entre los dos candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en primera vuelta.

Gana el candidato que obtenga la mayoría simple de los votos válidamente emitidos. El ganador asumirá su mandato presidencial el 11 de marzo de 2026, sucediendo al actual presidente Gabriel Boric.