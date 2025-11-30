Indonesia es el país más golpeado por estas devastadoras inundaciones, especialmente la isla de Sumatra. | Composición LR

Indonesia es el país más golpeado por estas devastadoras inundaciones, especialmente la isla de Sumatra. | Composición LR

Las lluvias torrenciales y ciclones que azotaron el sudeste asiático en los últimos días dejaron un saldo devastador en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka. Las inundaciones dejaron más de 900 fallecidos y obligaron a miles de familias a abandonar sus hogares. Las autoridades locales enfrentan dificultades para llegar a las zonas más afectadas debido a caminos destruidos, deslizamientos de tierra y comunidades incomunicadas por el avance del agua.

Indonesia es el país más golpeado hasta el momento, con más de 400 muertos confirmados y cientos de desaparecidos, especialmente en la isla de Sumatra, donde poblaciones enteras quedaron sepultadas por el lodo tras el desbordamiento de ríos y aludes de tierra. En Tailandia, al menos 162 personas murieron por lluvias extremas que afectaron principalmente al sur del país, mientras que en Sri Lanka, el ciclón Ditwah dejó más de 300 fallecidos y casi un millón de personas desplazadas.

¿Cómo ha sido afectada Malasia?

En Malasia, las autoridades confirmaron dos fallecidos tras el paso de la tormenta tropical Senyar, que provocó inundaciones severas en el estado norteño de Perlis, donde miles de familias fueron evacuadas de manera preventiva ante el rápido ascenso de las aguas. Las intensas lluvias obligaron a trasladar a comunidades enteras a centros de emergencia habilitados por el Gobierno.

“Alrededor de 34.000 personas fueron evacuadas antes de que la tormenta tocara tierra”, reportó la agencia Reuters, al señalar que muchas familias quedaron atrapadas sin posibilidad de salir cuando el nivel del agua superó las carreteras. En algunos puntos, el agua alcanzó hasta el techo de las viviendas, arrasando con cultivos y animales.

Una de las sobrevivientes relató a los periodistas el drama vivido durante la emergencia. “El agua era como el océano. No había dónde quedarse”, contó Gon Qasim, una mujer de 73 años rescatada junto a su esposo después de quedar atrapados durante horas en un campo totalmente inundado.

Clima extremo y advertencias de los expertos

Los científicos advierten que el sudeste asiático es una de las regiones más vulnerables del mundo al cambio climático, debido a su ubicación geográfica y al impacto de los sistemas monzónicos. En las últimas semanas, se ha registrado una intensificación sin precedentes de las lluvias, combinada con tormentas más prolongadas y ciclones fuera de temporada.

Según meteorólogos citados por Reuters, la actual crisis podría estar relacionada con “la interacción de varios sistemas tropicales activos al mismo tiempo”, incluyendo tifones en Filipinas y el ciclón Senyar en el estrecho de Malaca. Esta combinación ha provocado lluvias extremas en amplias zonas del sudeste asiático de forma simultánea.

Además, el climatólogo Maximiliano Herrera advirtió a CNN que las temperaturas inusualmente altas registradas en la región durante el verano contribuyeron a intensificar las tormentas. “El calor acumulado en la atmósfera aumenta la capacidad del aire para retener humedad, lo que produce lluvias más intensas y destructivas”, explicó.

Los expertos coinciden en que estos fenómenos extremos ya no pueden considerarse eventos aislados. “Estamos viendo tormentas más largas, más fuertes y más frecuentes”, alertan los científicos, señalando que muchas de estas tragedias podrían repetirse en el futuro si no se refuerzan las políticas de prevención y respuesta ante desastres.