HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Las devastadoras inundaciones en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejan más de 900 muertos y cientos de desaparecidos

Indonesia registró más de 400 muertos confirmados y cientos de desaparecidos. Sigue la búsqueda de desaparecidos pese a los inconvenientes.

Indonesia es el país más golpeado por estas devastadoras inundaciones, especialmente la isla de Sumatra.
Indonesia es el país más golpeado por estas devastadoras inundaciones, especialmente la isla de Sumatra. | Composición LR

Las lluvias torrenciales y ciclones que azotaron el sudeste asiático en los últimos días dejaron un saldo devastador en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka. Las inundaciones dejaron más de 900 fallecidos y obligaron a miles de familias a abandonar sus hogares. Las autoridades locales enfrentan dificultades para llegar a las zonas más afectadas debido a caminos destruidos, deslizamientos de tierra y comunidades incomunicadas por el avance del agua.

Indonesia es el país más golpeado hasta el momento, con más de 400 muertos confirmados y cientos de desaparecidos, especialmente en la isla de Sumatra, donde poblaciones enteras quedaron sepultadas por el lodo tras el desbordamiento de ríos y aludes de tierra. En Tailandia, al menos 162 personas murieron por lluvias extremas que afectaron principalmente al sur del país, mientras que en Sri Lanka, el ciclón Ditwah dejó más de 300 fallecidos y casi un millón de personas desplazadas.

TE RECOMENDAMOS

Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

PUEDES VER: Aumentan a más de 300 los muertos por las fuertes inundaciones en Indonesia y Tailandia: continúa búsqueda de desaparecidos

lr.pe

¿Cómo ha sido afectada Malasia?

En Malasia, las autoridades confirmaron dos fallecidos tras el paso de la tormenta tropical Senyar, que provocó inundaciones severas en el estado norteño de Perlis, donde miles de familias fueron evacuadas de manera preventiva ante el rápido ascenso de las aguas. Las intensas lluvias obligaron a trasladar a comunidades enteras a centros de emergencia habilitados por el Gobierno.

“Alrededor de 34.000 personas fueron evacuadas antes de que la tormenta tocara tierra”, reportó la agencia Reuters, al señalar que muchas familias quedaron atrapadas sin posibilidad de salir cuando el nivel del agua superó las carreteras. En algunos puntos, el agua alcanzó hasta el techo de las viviendas, arrasando con cultivos y animales.

Una de las sobrevivientes relató a los periodistas el drama vivido durante la emergencia. “El agua era como el océano. No había dónde quedarse”, contó Gon Qasim, una mujer de 73 años rescatada junto a su esposo después de quedar atrapados durante horas en un campo totalmente inundado.

PUEDES VER: Inundaciones en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka dejan al rededor de 600 personas muertas en Asia

lr.pe

Clima extremo y advertencias de los expertos

Los científicos advierten que el sudeste asiático es una de las regiones más vulnerables del mundo al cambio climático, debido a su ubicación geográfica y al impacto de los sistemas monzónicos. En las últimas semanas, se ha registrado una intensificación sin precedentes de las lluvias, combinada con tormentas más prolongadas y ciclones fuera de temporada.

Según meteorólogos citados por Reuters, la actual crisis podría estar relacionada con “la interacción de varios sistemas tropicales activos al mismo tiempo”, incluyendo tifones en Filipinas y el ciclón Senyar en el estrecho de Malaca. Esta combinación ha provocado lluvias extremas en amplias zonas del sudeste asiático de forma simultánea.

Además, el climatólogo Maximiliano Herrera advirtió a CNN que las temperaturas inusualmente altas registradas en la región durante el verano contribuyeron a intensificar las tormentas. “El calor acumulado en la atmósfera aumenta la capacidad del aire para retener humedad, lo que produce lluvias más intensas y destructivas”, explicó.

Los expertos coinciden en que estos fenómenos extremos ya no pueden considerarse eventos aislados. “Estamos viendo tormentas más largas, más fuertes y más frecuentes”, alertan los científicos, señalando que muchas de estas tragedias podrían repetirse en el futuro si no se refuerzan las políticas de prevención y respuesta ante desastres.

Notas relacionadas
Inundaciones en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka dejan al rededor de 600 personas muertas en Asia

Inundaciones en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka dejan al rededor de 600 personas muertas en Asia

LEER MÁS
Aumentan a más de 300 los muertos por las fuertes inundaciones en Indonesia y Tailandia: continúa búsqueda de desaparecidos

Aumentan a más de 300 los muertos por las fuertes inundaciones en Indonesia y Tailandia: continúa búsqueda de desaparecidos

LEER MÁS
Indonesia: prohíben el consumo de carne de perros, gatos y otros animales vectores de la rabia

Indonesia: prohíben el consumo de carne de perros, gatos y otros animales vectores de la rabia

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cómo quedó el Congreso? EN VIVO Resultados oficiales del CNE

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cómo quedó el Congreso? EN VIVO Resultados oficiales del CNE

LEER MÁS
Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: Salvador Nasralla y 'Tito' Asfura son los favoritos en este primer conteo de votos

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: Salvador Nasralla y 'Tito' Asfura son los favoritos en este primer conteo de votos

LEER MÁS
El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Mundo

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: Salvador Nasralla y 'Tito' Asfura son los favoritos en este primer conteo de votos

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cómo quedó el Congreso? EN VIVO Resultados oficiales del CNE

Trump confirma que conversó hace poco con Nicolás Maduro: "No diría que salió bien ni mal"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025