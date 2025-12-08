HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto de magnitud 7,6 se registra en Japón
Terremoto de magnitud 7,6 se registra en Japón     Terremoto de magnitud 7,6 se registra en Japón     Terremoto de magnitud 7,6 se registra en Japón     
Mundo

Sudán intensifica la guerra con muerte de 114 personas tras ataque a una guardería y un hospital

El control de zonas civiles y petroleras por parte de las FAR agrava la crisis y complica el equilibrio de poder en Sudán.

Las FAR siguen causando muertes en Sudán.
Las FAR siguen causando muertes en Sudán. | Composición LR

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este lunes que al menos 114 personas murieron, incluidos 63 niños, en un ataque ocurrido el 4 de diciembre contra una guardería y un hospital en Kalogi, en el estado de Kordofán del Sur, al sur de Sudán.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció en la red social X (antes Twitter) que los bombardeos afectaron en múltiples ocasiones instalaciones civiles, con un saldo de 35 personas heridas. La información proviene del sistema de vigilancia de ataques contra la atención médica que opera la organización.

TE RECOMENDAMOS

MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Incendio en club nocturno en la India deja al menos 25 muertos: la mayoría de las víctimas eran trabajadores

lr.pe

Autoridades locales responsabilizan a las FAR

De acuerdo con funcionarios locales, el ataque habría sido perpetrado por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) —grupo paramilitar enfrentado al ejército regular desde abril de 2023— junto a sus aliados del Movimiento Popular de Liberación de Sudán-Norte. El jefe administrativo de Kalogi, Essam al Din al Sayed, indicó que los ataques se dirigieron primero contra la guardería, luego al hospital y posteriormente a personas que intentaban auxiliar a los menores.

La OMS respaldó esta versión, señalando que los hechos constituyen un grave atentado contra la protección de la población civil y el personal médico, en violación del derecho internacional humanitario.

PUEDES VER: Israel confirma que "muy pronto" comenzará la segunda fase del alto al fuego en Gaza

lr.pe

Fuerzas de Apoyo Rápido capturan principal campo petrolero de Sudán

En un hecho paralelo, las Fuerzas de Apoyo Rápido anunciaron el lunes la ocupación del yacimiento petrolero de Heglig, el mayor del país, ubicado en la misma región de Kordofán del Sur. El control de esta infraestructura marca un punto de inflexión en el conflicto, según diversas fuentes locales.

Un ingeniero del lugar confirmó a la agencia AFP que la producción fue detenida y el personal evacuado, mientras una fuente de las FAR aseguró que también se tomó la base militar cercana.

Este avance sucede poco después de la caída de El Fasher, último bastión militar del ejército en el oeste de Sudán, lo que fortalece la presencia de las FAR en zonas estratégicas.

PUEDES VER: Honduras inicia una nueva semana sin conocer a su nuevo presidente y en medio de críticas por la demora del escrutinio

lr.pe

División territorial y crisis humanitaria sin precedentes

Sudán se encuentra actualmente dividido en dos zonas de control: el ejército domina el norte, centro y este del país, mientras las FAR y sus aliados ocupan extensas regiones del sur y oeste. La guerra, que comenzó en abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertes y más de 12 millones de desplazados, según datos de Naciones Unidas.

Además, importantes yacimientos petroleros, operados por empresas extranjeras desde los años 90, han sido abandonados por la inseguridad. El exministro de Petróleo, Gadein Ali Obeid, calificó la situación como un “desastre” de enormes consecuencias económicas.

Notas relacionadas
Sudán rechaza proyecto de alto al fuego presentado por EE.UU. y lo acusa de estar a favor de Emiratos Árabes

Sudán rechaza proyecto de alto al fuego presentado por EE.UU. y lo acusa de estar a favor de Emiratos Árabes

LEER MÁS
Paramilitares en Sudán agravan la crisis humanitaria con su expansión hacia nuevas regiones del país

Paramilitares en Sudán agravan la crisis humanitaria con su expansión hacia nuevas regiones del país

LEER MÁS
CPI advierte que atrocidades cometidas en Sudán por fuerzas paramilitares podrían ser crímenes de guerra

CPI advierte que atrocidades cometidas en Sudán por fuerzas paramilitares podrían ser crímenes de guerra

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Terremoto de magnitud 7,6 se registra en la costa de Japón y se emite alerta de tsunami, según USGS

Terremoto de magnitud 7,6 se registra en la costa de Japón y se emite alerta de tsunami, según USGS

LEER MÁS
Las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

Las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Mundo

Lula da Silva supera a hijo de Bolsonaro en encuesta de elecciones presidenciales en Brasil

Maduro ofrece acuerdos de cooperación a países vecinos en medio de tensiones con EE. UU. por escalada militar cerca a Venezuela

¿Cuál es el panorama migratorio en Chile? Periodista chileno revela la verdadera situación actual en la frontera entre Arica y Tacna

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025