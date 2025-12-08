Una semana después de las elecciones presidenciales en Honduras, el país continúa sin un resultado definitivo, mientras crece la impaciencia ciudadana ante denuncias de irregularidades en el reconteo de votos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene detenida la actualización de resultados desde hace 48 horas, lo que aumenta la desconfianza y las críticas de sectores políticos que exigen transparencia del proceso.

Según los últimos datos difundidos el viernes, con el 88% de actas revisadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, se mantiene a la cabeza con 40,19 % de los votos, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, quien alcanza 39,49 %. En tercer lugar, figura Rixi Moncada, aspirante del oficialista LIBRE, con 19,3 %.

El CNE confirmó incidente de seguridad "grave"

El Consejo Nacional Electoral confirmó este domingo que un incidente de seguridad “de carácter grave” comprometió la integridad del sistema de transmisión de resultados preliminares en Honduras. El hecho ocurrió en pleno escrutinio de las presidenciales del 1 de diciembre y generó nuevas dudas sobre la transparencia del proceso, en medio de un contexto ya marcado por denuncias de irregularidades y retrasos.

Según versiones divulgadas por la prensa local, un empleado vinculado al consejero Marlon Ochoa obtuvo las claves de acceso asignadas a los partidos políticos en una fase crítica del conteo, lo que afectaría los mecanismos de control y la credibilidad del TREP. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, atribuyó el problema a fallas técnicas de la empresa colombiana ASD, mientras que la firma aseguró haber registrado intentos de hackeo contra su plataforma.

Candidatos dudan de la veracidad del CNE

La candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre) anunció que su partido no reconocerá los resultados de las elecciones generales en Honduras y llamó a protestas el 13 de diciembre. Afirmó que el proceso del 30 de noviembre registró injerencia externa y serias irregularidades, lo que, según dijo, afecta la legitimidad del escrutinio.

Moncada cuestionó el funcionamiento del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares y aseguró que una parte significativa de actas presentó inconsistencias, además de criticar que el CNE pasara dos días sin actualizar la plataforma oficial. Estas observaciones, sostuvo, impidieron un conteo transparente y aumentaron la tensión política en medio de la espera por los resultados definitivos.

En paralelo, Salvador Nasralla denunció alteraciones en actas durante la transcripción de votos y acusó que estas modificaciones habrían favorecido a su principal adversario. El aspirante advirtió acciones legales una vez que concluya el proceso, mientras el país continúa sin una definición clara sobre el futuro presidente.