Este video no muestra una caravana migrante en la frontera Perú-Chile: fue grabado en México en octubre

FALSO:

Video muestra una caravana de migrantes desplazándose de Chile rumbo a Perú.

VERDADERO:

El video en cuestión corresponde en realidad a una caravana migrante que tuvo lugar en México en octubre de 2025, antes del inicio de las tensiones fronterizas entre Chile y Perú

La grabación fue publicada originalmente por la cuenta de TikTok 'noticiasfronterasur' y muestra a personas migrantes desplazándose desde Tapachula, Chiapas, hacia la Ciudad de México.

La agencia AFP Factual confirmó la ubicación mediante herramientas de geolocalización, identificando coincidencias visuales entre el video y la carretera federal 200.

En redes sociales circula un supuesto video de una caravana migrante que tendría la intención de ingresar al Perú. En las imágenes se puede ver una larga fila de personas que caminan por una carretera; muchas de ellas llevan maletas, bolsas, mochilas e incluso una carretilla. Sin embargo, esta versión es falsa, ya que el video corresponde a una caravana migrante que tuvo lugar en México en octubre de 2025.

El video ha sido ampliamente difundido en redes sociales como Facebook y X (antes Twitter). En esta última, obtuvo más de 460.000 visualizaciones, más de 980 comentarios y más de 1.500 'me gusta'.

Publicación falsa difundida en redes. Fuente: X

¿Qué está pasando en la frontera Chile–Perú?

Migrantes, principalmente de nacionalidad venezolana y colombiana, se concentran en la frontera entre Chile (Arica) y Perú (Tacna) desde finales de noviembre de 2025, bloquean vías como La Concordia para intentar ingresar al territorio peruano. El hecho se produce ante el temor a deportaciones masivas en Chile tras las elecciones presidenciales, motivadas por las promesas del candidato José Antonio Kast, quien anunció que expulsará a personas en situación migratoria irregular en un plazo de 103 días si asume el poder. Esta declaración ha generado alarma en las comunidades migrantes.

Las autoridades peruanas restringieron el ingreso sin visa, lo que ha dejado a decenas de personas varadas, con carpas y pertenencias a la intemperie. Ante este escenario, el presidente José Jerí declaró el estado de emergencia en la frontera sur el pasado 23 de noviembre, específicamente en la región de Tacna, como parte de un plan para reforzar la seguridad nacional y frenar el ingreso irregular.

La medida autoriza la intervención directa del Ejército en apoyo a la Policía Nacional, con el objetivo de restablecer el orden y asegurar el control territorial. Esta decisión derivó en la militarización de la frontera, que intensificó el clima de tensión en la zona limítrofe.

El video original pertenece a una caravana migrante que tuvo lugar en México en octubre

El video falso está intervenido con la marca de agua de la cuenta de TikTok de origen: "noticiasfronterasur". Tras realizar la búsqueda del perfil en dicha red social, se ubicó el video original, que tiene como fecha el 6 de octubre de 2025, es decir, antes de la primera vuelta electoral en Chile y de la crisis migratoria en la frontera entre Perú y Chile, ambos eventos iniciados en noviembre.

Video corresponde a una caravana en México en octubre de 2025. Fuente: TikTok - Noticias Frontera Sur

El mismo canal de TikTok publicó otro video, en la misma fecha, que brinda contexto sobre los hechos. En las imágenes se observa a una persona migrante de la caravana indicar que se desplazan desde Tapachula, en el estado de Chiapas (México), cerca de la frontera con Guatemala. La persona entrevistada señala que su destino es la Ciudad de México.

Este hecho fue cubierto por diversos medios periodísticos mexicanos. Según el servicio internacional de noticias de Suiza, SWI, una caravana de unas 1.500 personas migrantes de diversas nacionalidades partió del sur de México rumbo a la capital del país para exigir documentos que les permitan regularizar su situación migratoria.

Asimismo, la agencia de noticias AFP Factual, a través del servicio de geolocalización de Google Maps, identificó que el lugar captado en el video corresponde a la carretera federal 200, que atraviesa la ciudad de Tapachula. Al realizar una comparación entre las imágenes de Google Maps y las del video, la agencia detectó los mismos elementos: un letrero, una antena de telecomunicaciones y una palmera.

Video difundido en redes sociales/ Foto captura de Google Maps de la carretera federal 200, que atraviesa la ciudad de Tapachula. Fuente: Agencia AFP Factual

Conclusión:

En síntesis, la versión que circula en redes sociales sobre un supuesto video relacionado con la crisis migratoria entre Perú y Chile es falsa. El video en cuestión corresponde en realidad a una caravana migrante que tuvo lugar en México en octubre de 2025, es decir, antes del inicio de los conflictos fronterizos en la región sur. La grabación fue publicada originalmente por la cuenta de TikTok 'noticiasfronterasur' y muestra a personas migrantes desplazándose desde Tapachula, Chiapas, hacia la Ciudad de México. La agencia AFP Factual confirmó la ubicación mediante herramientas de geolocalización, identificando coincidencias visuales entre el video y la carretera federal 200. Además, medios internacionales como SWI reportaron la partida de una caravana de aproximadamente 1.500 personas migrantes en esa misma fecha, lo que permite corroborar que el contenido fue manipulado y sacado de contexto para desinformar.

