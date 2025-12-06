HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima vs Sporting Cristal: mira EN VIVO la semifinal de los playoffs
Alianza Lima vs Sporting Cristal: mira EN VIVO la semifinal de los playoffs     Alianza Lima vs Sporting Cristal: mira EN VIVO la semifinal de los playoffs     Alianza Lima vs Sporting Cristal: mira EN VIVO la semifinal de los playoffs     
Mundo

¿Quiénes están obligados a votar y de cuánto es la multa si no participas de la segunda vuelta electoral entre Kast-Jara?

Las elecciones en Chile tienen a José Antonio Kast, del Partido Republicano, y a Jeannette Jara, del Partido Comunista, para suceder al actual presidente Gabriel Boric.

La segunda vuelta en Chile será el 14 de diciembre entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.a
La segunda vuelta en Chile será el 14 de diciembre entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.a | Foto: composición LR/AFP

Jeannette Jara lideró la primera vuelta de las elecciones en Chile luego de conseguir el 26,8% de los votos. Sin embargo, la candidata del Partido Comunista deberá participar en una segunda ronda porque no recibió el respaldo de la mitad del electorado chileno. Por tanto, se enfrentará a José Antonio Kast, líder y representante del Partido Republicano, que registró el 23,9% de apoyo.

Por este motivo, los ciudadanos chilenos deben saber quiénes están obligados a asistir a su centro de votación, que se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre para definir el sucesor de Gabriel Boric. Si los votantes se ausentan, la legislación establece una sanción económica.

TE RECOMENDAMOS

MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: ¿Cómo votar en las elecciones presidenciales en Chile 2025? Revisa AQUÍ el paso a paso

lr.pe

¿Qué chilenos deben ejercer el voto obligatorio en la segunda vuelta?

El Gobierno de Chile comunicó que la segunda vuelta para la elección de la Presidencia se llevará a cabo con voto obligatorio. De esta manera, los ciudadanos chilenos que hayan alcanzado la mayoría de edad y no cuenten con condenas a penas aflictivas deberán participar este 14 de diciembre.

Para conocer la mesa de votación, el ciudadano debe consultar sus datos electorales a través de la plataforma en línea de Servel (clic aquí). Así, podrá verificar el local de votación, la mesa asignada y si ha sido designado como vocal mediante su RUT.

PUEDES VER: Elecciones Chile 2025: ¿el domingo 14 de diciembre es feriado por la segunda vuelta?

lr.pe

¿Cuánto es la multa por no participar de la segunda vuelta en Chile?

Por otro lado, el Gobierno de Chile precisó que los ciudadanos que no voten deberán pagar una multa que va desde 0,5 hasta 1,5 UTM. Esto equivale aproximadamente a una suma de 35.000 a 105.000 pesos chilenos En particular, las personas extranjeras habilitadas y quienes emiten su voto desde el extranjero no están sujetas a sanciones económicas.

Notas relacionadas
¿Cómo votar en las elecciones presidenciales en Chile 2025? Revisa AQUÍ el paso a paso

¿Cómo votar en las elecciones presidenciales en Chile 2025? Revisa AQUÍ el paso a paso

LEER MÁS
Elecciones Chile 2025: ¿el domingo 14 de diciembre es feriado por la segunda vuelta?

Elecciones Chile 2025: ¿el domingo 14 de diciembre es feriado por la segunda vuelta?

LEER MÁS
¿Cómo van las encuestas en Chile? Este es el favorito entre Jara y Kast en la segunda vuelta presidencial

¿Cómo van las encuestas en Chile? Este es el favorito entre Jara y Kast en la segunda vuelta presidencial

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

Las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

LEER MÁS
El escudo protector de Chernóbil ya no puede bloquear la radiación tras un ataque con drones en Ucrania, alerta la ONU

El escudo protector de Chernóbil ya no puede bloquear la radiación tras un ataque con drones en Ucrania, alerta la ONU

LEER MÁS
El río más profundo del mundo no es el Nilo ni el Amazonas: alcanza hasta 220 metros y alberga varias especies de peces sin ojos

El río más profundo del mundo no es el Nilo ni el Amazonas: alcanza hasta 220 metros y alberga varias especies de peces sin ojos

LEER MÁS
China refuerza su poder militar al presentar un misil hipersónico que representa una amenaza para Japón

China refuerza su poder militar al presentar un misil hipersónico que representa una amenaza para Japón

LEER MÁS
Milei presenta sus aviones cazas F16 que compró a Dinamarca y los bautiza como "ángeles protectores" de Argentina

Milei presenta sus aviones cazas F16 que compró a Dinamarca y los bautiza como "ángeles protectores" de Argentina

LEER MÁS
Resultados del CNE EN VIVO: ¿quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cuál es la distribución del nuevo Congreso?

Resultados del CNE EN VIVO: ¿quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cuál es la distribución del nuevo Congreso?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Mundo

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

Trump, Maduro y migración: Así se desarrolló el tenso debate entre Jara y Kast antes de las elecciones en Chile

Estados Unidos frena solicitudes migratorias de 19 países por representar "amenazas contra la seguridad nacional"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025