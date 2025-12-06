La segunda vuelta en Chile será el 14 de diciembre entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.a | Foto: composición LR/AFP

La segunda vuelta en Chile será el 14 de diciembre entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.a | Foto: composición LR/AFP

Jeannette Jara lideró la primera vuelta de las elecciones en Chile luego de conseguir el 26,8% de los votos. Sin embargo, la candidata del Partido Comunista deberá participar en una segunda ronda porque no recibió el respaldo de la mitad del electorado chileno. Por tanto, se enfrentará a José Antonio Kast, líder y representante del Partido Republicano, que registró el 23,9% de apoyo.

Por este motivo, los ciudadanos chilenos deben saber quiénes están obligados a asistir a su centro de votación, que se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre para definir el sucesor de Gabriel Boric. Si los votantes se ausentan, la legislación establece una sanción económica.

TE RECOMENDAMOS MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

¿Qué chilenos deben ejercer el voto obligatorio en la segunda vuelta?

El Gobierno de Chile comunicó que la segunda vuelta para la elección de la Presidencia se llevará a cabo con voto obligatorio. De esta manera, los ciudadanos chilenos que hayan alcanzado la mayoría de edad y no cuenten con condenas a penas aflictivas deberán participar este 14 de diciembre.

Para conocer la mesa de votación, el ciudadano debe consultar sus datos electorales a través de la plataforma en línea de Servel (clic aquí). Así, podrá verificar el local de votación, la mesa asignada y si ha sido designado como vocal mediante su RUT.

¿Cuánto es la multa por no participar de la segunda vuelta en Chile?

Por otro lado, el Gobierno de Chile precisó que los ciudadanos que no voten deberán pagar una multa que va desde 0,5 hasta 1,5 UTM. Esto equivale aproximadamente a una suma de 35.000 a 105.000 pesos chilenos En particular, las personas extranjeras habilitadas y quienes emiten su voto desde el extranjero no están sujetas a sanciones económicas.