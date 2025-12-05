¿Cuándo es el último debate presidencial en Chile? Kast y Jara cierran campaña en Anatel

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Chile, Jeannette Jara y José Antonio Kast se verán las caras por última vez en televisión abierta. El debate, organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), se desarrollará el martes 9 de diciembre desde los estudios de TVN y será transmitido en cadena nacional.

El encuentro marcará el cierre de las campañas televisivas, en un contexto de alta expectación ciudadana y encuestas que proyectan una definición reñida. Será la última oportunidad para que ambos candidatos presenten sus propuestas frente a millones de electores.

¿A qué hora y dónde ver el debate Anatel 2025?

El último debate presidencial antes del balotaje se emitirá a las 21:00 horas del martes 9 de diciembre. Será transmitido en simultáneo por todos los canales miembros de Anatel: TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, La Red y TV+, además de sus respectivas plataformas digitales y sitios web.

La instancia busca garantizar el acceso de toda la ciudadanía a un espacio de discusión política abierta y transparente antes de la elección del domingo 14 de diciembre, donde el voto será obligatorio.

¿Qué se espera del cara a cara entre Jara y Kast?

El debate será clave para que los candidatos refuercen sus posturas frente a temas como economía, seguridad, pensiones, salud y gobernabilidad. Además, permitirá contrastar estilos de liderazgo en un escenario de alta polarización política.

Tanto Jeannette Jara como José Antonio Kast llegan a este encuentro tras semanas de campaña marcadas por tensos cruces y llamados a la moderación. El formato televisivo permitirá evaluar en vivo su capacidad de respuesta y claridad programática.

Camino al balotaje: recta final hacia el 14 de diciembre

Tras el debate, ambos comandos concentrarán sus esfuerzos en movilizar a sus electores e intentar captar votantes indecisos. La segunda vuelta se realizará el domingo 14 de diciembre, y definirá quién asumirá la presidencia de Chile en un nuevo ciclo político.