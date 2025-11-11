HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Explosión en Nueva Delhi deja 10 muertos y desata operativo nacional en la India para hallar responsables

Autoridades indias investigan la explosión en Nueva Delhi como un posible atentado, mientras la capital permanece bajo máxima alerta de seguridad.

Una explosión en Nueva Delhi dejó al menos 10 muertos y más de 20 heridos el lunes. Foto: AFP
Una explosión en Nueva Delhi dejó al menos 10 muertos y más de 20 heridos el lunes. Foto: AFP

Una explosión en Nueva Delhi estremeció el centro histórico de la capital india la mañana del lunes, el cual dejó al menos 10 muertos y más de 20 heridos, según confirmó la policía local. El estallido, ocurrido cerca del emblemático Fuerte Rojo, uno de los principales monumentos del país, provocó un amplio despliegue de seguridad y la inmediata intervención del gobierno de la India.

Un vehículo, estacionado a pocos metros del acceso norte del complejo, estalló de manera repentina y generó una columna de humo visible desde varios puntos de Delhi. Equipos de emergencia y unidades antiexplosivos acudieron al lugar, mientras la zona fue acordonada por las autoridades. Fuentes del Ministerio del Interior indicaron que el caso es tratado como un posible atentado, aunque aún no se descarta la hipótesis de un accidente.

Sospechas de atentado apuntan a grupos armados en Cachemira

La investigación antiterrorista fue asumida por la Agencia Nacional de Investigación (NIA), que ya maneja una línea que vincula el ataque con grupos armados procedentes de Cachemira. Según un oficial de alto rango citado por la prensa local, existen indicios de que la organización Jaish-e-Muhammad, activa en el norte del país, podría estar detrás de la explosión de coche.

“Las características del artefacto y el tipo de detonación apuntan a un modus operandi empleado por células entrenadas fuera de la capital”, declaró un funcionario policial bajo condición de anonimato.

Agentes especializados revisan imágenes de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del Fuerte Rojo y en distritos cercanos como Faridabad, desde donde, según la policía, pudo haberse trasladado el vehículo utilizado en el ataque. Se esperan resultados preliminares del análisis forense en las próximas horas, mientras la capital se mantiene bajo alerta de seguridad nacional.

Modi y su gabinete prometen justicia tras la explosión

El primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el Estado “llevará a los responsables ante la justicia sin demora”. Desde su residencia oficial, el líder indio calificó el hecho como “un acto cobarde contra la paz y la estabilidad del país” y afirmó que la ley antiterrorista será aplicada con todo su rigor.

El ministro de Defensa, Rajnath Singh, visitó el lugar del suceso y ordenó reforzar los controles en las principales ciudades del país. “No descansaremos hasta garantizar que quienes perpetraron esta atrocidad sean detenidos”, declaró a la prensa. Por su parte, Amit Shah, ministro del Interior, anunció la creación de un comité especial para coordinar la respuesta policial y revisar los protocolos de vigilancia en zonas turísticas y religiosas.

Las autoridades locales exhortaron a la población a mantener la calma y colaborar con la investigación. En tanto, hospitales de Delhi informaron que la mayoría de los heridos presentan quemaduras graves y heridas por metralla. El gobierno confirmó que se cubrirán los gastos médicos de las víctimas y que las familias de los fallecidos recibirán compensaciones económicas.

