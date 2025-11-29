OCDE advierte que las pensiones enfrentarán fuerte presión fiscal hasta 2050

Se proyecta que para 2050 habrá 52 adultos mayores por cada 100 personas en edad laboral | Foto: Omar Neyra/La República

Se proyecta que para 2050 habrá 52 adultos mayores por cada 100 personas en edad laboral | Foto: Omar Neyra/La República

El envejecimiento rápido de la población será uno de los mayores desafíos económicos de las próximas décadas. Un nuevo informe de la OCDE alerta que la combinación de baja natalidad y mayor esperanza de vida seguirá presionando los sistemas de pensiones en un contexto marcado por alta deuda pública, menor crecimiento y mayores demandas de gasto social.

Según la edición 2025 de Panorama de las Pensiones, la población de los países miembros de la OCDE envejecerá con rapidez. Para 2050, habrá 52 adultos mayores de 65 años por cada 100 personas de entre 20 y 64 años, frente a 33 en 2025 y 22 en el año 2000.

Los aumentos más drásticos del índice de envejecimiento ocurrirán en Corea, donde el salto será de casi 50 puntos, y en España, Grecia, Italia, Polonia y la República Eslovaca, con incrementos superiores a 25 puntos.

Menos población en edad de trabajar

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, advirtió que este “desafío estructural” tendrá consecuencias económicas profundas. Se estima que la población en edad de trabajar disminuirá 13% en los próximos 40 años y que ello reducirá el PIB per cápita en 14% hacia 2060.

Con menos trabajadores aportando y más personas jubiladas recibiendo pensiones, los ingresos públicos caerán mientras el gasto crecerá, agravando la presión fiscal.

Los países más afectados serán España, Estonia, Corea, Grecia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Polonia y la República Eslovaca, donde la población de 20 a 64 años podría reducirse hasta 30% en cuatro décadas.

El caso peruano: una bomba de tiempo previsional

En Perú, el panorama es aún más crítico, advierte el laboralista Fernando Cuadros. Solo uno de cada tres trabajadores está afiliado a un sistema previsional, mientras que dos de cada tres no accederán a una pensión y deberán continuar trabajando de por vida.

Fuente: INEI

“Cuando esta población envejezca, el Estado tendrá que sostener a millones de personas sin pensión, lo que podría llevar a situaciones de mendicidad y será financieramente insostenible en un país donde habrá más adultos mayores que jóvenes”, explica.

Además, los trabajadores financian el 100% de su pensión con un descuento del 13% de su sueldo —ya sea en la ONP o en una AFP— sin aportes del empleador ni del Estado, un esquema que Cuadros considera inviable.

Por ello, afirma que “antes que pedir a la gente trabajar más años, se necesita una reforma que aumente la cobertura y mejore las pensiones” y que el país debe avanzar “hacia un esquema solidario con aportes tripartitos —trabajadores, empleadores y Estado— como ocurre en otros países”.

A este diagnóstico se suma un panorama demográfico preocupante. En la década de 1950, 42 de cada 100 peruanos tenían menos de 15 años; para 2025, esa cifra cayó a 24. En paralelo, la población adulta mayor pasó de representar 5,7% en 1950 a 14,3% en 2025, según el profesor de ESAN y socio del Estudio Muñiz, César Puntriano. Este cambio refleja un país que envejece sin haber construido un sistema previsional sólido.

La realidad laboral de los adultos mayores

De acuerdo con la Encuesta Permanente de Empleo Nacional, el 49,7% de la población adulta mayor participó activamente en el mercado laboral en el primer trimestre de 2025.

La participación fue mucho mayor en hombres (59,7%) que en mujeres (39,9%), una brecha de 19,8 puntos porcentuales, añade Puntriano.

Esto evidencia que casi la mitad de los mayores de 60 años sigue trabajando porque no tiene una pensión suficiente o porque no tiene ninguna.

Un sistema previsional fracturado

Puntriano advierte que el sistema de pensiones peruano dista de los principios de universalidad, solidaridad y sostenibilidad.

El Sistema Nacional de Pensiones (SNP) no se autofinancia : el aporte del 13% no alcanza y una parte relevante de las pensiones se cubre con recursos del Tesoro Público. La causa estructural es la baja base de aportantes debido a la alta informalidad.

: el aporte del 13% no alcanza y una parte relevante de las pensiones se cubre con recursos del Tesoro Público. La causa estructural es la baja base de aportantes debido a la alta informalidad. El Sistema Privado de Pensiones (SPP) ha sido debilitado por ocho retiros sucesivos , aprobados por motivos políticos. Esos fondos usados no se destinan a pensiones y elevan el riesgo de que una masa creciente de afiliados llegue a la vejez sin ahorros.

, aprobados por motivos políticos. Esos fondos usados no se destinan a pensiones y elevan el riesgo de que una masa creciente de afiliados llegue a la vejez sin ahorros. El pilar no contributivo —Pensión 65 y Contigo— es apenas una respuesta paliativa, no una solución a largo plazo.

“El gran reto es cómo pagar pensiones a una población que envejece rápidamente y que en su mayoría no ha aportado, en un sistema que no ha sido atendido por sucesivos gobiernos”, sostiene el especialista. Las medidas de corto plazo han predominado sobre las reformas estructurales.

La OCDE recomienda trabajar más años, pero Perú necesita más que eso

La OCDE sostiene que, como las personas viven más y con mejor salud, será necesario prolongar la vida laboral para sostener los sistemas de pensiones. Con la legislación actual, la edad promedio de retiro pasará de 64,7 (hombres) y 63,9 (mujeres) en 2024, a 66,4 y 65,9 para quienes ingresan al mercado laboral en 2025.

Los extremos globales son:

62 años: Colombia (hombres), Eslovenia y Luxemburgo.

Colombia (hombres), Eslovenia y Luxemburgo. 70 años o más: Dinamarca, Estonia, Italia, Países Bajos y Suecia.

Para Puntriano, una salida crucial para el Perú es integrar a los jóvenes al mercado formal. El especialista advierte que casi el 20% de los jóvenes peruanos son NINIs —no estudian ni trabajan—, lo que incrementa su vulnerabilidad y riesgo delictivo.

“Es fundamental articular la educación con la demanda laboral e incentivar la contratación formal, pero eso no ocurrirá con un sistema normativo tan complejo”, afirma.

A ello se suma un crecimiento económico estancado y factores como la inseguridad, el sistema tributario complejo y la falta de reformas estructurales.

Brecha de género: pensiones y desigualdad laboral

El informe de la OCDE muestra que las mujeres reciben pensiones 23% menores que los hombres. En Perú, la brecha salarial de género llega a 27,2%, según el IPE, cifra superior a la de 2019. Puntriano sostiene que esto responde a barreras de acceso, calidad del empleo y discriminación persistente.

“Los hombres tienen más oportunidades laborales y ganan más. Es injusto. Debe promoverse una educación igualitaria, fomentar oportunidades equitativas e impulsar el empoderamiento económico femenino,” enfatiza.

Proteger el nivel de vida de las personas viudas es clave. Las pensiones de supervivencia reducen en un tercio la brecha de género y benefician mayoritariamente a mujeres (88%).

Una reforma urgente y pendiente

Para Cuadros, la sostenibilidad previsional en Perú pasa por un sistema solidario con aportes tripartitos que amplíe la cobertura.

Para Puntriano, el país debe planificar a largo plazo, impulsar la formalidad, atender a los jóvenes y corregir las brechas laborales y de género.

Ambos coinciden: sin una reforma profunda, el Perú enfrentará un problema social y fiscal mucho más grave que el promedio de la OCDE.