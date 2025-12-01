Con el 57 % de las actas procesadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nasry Asfura registra 39,91 % de los votos válidos, mientras Salvador Nasralla aparece con 39,89 %, separados por apenas 515 votos hasta el momento. El escrutinio continúa y varias actas aún deben ser contabilizadas en distintas zonas del país. Esta diferencia mínima mantiene la contienda abierta y genera atención sobre el recuento final.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, describió esta diferencia de votos como un "empate técnico", asimismo pidió “calma y paciencia” mientras se contabilizan las actas de contingencia y se realiza el escrutinio especial. Además, agradeció al pueblo hondureño por su participación en las elecciones del 30 de noviembre y por contribuir al “buen desarrollo de la jornada democrática”.

¿Cómo reaccionaron los candidatos del Partido Nacional y el Partido Liberal con respecto a los resultados?

Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, pidió paciencia y tranquilidad a los hondureños tras el cierre del conteo preliminar del CNE. Señaló que “los números van a hablar por si solos” y destacó que en varios departamentos “las diferencias son a favor del Partido Nacional”. También aclaró que no estaba haciendo ninguna proclamación y que esperaba a que el CNE completara el conteo para conocer la realidad de los resultados.

Por su parte, Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, proyectó que sería el ganador en función de las actas que faltan por contabilizar, especialmente en Cortés, donde afirmó que la votación le fue favorable. Aun así, aclaró que “no nos estamos declarando ganadores, solo estamos proyectando los resultados que van a ingresar al CNE en las próximas horas”, mostrando cautela frente al resultado oficial aún pendiente.

Estados Unidos felicita la alta participación y llama a respetar el escrutinio en Honduras

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos destacó la participación de los ciudadanos hondureños en las elecciones generales, subrayando su compromiso con el ejercicio democrático del voto. “Estados Unidos felicita al pueblo de Honduras por su fuerte presencia en las urnas y su deseo de ejercer democráticamente su derecho al voto”, expresó la oficina en su mensaje difundido en la red social X.

El comunicado también instó a la calma y a esperar los resultados oficiales, recordando que los datos actuales son preliminares. “Llamamos a la paciencia mientras se esperan los resultados oficiales del CNE. Los resultados actuales son preliminares y el proceso debe continuar hasta ser finalizado”, señaló, resaltando la importancia de respetar el conteo y garantizar la transparencia institucional hasta la conclusión del proceso electoral.