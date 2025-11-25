Indonesia: prohíben el consumo de carne de perros, gatos y otros animales vectores de la rabia

Gobernador de Yakarta, Pramono Anung, indicó que habrá un período de transición de 6 meses antes que apliquen esta prohibición. | Foto: AFP

Gobernador de Yakarta, Pramono Anung, indicó que habrá un período de transición de 6 meses antes que apliquen esta prohibición. | Foto: AFP

El consumo de carne de perros, gatos y otros animales vectores de la rabia fue prohibido en la ciudad de Yakarta, capital de Indonesia, informó el gobernador local tras una intensa campaña de presión.

Pramono Anung, gobernador de Yakarta, anunció haber firmado la ley, un mes después de haber prometido poner fin al comercio de carne de gatos, perros y murciélagos en la ciudad.

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Firmé la ley que prohíbe la venta de animales vectores de la rabia con fines alimentarios, ya sean animales vivos, carne u otros productos, crudos o procesados", indicó Pramono Anung en un comunicado publicado en sus redes sociales.

De acuerdo al documento, la ley prevé un período de transición de seis meses antes de la aplicación de esta prohibición.

La decisión fue celebrada por los defensores de los derechos de los animales, que la calificaron como un paso en la buena dirección.

"Esta política está en consonancia con el mandato de la Constitución, que pretende proteger a todos los indonesios y hacerla una nación justa y civilizada", afirmó el grupo de defensa de los derechos de los animales Dog Meat Free Indonesia (DMFI).

PUEDES VER: Indonesia activa nivel de advertencia tras la erupción del volcán Semeru y evacúa a cientos de residentes

En la actualidad, Indonesia es uno de los pocos países que todavía autoriza la venta de carne de perro y gato, pero una campaña contra esta práctica gana terreno.

Algunas ciudades, como Semarang, en el centro de la isla de Java, han impuesto prohibiciones locales a este comercio en los últimos años.

Fuente de proteínas barata, la carne de perro también se consume en varios otros países asiáticos.