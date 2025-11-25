HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Indonesia: prohíben el consumo de carne de perros, gatos y otros animales vectores de la rabia

Indonesia es uno de los pocos países donde aún se permite la venta de carne de perro y gato; sin embargo, su comercio está siendo prohibido en varias ciudades, incluida Yakarta.

Gobernador de Yakarta, Pramono Anung, indicó que habrá un período de transición de 6 meses antes que apliquen esta prohibición.
Gobernador de Yakarta, Pramono Anung, indicó que habrá un período de transición de 6 meses antes que apliquen esta prohibición. | Foto: AFP

El consumo de carne de perros, gatos y otros animales vectores de la rabia fue prohibido en la ciudad de Yakarta, capital de Indonesia, informó el gobernador local tras una intensa campaña de presión.

Pramono Anung, gobernador de Yakarta, anunció haber firmado la ley, un mes después de haber prometido poner fin al comercio de carne de gatos, perros y murciélagos en la ciudad.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Indonesia entra en alerta tras detectarse cargamento de camarones radiactivos exportados a EE. UU.

lr.pe

"Firmé la ley que prohíbe la venta de animales vectores de la rabia con fines alimentarios, ya sean animales vivos, carne u otros productos, crudos o procesados", indicó Pramono Anung en un comunicado publicado en sus redes sociales.

De acuerdo al documento, la ley prevé un período de transición de seis meses antes de la aplicación de esta prohibición.

La decisión fue celebrada por los defensores de los derechos de los animales, que la calificaron como un paso en la buena dirección.

"Esta política está en consonancia con el mandato de la Constitución, que pretende proteger a todos los indonesios y hacerla una nación justa y civilizada", afirmó el grupo de defensa de los derechos de los animales Dog Meat Free Indonesia (DMFI).

PUEDES VER: Indonesia activa nivel de advertencia tras la erupción del volcán Semeru y evacúa a cientos de residentes

lr.pe

En la actualidad, Indonesia es uno de los pocos países que todavía autoriza la venta de carne de perro y gato, pero una campaña contra esta práctica gana terreno.

Algunas ciudades, como Semarang, en el centro de la isla de Java, han impuesto prohibiciones locales a este comercio en los últimos años.

Fuente de proteínas barata, la carne de perro también se consume en varios otros países asiáticos.

Notas relacionadas
Indonesia activa nivel de advertencia tras la erupción del volcán Semeru y evacúa a cientos de residentes

Indonesia activa nivel de advertencia tras la erupción del volcán Semeru y evacúa a cientos de residentes

LEER MÁS
Indonesia entra en alerta tras detectarse cargamento de camarones radiactivos exportados a EE. UU.

Indonesia entra en alerta tras detectarse cargamento de camarones radiactivos exportados a EE. UU.

LEER MÁS
Indonesia levanta suspensión de TikTok después de que la aplicación entregara datos al gobierno

Indonesia levanta suspensión de TikTok después de que la aplicación entregara datos al gobierno

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

LEER MÁS
Maduro pide ayuda a Rusia y China tras designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista por EE. UU.

Maduro pide ayuda a Rusia y China tras designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista por EE. UU.

LEER MÁS
Bolivia elimina el impuesto a la riqueza y a las transacciones financieras para estabilizar la economía

Bolivia elimina el impuesto a la riqueza y a las transacciones financieras para estabilizar la economía

LEER MÁS
¿Qué pasará tras la designación del Cártel de los Soles como terrorista por EE. UU.? Alarmas ante posible armada justificada en Venezuela

¿Qué pasará tras la designación del Cártel de los Soles como terrorista por EE. UU.? Alarmas ante posible armada justificada en Venezuela

LEER MÁS
Precio del dólar BCV HOY, domingo 01 de enero de 2023: tasa oficial en Banco Central de Venezuela

Precio del dólar BCV HOY, domingo 01 de enero de 2023: tasa oficial en Banco Central de Venezuela

LEER MÁS
La increíble playa de Sudamérica que tiene el efecto de bioluminiscencia en su mar

La increíble playa de Sudamérica que tiene el efecto de bioluminiscencia en su mar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Pagos MPPE información de HOY, 25 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 25 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

Mundo

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Muere el piloto Lurrique Ferrari tras una maniobra en un espectáculo de acrobacias en moto en Brasil

Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025