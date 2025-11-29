La Unión Africana aplicó la separación inmediata de Guinea-Bissau de sus órganos tras la ruptura del orden constitucional que desplazó al presidente Umaro Sissoco Embaló. El Consejo de Paz y Seguridad definió la medida como una respuesta al quiebre institucional provocado por la intervención castrense.

La decisión dejó a la nación sin acceso a órganos ni actividades dentro del organismo continental. La institución destacó que la reincorporación dependerá del cumplimiento de sus exigencias y del restablecimiento de la autoridad civil conforme a lo previsto en la normativa africana.

¿Por qué la UA decidió suspender a Guinea-Bissau y qué condiciones exige para levantar la sanción?

El Consejo de Paz y Seguridad aplicó la suspensión debido a su política de “tolerancia cero” ante sustituciones inconstitucionales de gobiernos. El organismo describió el golpe de Estado como “un grave atentado contra el orden democrático y constitucional”, expresión incluida en la resolución difundida tras la medida adoptada por sus miembros.

La institución solicitó al mando militar respeto absoluto por la normativa vigente, autorización para que la Comisión Nacional Electoral “proclame los resultados” de los comicios y retiro de toda interferencia sobre los procedimientos políticos. Además, estableció que la suspensión permanecerá hasta el restablecimiento completo del orden estatal en todos sus niveles.

¿Cómo se desarrolló el golpe de Estado y a quién nombraron como nuevo líder del país africano?

El golpe de Estado ocurrió después de unas elecciones presidenciales y legislativas caracterizadas por la proclamación simultánea de triunfo de Embaló y del opositor Fernando Dias da Costa. La coexistencia de dos autoadjudicaciones de victoria elevó la tensión y precedió la irrupción de las fuerzas armadas en la vida institucional del país.

Tras la intervención, el alto mando militar nombró al ex jefe del Estado Mayor, general Horta Inta-a, como responsable del periodo de transición. Una declaración difundida por la televisión estatal indicó que el oficial asumió la conducción nacional durante un lapso de un año definido por la cúpula castrense.

¿Qué medidas adoptaron organismos regionales como la Cedeao/ECOWAS y países vecinos frente a la crisis política en Guinea-Bissau?

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental retiró a Guinea-Bissau de sus espacios decisorios y respaldó la formación de una misión de mediación orientada a proteger las instituciones estatales. La entidad regional señaló que la exclusión se mantendrá hasta el restablecimiento del orden constitucional en el país.

Senegal organizó la salida de Embaló hacia su territorio mediante un vuelo fletado durante la crisis. De forma paralela, la Unión Africana pidió a sus Estados miembros y a la comunidad internacional rechazar cualquier acción que otorgue legitimidad al mando militar. También exigió la liberación “inmediata e incondicional” de funcionarios electorales, dirigentes políticos y participantes de los comicios que continúan bajo custodia.