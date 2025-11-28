HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.
Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
EN VIVO

¿Qué pasa con la controversial sentencia de Pedro Castillo? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

Japón niega que Donald Trump pidiera a su primera ministra no provocar a China por la soberanía de Taiwán

Un informe del Wall Street Journal afirmó que Donald Trump habría aconsejado a Sanae Takaichi no provocar a China respecto a Taiwán; sin embargo, el gobierno japonés lo desmintió.

En octubre, Sanae Takaichi fue elegida primera ministra de Japón, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el país.
En octubre, Sanae Takaichi fue elegida primera ministra de Japón, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el país. | Foto: AFP

El gobierno japonés negó que Donald Trump instara a su primera ministra, Sanae Takaichi, a no provocar a China con respecto a la soberanía de Taiwán, como había señalado el diario Wall Street Journal.

Las dos mayores economías asiáticas se hundieron en una crisis diplomática este mes después de que Takaichi sugiriera que su país podría intervenir militarmente ante cualquier ataque chino a Taiwán.

TE RECOMENDAMOS

LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 27/11/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Japón: gobernador aprueba reactivar la mayor central nuclear del mundo, paralizada tras el desastre de Fukushima

lr.pe

China reclama como propia esa isla de régimen democrático y no descarta tomar su control, incluso por la fuerza.

En una llamada telefónica con Donald Trump, el presidente de China, Xi Jinping, insistió en que la integración de Taiwán constituye una "parte integral del orden internacional de la posguerra", según el gobierno.

Según el Wall Street Journal, que cita a funcionarios de Japón y Estados Unidos, Donald Trump mantuvo una conversación con Takaichi poco después y le aconsejó que no provocara a China en la cuestión de la soberanía de la isla.

"El consejo de Donald Trump fue sutil y no presionó a Sanae Takaichi para que se retractara de sus comentarios", añadió el diario.

PUEDES VER: Japón eleva tensión con China tras crisis diplomática y alerta a sus ciudadanos por su seguridad

lr.pe

Sin embargo, el portavoz del gobierno japonés, Minoru Kihara, negó esta versión.

"El artículo tiene una parte que dice, sobre la soberanía de Taiwán, que Donald Trump le recomendó no provocar al gobierno chino. Esto no es cierto", aseguró Kihara sin dar más detalles.

China ha expresado su enojo tras los comentarios de Sanae Takaichi. Convocó al embajador de Tokio y desaconsejó a sus ciudadanos viajar a Japón.

Recientemente, la embajada china en Japón volvió a advertir a sus ciudadanos que tuvieran cuidado, alegando un aumento de la delincuencia en el archipiélago asiático.

Notas relacionadas
¿Quién ganó el Miss International 2025 y es la nueva sucesora de Thanh Thủy?

¿Quién ganó el Miss International 2025 y es la nueva sucesora de Thanh Thủy?

LEER MÁS
¡La mujer más bella! Catalina Duque se corona como la flamante Miss International 2025 y le da triunfo a Colombia

¡La mujer más bella! Catalina Duque se corona como la flamante Miss International 2025 y le da triunfo a Colombia

LEER MÁS
Miss International 2025: hora del certamen en Perú, México, Venezuela, EE. UU. y más

Miss International 2025: hora del certamen en Perú, México, Venezuela, EE. UU. y más

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump anuncia que suspenderá "la migración de todos los países del tercer mundo" hacia EE.UU. de forma permanente

Trump anuncia que suspenderá "la migración de todos los países del tercer mundo" hacia EE.UU. de forma permanente

LEER MÁS
El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

LEER MÁS
China sería desplazado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un enorme barco eléctrico en Sudamérica

China sería desplazado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un enorme barco eléctrico en Sudamérica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Mundo

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Donald Trump tilda de 'enemigo del pueblo' al NYT tras artículo que cuestiona su estado de salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025