Japón niega que Donald Trump pidiera a su primera ministra no provocar a China por la soberanía de Taiwán

En octubre, Sanae Takaichi fue elegida primera ministra de Japón, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el país. | Foto: AFP

El gobierno japonés negó que Donald Trump instara a su primera ministra, Sanae Takaichi, a no provocar a China con respecto a la soberanía de Taiwán, como había señalado el diario Wall Street Journal.

Las dos mayores economías asiáticas se hundieron en una crisis diplomática este mes después de que Takaichi sugiriera que su país podría intervenir militarmente ante cualquier ataque chino a Taiwán.

China reclama como propia esa isla de régimen democrático y no descarta tomar su control, incluso por la fuerza.

En una llamada telefónica con Donald Trump, el presidente de China, Xi Jinping, insistió en que la integración de Taiwán constituye una "parte integral del orden internacional de la posguerra", según el gobierno.

Según el Wall Street Journal, que cita a funcionarios de Japón y Estados Unidos, Donald Trump mantuvo una conversación con Takaichi poco después y le aconsejó que no provocara a China en la cuestión de la soberanía de la isla.

"El consejo de Donald Trump fue sutil y no presionó a Sanae Takaichi para que se retractara de sus comentarios", añadió el diario.

Sin embargo, el portavoz del gobierno japonés, Minoru Kihara, negó esta versión.

"El artículo tiene una parte que dice, sobre la soberanía de Taiwán, que Donald Trump le recomendó no provocar al gobierno chino. Esto no es cierto", aseguró Kihara sin dar más detalles.

China ha expresado su enojo tras los comentarios de Sanae Takaichi. Convocó al embajador de Tokio y desaconsejó a sus ciudadanos viajar a Japón.

Recientemente, la embajada china en Japón volvió a advertir a sus ciudadanos que tuvieran cuidado, alegando un aumento de la delincuencia en el archipiélago asiático.