Japón eleva tensión con China tras crisis diplomática y alerta a sus ciudadanos por su seguridad

La crisis diplomática entre China y Japón se intensificó en los últimos días tras los comentarios de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sobre el futuro de Taiwán. En medio de este clima de incertidumbre, el gobierno de Tokio difundió un aviso preventivo dirigido a su comunidad residente en territorio chino, evidenciando la creciente inquietud por su seguridad y el deterioro del ambiente bilateral.

El mensaje, publicado en el portal oficial de la embajada de Japón en Pekín a inicios de la semana, insta a los residentes y visitantes a actuar con cautela al desplazarse. El texto recomienda evitar grandes concentraciones de personas, circular acompañados y atender cualquier situación que resulte extraña

TE RECOMENDAMOS SE VIENE EL GRAN BONO NAVIDEÑO EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Consecuencias en el turismo, cultura y comercio

Entre el fin de semana anterior y el inicio de la semana laboral, aerolíneas de China registraron alrededor de 491.000 cancelaciones de billetes con destino a Japón, lo que implica una drástica reducción del flujo aéreo, según cifras citadas por el South China Morning Post.

En paralelo, importantes compañías de viajes en el país vecino congelaron la comercialización de tours hacia territorio japonés, interrumpiendo el movimiento habitual de visitantes. El sector cultural tampoco estuvo ajeno al clima actual: distribuidores chinos aplazaron los estrenos de producciones japonesas, entre ellas Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! y Cells at Work!, decisión confirmada por el Global Times tras analizar la respuesta del público y el comportamiento del mercado.

El panorama se agravó con la suspensión del Foro Tokio-Pekín, un espacio académico programado para el fin de semana. La paralización de actividades recreativas, comerciales y culturales revela que la crisis no solo involucra a gobiernos, sino también a sectores de la sociedad civil y a empresas que dependen del intercambio bilateral.

Takaichi y Taiwán, el origen de la crisis

El episodio se remonta al 7 de noviembre, cuando Takaichi sostuvo ante legisladores japoneses que un bloqueo o intento de control chino sobre Taiwán representaría un peligro crítico para su país. Agregó que, ante un escenario de esa magnitud, las Fuerzas de Autodefensa podrían entrar en acción.

Aunque la mandataria enfatizó que su planteamiento no modificaba la postura oficial del archipiélago, sus palabras fueron recibidas con molestia por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Para las autoridades del régimen asiático, el comentario de la primera ministra japonesa vulnera los equilibrios diplomáticos y contradice la política histórica posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Como respuesta, el gobierno chino convocó al representante diplomático japonés, programó ejercicios militares en el mar Amarillo y envió embarcaciones de guardacostas a las áreas insulares administradas por Japón, conocidas como Senkaku/Diaoyu. Estas maniobras reavivaron viejas tensiones y avivaron la disputa por Taiwán dentro del conflicto diplomático Asia.

Antecedentes de tensiones

El escenario actual es el resultado de décadas de fricciones. Para Pekín, la isla es una parte indivisible de su territorio; para Japón, su ubicación—apenas a un centenar de kilómetros de su jurisdicción—y su importancia estratégica la convierten en un punto sensible dentro de la seguridad regional. Washington mantiene un rol activo en su defensa, lo que añade un componente internacional a la ecuación.

A ello se suma un trasfondo histórico cargado. En septiembre, durante las conmemoraciones por el aniversario del Incidente de Mukden, el gobierno chino organizó eventos multitudinarios y una campaña mediática centrada en la memoria sobre la ocupación japonesa del siglo pasado. En ese mismo periodo, un menor de origen japonés fue asesinado en territorio chino, episodio que incrementó la preocupación sobre los ataques vinculados al nacionalismo.

Desde su llegada al cargo a finales de octubre, Takaichi —de marcada orientación conservadora y heredera política del fallecido Shinzo Abe— ha señalado que impulsará un aumento acelerado del presupuesto de defensa, con el objetivo de que Japón alcance un gasto militar equivalente al 2% de su producto interno bruto antes del plazo previsto inicialmente.