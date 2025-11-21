HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Japón: gobernador aprueba reactivar la mayor central nuclear del mundo, paralizada tras el desastre de Fukushima

El gobernador de Niigata, Hideyo Hanazumi, dio luz verde a la reactivación de la planta nuclear Kashiwazaki-Kariwa, la más grande del mundo, detenida desde el desastre de Fukushima en 2011.

La planta de Kashiwazaki-Kariwa ha sido equipada con nuevos sistemas y dispositivos de seguridad para su eventual reactivación.
La planta de Kashiwazaki-Kariwa ha sido equipada con nuevos sistemas y dispositivos de seguridad para su eventual reactivación. | Foto: AFP

El gobernador de la provincia japonesa de Niigata, Hideyo Hanazumi, dio luz verde a la reactivación de la central nuclear más grande del mundo, un paso clave antes de volver a estar operativa.

La planta de Kashiwazaki-Kariwa fue paralizada como los demás reactores de Japón después de que un terremoto y un tsunami posterior provocaran un desastre en la central de Fukushima Daiichi en 2011.

En una conferencia, Hanazumi confirmó que aprobaría la reanudación de las operaciones de la central, que aún necesita la autorización definitiva del organismo regulador nuclear del país.

Japón, un país pobre en recursos, quiere ahora reactivar la energía atómica y reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados.

Un total de 14 reactores, la mayoría en las prefecturas del este y el sur, ya han reanudado su funcionamiento tras la imposición de estrictas normas de seguridad.

Kashiwazaki-Kariwa será la primera que Tepco (la empresa operadora de Fukushima) ponga de nuevo en marcha tras el desastre.

El vasto complejo se equipó con un dique de 15 metros de altura contra los tsunamis, nuevos sistemas eléctricos de emergencia instalados en altura y otros dispositivos de seguridad.

Antes del terremoto y el tsunami de 2011, que causaron alrededor de 18.000 muertos, un tercio de la producción de electricidad de Japón dependía de la energía nuclear, mientras que el resto procedía principalmente de energías fósiles.

Japón es el quinto mayor emisor mundial de dióxido de carbono, por detrás de China, Estados Unidos, India y Rusia, y depende en gran medida de los combustibles fósiles importados.

En 2023, casi el 70% de las necesidades eléctricas de Japón se cubrían con centrales térmicas que funcionaban con carbón e hidrocarburos.

El país se fijó el objetivo de reducir la contribución de las centrales térmicas al 30-40% de su mix eléctrico para 2040.

