ICE arresta a pariente brasileña de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

La brasileña Bruna Caroline Ferreira fue arrestada en Massachusetts por agentes del ICE. Su abogado aseguró que no existe registro de una orden de detención en su contra.

La brasileña Bruna Caroline Ferreira fue arrestada en Massachusetts por agentes del ICE.
La brasileña Bruna Caroline Ferreira fue arrestada en Massachusetts por agentes del ICE. | Difusión

Bruna Caroline Ferreira, ciudadana brasileña, fue arrestada a principios de este mes en la ciudad de Revere, en Massachusetts, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según reportó la emisora WBUR. Actualmente, permanece detenida en un centro ubicado en Luisiana.

Aunque su situación forma parte de un amplio número de detenciones de brasileños derivadas del endurecimiento de las políticas migratorias durante el segundo mandato de Donald Trump, su caso ha llamado la atención por su relación familiar con Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

PUEDES VER: FBI investiga por terrorismo el tiroteo cerca de la Casa Blanca que hirió a dos agentes de la Guardia Nacional

Versiones contradictorias sobre arresto de Bruna Caroline

Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., indicó en un comunicado que Bruna Ferreira tenía antecedentes de arresto por agresión y que había ingresado al país con una visa de turista que requería su salida en 1999. Según citó la emisora WBUR, McLaughlin señaló que "bajo el gobierno del presidente Trump y de la secretaria Noem, todos los individuos en situación irregular en Estados Unidos están sujetos a deportación".

En contraste, el abogado de Ferreira, Todd Pomerleau, afirmó no tener conocimiento de cargos en su contra y calificó la detención como "ilegal". Según explicó, no hay registro de una orden de arresto previa y considera que ni siquiera las autoridades sabían a quién estaban deteniendo. “Vamos a descubrir la verdad”, expresó. Además, aclaró que su clienta no logró regularizar su situación migratoria a tiempo y que actualmente se encuentra en trámite para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

PUEDES VER: Estados Unidos utilizará aeropuertos de República Dominicana como parte del despliegue militar en el Caribe

Recaudan fondos en favor de brasileña

Graziela Dos Santos Rodrigues, hermana de Bruna, lanzó una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de reunir fondos que permitan afrontar los costos legales derivados de la detención de Bruna. En la publicación, Rodrigues explicó que su hermana llegó a Estados Unidos en diciembre de 1998 acompañada por sus padres, cuando aún era una niña, y lo hizo con una visa.

Rodrigues destacó que, desde entonces, Bruna siempre se esforzó por llevar una vida íntegra y estable, cumpliendo con las normas. "Ella siempre mantuvo su estatus legal mediante el DACA, cumplió con todas las exigencias y nunca dejó de hacer lo correcto", señaló.

Por otro lado, un funcionario de la administración Trump confirmó que existe un lazo familiar entre Ferreira, Michael Leavitt y Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. Sin embargo, aclaró que Karoline no tuvo ningún tipo de participación en este caso.

PUEDES VER: Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

¿Qué es el programa DACA?

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) fue creado en 2012 durante la presidencia de Barack Obama. Su propósito es brindar a ciertos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y sin documentación legal un permiso temporal para residir y trabajar, el cual incluye también la asignación de un número de seguro social. Sin embargo, a pesar de esa protección, durante la administración de Donald Trump miles de personas amparadas por el DACA fueron detenidas en redadas migratorias.

Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, señaló a la agencia Associated Press que aquellos "que alegan ser beneficiarias del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) no están automáticamente protegidas contra deportaciones". "El DACA no confiere ningún tipo de estatus legal en este país", advirtió.

