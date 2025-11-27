Trabajadores de Nueva York recibirán un nuevo aumento salarial respaldado por Kathy Hochul: estos son los montos

El Gobierno de Nueva York, liderado por Kathy Hochul, anunció que habrá un nuevo aumento salarial que regirá a partir del 1 de enero de 2026. La medida, que forma parte de un acuerdo histórico plurianual entre la gobernadora y la Legislatura del estado, busca ayudar a los trabajadores a sobrellevar los estragos del elevado costo de vida que exige la región.

De acuerdo con la norma, a partir de 2027, los próximos aumentos de sueldo se llevarán a cabo con relación al Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W).

Nuevo sueldo mínimo en Nueva York desde 2026

Los trabajadores en Nueva York están a la espera de un nuevo salario mínimo, el cual arrancará desde el próximo año y será de US$0.50 más por hora. Sin embargo, este incremento afectará de forma distinta con respecto a la región en la que se encuentren los residentes y a las condiciones de la empresa. A continuación, te mostraremos cómo se llevará a cabo el reparto:

Ubicación Monto aumentado Ciudad de Nueva York, Long Island, Westchester US$17.00 Resto del estado US$16.00 Comida rápida (Ciudad de Nueva York, Long Island, Westchester) US$17.00 Comida rápida (resto del estado) US$16.00

Tras este anuncio, la autoridad correspondiente aclaró, especialmente a la juventud, que "no existe un salario inferior establecido para aprendices o jóvenes", por lo que los insta a conocer sus derechos y a los empleadores a respetar la ley. Asimismo, recuerda que, según lo estipulado en el artículo 155 de la Ley Penal del Estado de Nueva York, "el robo de salario constituye un delito de hurto".

Aumento salarial para auxiliares de salud a domicilio 2026

El estado de Nueva York también confirmó el aumento que recibirán los auxiliares de salud a domicilio y, como se estableció con el sueldo base, estos nuevos montos también se separan tomando en cuenta la ubicación:

Ubicación Monto en 2026 Ciudad de Nueva York US$19,65 Long Island y Westchester US$19,65 Resto del Estado US$18,65

Salario mínimo en Nueva York: ¿los trabajadores que reciben propinas recibirán aumento?

El incremento del salario se llevará a cabo de forma general en Nueva York; es decir, que también afectará al ingreso de los trabajadores que reciben propinas. Si bien no se ha publicado el cuadro de montos, tomando en cuenta el aumento de 2025, se espera que los nuevos pagos también suban en US$0,5. A continuación, te mostramos un cuadro con las cifras de este año: