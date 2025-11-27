HOYSuscripcion LR Focus

USA

Trabajadores de Nueva York recibirán un nuevo aumento salarial respaldado por Kathy Hochul: estos son los montos

Por orden de la gobernadora Kathy Hochul, el sueldo mínimo de miles de trabajadores en Nueva York subirá el primer día del año entrante.

La gobernadora Kathy Hochul confirmó el aumento del sueldo mínimo en Nueva York para 2026.
La gobernadora Kathy Hochul confirmó el aumento del sueldo mínimo en Nueva York para 2026. | Composición LR

El Gobierno de Nueva York, liderado por Kathy Hochul, anunció que habrá un nuevo aumento salarial que regirá a partir del 1 de enero de 2026. La medida, que forma parte de un acuerdo histórico plurianual entre la gobernadora y la Legislatura del estado, busca ayudar a los trabajadores a sobrellevar los estragos del elevado costo de vida que exige la región.

De acuerdo con la norma, a partir de 2027, los próximos aumentos de sueldo se llevarán a cabo con relación al Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W).

PUEDES VER: Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

lr.pe

Nuevo sueldo mínimo en Nueva York desde 2026

Los trabajadores en Nueva York están a la espera de un nuevo salario mínimo, el cual arrancará desde el próximo año y será de US$0.50 más por hora. Sin embargo, este incremento afectará de forma distinta con respecto a la región en la que se encuentren los residentes y a las condiciones de la empresa. A continuación, te mostraremos cómo se llevará a cabo el reparto:

UbicaciónMonto aumentado
Ciudad de Nueva York, Long Island, WestchesterUS$17.00
Resto del estadoUS$16.00
Comida rápida (Ciudad de Nueva York, Long Island, Westchester)US$17.00
Comida rápida (resto del estado)US$16.00

Tras este anuncio, la autoridad correspondiente aclaró, especialmente a la juventud, que "no existe un salario inferior establecido para aprendices o jóvenes", por lo que los insta a conocer sus derechos y a los empleadores a respetar la ley. Asimismo, recuerda que, según lo estipulado en el artículo 155 de la Ley Penal del Estado de Nueva York, "el robo de salario constituye un delito de hurto".

Aumento salarial para auxiliares de salud a domicilio 2026

El estado de Nueva York también confirmó el aumento que recibirán los auxiliares de salud a domicilio y, como se estableció con el sueldo base, estos nuevos montos también se separan tomando en cuenta la ubicación:

UbicaciónMonto en 2026
Ciudad de Nueva YorkUS$19,65
Long Island y WestchesterUS$19,65
Resto del EstadoUS$18,65

PUEDES VER: EE.UU: legisladores demócratas acusan a Donald Trump de usar al FBI para 'intimidarlos'

lr.pe

Salario mínimo en Nueva York: ¿los trabajadores que reciben propinas recibirán aumento?

El incremento del salario se llevará a cabo de forma general en Nueva York; es decir, que también afectará al ingreso de los trabajadores que reciben propinas. Si bien no se ha publicado el cuadro de montos, tomando en cuenta el aumento de 2025, se espera que los nuevos pagos también suban en US$0,5. A continuación, te mostramos un cuadro con las cifras de este año:

UbicaciónSueldo mínimo en 2025Empleados de servicios con propinas en 2025Trabajadores de servicios de alimentación con propinas en 2025
Ciudad de Nueva YorkUS$16,50US$13,75 salario en efectivo
US$2,75 crédito de propina		US$11,00 salario en efectivo
US$5,50 crédito de propina
Long Island y WestchesterUS$16,50US$13,75 salario en efectivo
US$2,75 crédito de propina		US$11,00 salario en efectivo
US$5,50 crédito de propina
Resto del estadoUS$15,50US$12,90 salario en efectivo
US$2,60 crédito de propina		US$10,35 salario en efectivo
US$5,15 crédito de propina
