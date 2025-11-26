HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Italia reconoce el feminicidio como delito y lo castigará con cadena perpetua

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Parlamento de Italia aprobó una ley histórica que tipifica el feminicidio en su Código Penal. 

El Parlamento de Italia aprobó reconocer al feminicidio como delito.
El Parlamento de Italia aprobó reconocer al feminicidio como delito. | Euronews

El Parlamento de Italia aprobó una nueva ley que incorpora el delito de feminicidio en su Código Penal y establece la pena de cadena perpetua como castigo máximo. Esta decisión legislativa coincidió con la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La iniciativa recibió respaldo transversal, tanto del bloque de centro-derecha como del sector de centro-izquierda, logrando una aprobación con 237 votos a favor en la Cámara de Diputados. La medida responde a una creciente preocupación social tras una serie de crímenes violentos y homicidios cometidos contra mujeres en distintas regiones del país. La ley también incluye disposiciones más severas frente a los delitos de género, como el acoso y la pornografía de venganza.

Las palabras de la primera ministra italiana

La ministra de Italia, Giorgia Meloni, indicó que su administración ha incrementado el presupuesto destinado a centros de acogida y refugios para mujeres víctimas de violencia. También señaló que se ha puesto en marcha "una línea de emergencia y ha desarrollado actividades innovadoras de educación y concienciación”, aseguró Meloni. “Son avances concretos, pero no nos detendremos aquí. Debemos seguir haciendo mucho más cada día”, añadió.

Por su parte, aunque los partidos de centro-izquierda respaldaron la nueva ley en el Parlamento, manifestaron su preocupación por el enfoque adoptado por el Ejecutivo, pues este se centra exclusivamente en la dimensión penal del problema, sin atender a las raíces económicas y culturales que perpetúan la violencia de género. De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Italia (Istat), en 2024 se registraron 106 casos de feminicidio en el país, de los cuales 62 fueron perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas.

Un caso que conmocionó Italia

La idea de una ley para tipificar el feminicidio ya había sido debatida antes en Italia, pero fue el brutal asesinato de Giulia Ceccettin por parte de su exnovio, lo que despertó a la sociedad y presionó para que se tomaran medidas. A finales de noviembre de 2023, la joven de 22 años fue asesinada a puñaladas por Filippo Turetta, quien luego ocultó su cuerpo en unas bolsas y lo arrojó a un lago cercano.

El padre de Giulia, Gino Cecchettin, aunque duda de que una ley de este tipo hubiera salvado a su hija, señala que al menos su asesino habría sido condenado a cadena perpetua. Sin embargo, subraya que lo más importante es poder discutir sobre el tema. " Antes, muchas personas, especialmente en la derecha y extrema derecha, no querían ni mencionar el feminicidio", afirmó Cecchettin a la BBC. "Ahora, en este contexto, podemos hablar de ello. Es un paso pequeño, pero es un paso".

Cabe precisar que la nueva legislación italiana definirá el feminicidio como aquellos asesinatos que sean "un acto de odio, discriminación, dominación, control o subyugación de una mujer como mujer", o aquellos cometidos cuando una mujer termina una relación o para "limitar sus libertades individuales". Italia se une así a Chipre, Malta y Croacia, países de la Unión Europea que ya han incorporado una definición legal de dicho delito en sus códigos penales.

La introducción de la educación sexual en los colegios

En Italia, el debate sobre la inclusión de la educación sexual y emocional en las escuelas, como medida preventiva contra la violencia de género, ha cobrado fuerza. Una propuesta de ley del gobierno busca prohibir esta enseñanza en las escuelas primarias y exigir el consentimiento explícito de los padres para que los estudiantes de secundaria puedan recibirla.

El gobierno y su coalición defendieron la iniciativa, bajo el argumento de que se trata de una forma de proteger a los niños de lo que consideran "activismo ideológico". Sin embargo, los partidos de oposición y activistas lo criticaron y calificaron el proyecto de ley como “medieval". "Lo que estamos pidiendo es que la educación sexual y emocional sea obligatoria en todos los niveles escolares", afirmó Elly Schlein, líder del Partido Democrático de Italia.

