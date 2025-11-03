HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Mundo

Histórica torre ubicada cerca del Coliseo romano se derrumba y deja 5 heridos: se realizaban obras de reconstrucción

La Torre dei Conti, ubicada en Roma, colapsó mientras se desarrollaban labores de restauración. Se trata de un emblemático símbolo de la arquitectura medieval romana, construida en el siglo XIII.

Torre dei Conti, histórica torres ubicada cerca al Coliseo romano, se derrumbó este lunes.
Torre dei Conti, histórica torres ubicada cerca al Coliseo romano, se derrumbó este lunes. | EFE

Una parte de la histórica Torre dei Conti, ubicada entre el Foro y el Coliseo romano, colapsó mientras se realizaban trabajos de reconstrucción. Aproximadamente una hora y media después, se produjo un segundo colapso, esta vez mientras el equipo de bomberos realizaba tareas de rescate en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente dejó un saldo de 5 operarios heridos. Uno de ellos sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de inmediato a un hospital en Roma para recibir atención especializada. Los otros cuatro operarios quedaron atrapados en los andamios de soporte colocados junto a la torre y posteriormente fueron auxiliados por los rescatistas.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Hombre genera indignación al orinar en el altar de la Basílica de San Pedro delante de cientos de fieles en Roma

lr.pe

Vías bloqueadas en Roma tras derrumbe

Tras el derrumbe de la Torre dei Conti, las autoridades acordonaron completamente la zona afectada como medida preventiva, con el fin de evitar nuevos desprendimientos. La Policía cercó la zona mientras equipos especializados continúan evaluando la estabilidad de la estructura. En el lugar se desplegó un amplio despliegue de personal de emergencia: bomberos, agentes sanitarios, efectivos de la Polizia di Stato y miembros de los Carabinieri.

Apenas llegaron los primeros agentes, se interrumpió tanto el paso de peatones como el tránsito vehicular en las inmediaciones, lo que permitió agilizar la labor de los rescatistas. Para enfrentar la emergencia, los bomberos utilizaron escaleras mecánicas y unidades especializadas, con el objetivo de atender a los heridos y reducir cualquier posible amenaza estructural.

PUEDES VER: Trump advierte que el fin de Maduro se acerca, aunque duda que Estados Unidos entre en guerra con Venezuela

lr.pe

Así es la Torre dei Conti de Roma

La Torre dei Conti, una histórica construcción medieval de Roma de inicios del siglo XIII, se encontraba en proceso de restauración gracias a una inversión financiada por la Unión Europea. Esta estructura es un ejemplo representativo de las casas-torre, levantadas en la época como fortalezas y residencias por familias nobles y figuras de la Iglesia.

Erigida sobre las ruinas del antiguo Templo de la Paz, la torre fue ampliada en el año 1203 por orden del papa Inocencio III, quien la destinó a su familia, los condes de Segni. Para su revestimiento se utilizaron losas de travertino extraídas de los Foros Imperiales, lo que le dio un aspecto imponente y monumental.

En su época de mayor esplendor, la torre se elevaba entre 50 y 60 metros de altura. Sin embargo, varios terremotos ocurridos entre los siglos XIV y XVII dañaron gravemente su estructura, lo que obligó a reducir su tamaño. Desde el año 2006, la edificación había permanecido cerrada al público y sin recibir trabajos de mantenimiento.

Notas relacionadas
Deportista peruano viajó a Italia por una mejor vida, pero falleció en accidente de tránsito: familia pide ayuda para la repatriación

Deportista peruano viajó a Italia por una mejor vida, pero falleció en accidente de tránsito: familia pide ayuda para la repatriación

LEER MÁS
Hombre genera indignación al orinar en el altar de la Basílica de San Pedro delante de cientos de fieles en Roma

Hombre genera indignación al orinar en el altar de la Basílica de San Pedro delante de cientos de fieles en Roma

LEER MÁS
Trump genera polémica al lanzar incómodo comentario a primera ministra de Italia: "Me arriesgo, pero es cierto"

Trump genera polémica al lanzar incómodo comentario a primera ministra de Italia: "Me arriesgo, pero es cierto"

LEER MÁS
Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

LEER MÁS
Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

LEER MÁS
Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con el mejor pan y top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Brasil y Chile en 2025

El país de América Latina con el mejor pan y top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Brasil y Chile en 2025

LEER MÁS
Sudán, donde el hambre, la violencia y el abuso retratan “la peor crisis humanitaria del mundo”, según la ONU

Sudán, donde el hambre, la violencia y el abuso retratan “la peor crisis humanitaria del mundo”, según la ONU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Mundo

El país de América Latina que reforzó su transporte ferroviario con la llegada de 5 nuevos trenes desde China

Reino Unido: los británicos celebran el fin del "príncipe Andrés", símbolo de escándalo y vergüenza

Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025