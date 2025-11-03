Una parte de la histórica Torre dei Conti, ubicada entre el Foro y el Coliseo romano, colapsó mientras se realizaban trabajos de reconstrucción. Aproximadamente una hora y media después, se produjo un segundo colapso, esta vez mientras el equipo de bomberos realizaba tareas de rescate en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente dejó un saldo de 5 operarios heridos. Uno de ellos sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de inmediato a un hospital en Roma para recibir atención especializada. Los otros cuatro operarios quedaron atrapados en los andamios de soporte colocados junto a la torre y posteriormente fueron auxiliados por los rescatistas.

Vías bloqueadas en Roma tras derrumbe

Tras el derrumbe de la Torre dei Conti, las autoridades acordonaron completamente la zona afectada como medida preventiva, con el fin de evitar nuevos desprendimientos. La Policía cercó la zona mientras equipos especializados continúan evaluando la estabilidad de la estructura. En el lugar se desplegó un amplio despliegue de personal de emergencia: bomberos, agentes sanitarios, efectivos de la Polizia di Stato y miembros de los Carabinieri.

Apenas llegaron los primeros agentes, se interrumpió tanto el paso de peatones como el tránsito vehicular en las inmediaciones, lo que permitió agilizar la labor de los rescatistas. Para enfrentar la emergencia, los bomberos utilizaron escaleras mecánicas y unidades especializadas, con el objetivo de atender a los heridos y reducir cualquier posible amenaza estructural.

Así es la Torre dei Conti de Roma

La Torre dei Conti, una histórica construcción medieval de Roma de inicios del siglo XIII, se encontraba en proceso de restauración gracias a una inversión financiada por la Unión Europea. Esta estructura es un ejemplo representativo de las casas-torre, levantadas en la época como fortalezas y residencias por familias nobles y figuras de la Iglesia.

Erigida sobre las ruinas del antiguo Templo de la Paz, la torre fue ampliada en el año 1203 por orden del papa Inocencio III, quien la destinó a su familia, los condes de Segni. Para su revestimiento se utilizaron losas de travertino extraídas de los Foros Imperiales, lo que le dio un aspecto imponente y monumental.

En su época de mayor esplendor, la torre se elevaba entre 50 y 60 metros de altura. Sin embargo, varios terremotos ocurridos entre los siglos XIV y XVII dañaron gravemente su estructura, lo que obligó a reducir su tamaño. Desde el año 2006, la edificación había permanecido cerrada al público y sin recibir trabajos de mantenimiento.