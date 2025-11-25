Reino Unido: gobierno amplía impuesto sobre bebidas azucaradas para luchar contra la obesidad

Para evitar el impuesto, la bebida debe tener menos de 4,5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. | Foto: AFP

El gobierno británico anunció que el impuesto sobre las bebidas azucaradas se ampliará a más productos, para incluir por ejemplo los batidos y las leches aromatizadas, en el marco de la lucha contra la obesidad.

Para evitar el impuesto, las bebidas azucaradas deberán contener menos de 4,5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, en lugar de los 5 actuales.

Las bebidas que contengan entre 4,5 y 7,9 gramos estarán sujetas a un gravamen de 19,4 peniques (unos 26 centavos de dólar) por litro, que aumentará a 25 peniques (unos 33 centavos) cuando superen los ocho gramos.

Los productos afectados son las bebidas lácteas embotelladas que contienen azúcares añadidos, como los batidos, las leches aromatizadas, los yogures bebibles y los cafés preparados, detalló el Ministerio de Sanidad.

La leche natural sin azúcar y las bebidas sustitutivas de la leche no están incluidas. Las empresas tienen hasta el 1 de enero de 2028 para reducir los niveles de azúcar. De lo contrario, se les aplicará un impuesto.

El impuesto sobre las bebidas azucaradas entró en vigor en 2018, con el fin de reducir su consumo, especialmente entre los más jóvenes.

Las últimas cifras oficiales indican que uno de cada diez niños en Inglaterra es obeso cuando entra en la escuela primaria, a los cuatro o cinco años de edad.

La cifra sube al 22% cuando alcanzan el último curso, a los diez u once años, según el Programa Nacional de Medición Infantil.

"Empezar la vida con una dieta perjudicial para la salud es un obstáculo para los niños. El impuesto ya ha demostrado que cuando la industria reduce los niveles de azúcar, mejora la salud de los niños. Así que vamos más lejos", comentó el ministro de Sanidad, Wes Streeting.

Reino Unido también se enfrenta a una creciente crisis de salud dental infantil, con hasta seis de cada diez niños en algunas zonas desfavorecidas que presentan dientes cariados a los cinco años.

El ejecutivo añade que Reino Unido ocupa el tercer lugar en Europa en tasa de obesidad en adultos, lo que cuesta 11.400 millones de libras esterlinas (unos 14.950 millones de dólares) al año al servicio público de salud.