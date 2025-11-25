HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Reino Unido: gobierno amplía impuesto sobre bebidas azucaradas para luchar contra la obesidad

Las bebidas que contengan entre 4,5 y 7,9 gramos de azúcar pagarán un impuesto de 26 centavos de dólar por litro, mientras que aquellas que superen los 8 gramos tendrán un gravamen de 33 centavos.

Para evitar el impuesto, la bebida debe tener menos de 4,5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros.
Para evitar el impuesto, la bebida debe tener menos de 4,5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. | Foto: AFP

El gobierno británico anunció que el impuesto sobre las bebidas azucaradas se ampliará a más productos, para incluir por ejemplo los batidos y las leches aromatizadas, en el marco de la lucha contra la obesidad.

Para evitar el impuesto, las bebidas azucaradas deberán contener menos de 4,5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, en lugar de los 5 actuales.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Reino Unido advierte a Putin tras detectar buque ruso en aguas británicas: "Sabemos lo que están haciendo"

lr.pe

Las bebidas que contengan entre 4,5 y 7,9 gramos estarán sujetas a un gravamen de 19,4 peniques (unos 26 centavos de dólar) por litro, que aumentará a 25 peniques (unos 33 centavos) cuando superen los ocho gramos.

Los productos afectados son las bebidas lácteas embotelladas que contienen azúcares añadidos, como los batidos, las leches aromatizadas, los yogures bebibles y los cafés preparados, detalló el Ministerio de Sanidad.

La leche natural sin azúcar y las bebidas sustitutivas de la leche no están incluidas. Las empresas tienen hasta el 1 de enero de 2028 para reducir los niveles de azúcar. De lo contrario, se les aplicará un impuesto.

El impuesto sobre las bebidas azucaradas entró en vigor en 2018, con el fin de reducir su consumo, especialmente entre los más jóvenes.

PUEDES VER: Servicio de inteligencia británico advierte espionaje de China para obtener información parlamentaria

lr.pe

Las últimas cifras oficiales indican que uno de cada diez niños en Inglaterra es obeso cuando entra en la escuela primaria, a los cuatro o cinco años de edad.

La cifra sube al 22% cuando alcanzan el último curso, a los diez u once años, según el Programa Nacional de Medición Infantil.

"Empezar la vida con una dieta perjudicial para la salud es un obstáculo para los niños. El impuesto ya ha demostrado que cuando la industria reduce los niveles de azúcar, mejora la salud de los niños. Así que vamos más lejos", comentó el ministro de Sanidad, Wes Streeting.

Reino Unido también se enfrenta a una creciente crisis de salud dental infantil, con hasta seis de cada diez niños en algunas zonas desfavorecidas que presentan dientes cariados a los cinco años.

El ejecutivo añade que Reino Unido ocupa el tercer lugar en Europa en tasa de obesidad en adultos, lo que cuesta 11.400 millones de libras esterlinas (unos 14.950 millones de dólares) al año al servicio público de salud.

Notas relacionadas
Expríncipe Andrés se niega a responder ante el Congreso de EE.UU. por caso de Jeffrey Epstein

Expríncipe Andrés se niega a responder ante el Congreso de EE.UU. por caso de Jeffrey Epstein

LEER MÁS
Reino Unido advierte a Putin tras detectar buque ruso en aguas británicas: "Sabemos lo que están haciendo"

Reino Unido advierte a Putin tras detectar buque ruso en aguas británicas: "Sabemos lo que están haciendo"

LEER MÁS
Servicio de inteligencia británico advierte espionaje de China para obtener información parlamentaria

Servicio de inteligencia británico advierte espionaje de China para obtener información parlamentaria

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

LEER MÁS
Trump asegura que logró "enormes avances" para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania: "Solo quedan unos pocos puntos"

Trump asegura que logró "enormes avances" para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania: "Solo quedan unos pocos puntos"

LEER MÁS
Fiscalía italiana pide pena de cárcel para influencer Chiara Ferragni por acusación de fraude

Fiscalía italiana pide pena de cárcel para influencer Chiara Ferragni por acusación de fraude

LEER MÁS
Frente Institucional Militar de Venezuela y oficiales retirados piden al régimen de Maduro una "transición democrática"

Frente Institucional Militar de Venezuela y oficiales retirados piden al régimen de Maduro una "transición democrática"

LEER MÁS
Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

LEER MÁS
Venezuela amenaza a Iberia, Avianca y otras aerolíneas con retirar sus derechos de tráfico si no reanudan los vuelos al país

Venezuela amenaza a Iberia, Avianca y otras aerolíneas con retirar sus derechos de tráfico si no reanudan los vuelos al país

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Mundo

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Muere el piloto Lurrique Ferrari tras una maniobra en un espectáculo de acrobacias en moto en Brasil

Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025