Economía

JPMorgan: América del Sur tendrá un rol clave en la economía global de 2026 por energía, minerales y nueva geopolítica

El banco estima que la región será estratégica por sus recursos naturales, su ubicación y sus vínculos comerciales con EE.UU. y China.

La inteligencia artificial acelerará la demanda de minerales, energía y alimentos que la región ya produce
La inteligencia artificial acelerará la demanda de minerales, energía y alimentos que la región ya produce | Foto: composición LR

La agenda económica global de 2026 estará marcada por tres factores: seguridad, energía y nuevos flujos comerciales. Así lo proyecta JPMorgan Private Bank en su informe anual, donde sostiene que América Latina —y especialmente Sudamérica— se convertirá en un punto estratégico para la economía mundial, en un contexto de tensiones entre grandes potencias y cambios en las cadenas de suministro.

Según el banco, la región se ha vuelto más relevante porque concentra los insumos críticos que necesita el mundo, desde minerales como el cobre y el litio hasta petróleo, gas y productos agroindustriales.

“El mundo está pasando por un reordenamiento del comercio internacional, pero esto no reduce la importancia de Sudamérica”, explica JPMorgan en su informe. “Por el contrario, la transforma en un punto de anclaje para los sectores vinculados a tecnología, industria, energía y alimentos”.

Sudamérica: dueña de los recursos que exige la nueva economía global

El banco señala que la región posee una combinación única de recursos naturales, ubicación geográfica y conexiones comerciales con Estados Unidos y China, los dos grandes polos de la economía mundial.

El reporte subraya que:

  • Sudamérica concentra el 40% de la producción de cobre del mundo.
  • Y el 38% de las reservas globales de este mineral crítico.

Dentro de este mapa, Chile destaca con 27% de la producción mundial del metal rojo, esencial para la transición energética y para las tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial.

Perú complementa este panorama con las mayores reservas de plata del planeta, mientras México es el mayor productor. Estos metales son clave para manufacturas avanzadas y equipos de precisión, sectores cuya demanda crece con el auge de la IA y los semiconductores.

El litio, las baterías y el nuevo valor del Cono Sur

El informe también destaca la importancia del litio, un elemento central para el almacenamiento energético y para la industria de los autos eléctricos.

  • Chile y Argentina ocupan el primer y tercer lugar mundial en reservas económicamente explotables.
  • Perú complementa al albergar las mayores resercas de plata del planeta.
  • Esto convierte a ambos países en actores decisivos para abastecer la demanda global de baterías, vehículos eléctricos y sistemas que soportan a los centros de datos.

JPMorgan añade que, en Argentina, hay un renovado interés por Vaca Muerta, especialmente en un contexto en el que Estados Unidos busca diversificar sus fuentes de energía para garantizar su seguridad de abastecimiento.

Petróleo, gas y metales industriales: un portafolio diverso

La región también tiene peso en hidrocarburos:

  • Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
  • Brasil es el mayor productor de petróleo de América Latina y, además, es el segundo exportador global de hierro.

Esta combinación le da al continente una relevancia aún mayor porque la revolución de la inteligencia artificial está disparando la demanda de energía y minerales, afirma JPMorgan. A medida que crece el uso de centros de datos y tecnologías avanzadas, aumenta la presión sobre el consumo eléctrico y el uso de metales claves.

Comercio, infraestructura y el nuevo mapa logístico

El informe subraya que la reorganización del comercio mundial no solo revaloriza los recursos, sino también la infraestructura. El banco destaca que:

  • Las inversiones en puertos, carreteras y ferrocarriles están ampliando la capacidad exportadora.
  • El avance del nearshoring y la diversificación de rutas refuerzan los vínculos con Asia y Norteamérica.
  • La expansión del Canal de Panamá y la modernización de puertos en Brasil son ejemplos de cómo la región se está adaptando al nuevo comercio global.

América Latina gana espacio entre Estados Unidos y China

JPMorgan también recuerda que Sudamérica mantiene vínculos con ambos gigantes, aunque su balanza comercial muestra una tendencia clara:

  • Déficit comercial con Estados Unidos.
  • China como principal socio y comprador.

El banco indica que esta relación responde a una década de mayor acercamiento político y comercial entre varios gobiernos sudamericanos y Beijing.

Aun así, el informe es tajante: más allá de la ideología, Sudamérica posee los recursos críticos que requiere la economía global.

