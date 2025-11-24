HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

China revoluciona la industria minera al descubrir un elemento clave formado por tierras raras

El mineral monacita, esencial para tecnologías avanzadas en China, se genera naturalmente dentro de un helecho, lo que elimina la necesidad de realizar procesos industriales contaminantes.

China descubrió un nuevo elemento formado por tierras raras lo que revoluciona el sector minero.
China descubrió un nuevo elemento formado por tierras raras lo que revoluciona el sector minero. | Difusión

El descubrimiento realizado por un grupo de científicos de China ha marcado un punto de inflexión en la industria de los minerales de tierras raras. Por primera vez, han identificado la formación de monacita, un compuesto esencial para tecnologías estratégicas, dentro de una planta viva, específicamente en el helecho 'Blechnum orientale'. Este hallazgo representa una ruptura con el modelo extractivo tradicional que ha prevalecido en este sector minero durante más de 100 años.

A diferencia de los métodos convencionales que requieren altas temperaturas, presión o procesos industriales complejos, este organismo logró cristalizar monacita en condiciones completamente naturales. La capacidad del helecho para organizar elementos metálicos y generar estructuras funcionales convierte a esta planta en un laboratorio químico vivo, una habilidad nunca antes registrada en ningún otro ser vivo.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

lr.pe

¿De qué está formada la monacita descubierta en China?

La monacita formada por el helecho contiene elementos clave como cerio, lantano y neodimio, indispensables para fabricar imanes, láseres, equipos ópticos de alta precisión y sistemas energéticos avanzados. Gracias a su resistencia al calor, su estabilidad frente a sustancias químicas y su capacidad para soportar radiación, este mineral se ha convertido en un componente esencial para la tecnología actual.

El hecho de que una planta sea capaz de generar este material sin la intervención de procesos industriales o mineros abre una posibilidad completamente diferente para obtener recursos que, hasta ahora, solo podían conseguirse mediante métodos extractivos intensivos y de alto impacto ambiental.

PUEDES VER: Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

lr.pe

El proceso interno del helecho

La investigación reveló que el helecho cristaliza el mineral monacita fuera de sus células, en los tejidos extracelulares, como una forma natural de protegerse de elementos que no le aportan nutrientes. Este tipo de organización espontánea en el entorno vegetal imita los llamados “jardines químicos”, estructuras que se forman cuando ciertas sales metálicas se ensamblan por sí solas en ambientes acuosos.

Gracias a este proceso de autoorganización, el helecho logra transformar soluciones con metales en minerales sólidos, sin afectar su funcionamiento interno. Este fenómeno es posible por la sorprendente capacidad que tienen algunas plantas para absorber y almacenar grandes cantidades de metales, incluso en niveles cientos o miles de veces mayores que los presentes en el suelo que los rodea.

Estas características convierten a los llamados hiperacumuladores en buenas alternativas para obtener minerales valiosos, sin necesidad de excavar ni remover grandes extensiones de tierra. La formación de minerales observada en estos organismos demuestra que no solo retienen metales, sino que pueden convertirlos en formas estables y recuperables, listas para su aprovechamiento.

PUEDES VER: China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

lr.pe

Un nuevo modelo de obtención de tierras raras

La capacidad para absorber, cristalizar y neutralizar metales permite imaginar un nuevo modelo para obtener tierras raras: en lugar de recurrir a la minería, bastaría con cultivar plantas específicas en suelos ricos en estos elementos. Luego de la cosecha, la propia biomasa vegetal podría convertirse en una fuente directa del mineral buscado.

Este enfoque no solo permitiría obtener materiales estratégicos de forma más limpia, sino que también ayudaría a recuperar terrenos degradados, al mismo tiempo que se restauran sus condiciones ecológicas. Es decir, combina producción con regeneración ambiental en un mismo proceso.

Desde una perspectiva ambiental, este método representa una alternativa viable frente a la minería tradicional. Al evitar excavaciones agresivas, se reducen significativamente los residuos tóxicos, las emisiones contaminantes y el impacto sobre los ecosistemas, lo que abre la puerta a una forma más sostenible de acceder a recursos fundamentales para la tecnología moderna.

Notas relacionadas
Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

LEER MÁS
China sería superado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un barco eléctrico en Sudamérica

China sería superado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un barco eléctrico en Sudamérica

LEER MÁS
Xi Jinping presiona a Trump sobre Taiwán y pide acuerdo de paz en Ucrania en llamada telefónica tras tregua comercial

Xi Jinping presiona a Trump sobre Taiwán y pide acuerdo de paz en Ucrania en llamada telefónica tras tregua comercial

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
China sería superado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un barco eléctrico en Sudamérica

China sería superado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un barco eléctrico en Sudamérica

LEER MÁS
Jueza de EE.UU. desestima casos contra exjefe del FBI y fiscal de Nueva York, enemigos de Donald Trump

Jueza de EE.UU. desestima casos contra exjefe del FBI y fiscal de Nueva York, enemigos de Donald Trump

LEER MÁS
Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Iquitos: joven muere tras electrocutarse con cable expuesto mientras juntaba agua en su vivienda

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Mundo

El presidente de Sudamérica con mayor aprobación ya no es de Uruguay, según ranking de noviembre 2025: lo desplazó con casi 52%

Xi Jinping presiona a Trump sobre Taiwán y pide acuerdo de paz en Ucrania en llamada telefónica tras tregua comercial

Netanyahu advierte que no necesita "aprobación" externa para atacar a Hamás y Hezbolá tras recientes bombardeos de Israel

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025