Política

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

El congresista aseguró que esta propuesta no limita la libertad de expresión y permite asegurar que los influencers tengan conocimientos en áreas específicas.

Wilson Soto busca que labor de los influencers sea regulada | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.
El congresista Wilson Soto (Acción Popular) defendió su proyecto de ley, que propone que los creadores de contenido en redes sociales cuenten con un título relacionado con la materia sobre la que se pronuncien. La iniciativa ha sido criticada por usuarios en redes sociales, quienes la consideran un intento de censura hacia los creadores. Al respecto, Soto afirmó que el objetivo del proyecto es evitar la difusión de información incorrecta y señaló que medidas similares se aplican en otros países, como China.

"No es que queramos limitar la libertad de expresión. En China ya se regula este tema. Nuestra propuesta plantea que, para hablar sobre un tema específico, la persona debe tener conocimientos en la materia. Si alguien quiere hablar de salud, debe contar con formación en medicina; si quiere hablar de leyes, debe tener un título en derecho", explicó Soto.

Asimismo, el congresista señaló que los influencers podrían cambiar el enfoque de su contenido hacia un tema que no requiera especialización para poder abordarlo libremente. Por otro lado, el congresista no respondió cuando se le preguntó porque a los legisladores no se les pide un título profesional.

"No estamos restringiendo la creatividad; los influencers pueden dedicarse al humor o a realizar bailes. En el caso de los congresistas, los partidos políticos eligen a sus representantes. Lo que buscamos es que, si alguien quiere tratar un tema específico, tenga la formación correspondiente", concluyó.

