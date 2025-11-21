HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Fuerte terremoto de magnitud 5,5 causa pánico en Bangladesh: reportan al menos 9 muertos y más de 300 heridos

El epicentro se localizó en Ghorashal, cerca de la capital de Bangladesh y a una profundidad de 10 km. Las víctimas fueron principalmente por derrumbes y estampidas en fábricas durante la evacuación.

Terremoto de magnitud 5,5 sorprendió a la población de Bangladesh.
Terremoto de magnitud 5,5 sorprendió a la población de Bangladesh. | AP

Un fuerte terremoto de magnitud 5,5 sacudió el centro de Bangladesh este viernes a las 10.38 a. m., lo que dejó un trágico saldo de al menos 9 fallecidos y más de 300 heridas, según informaron las autoridades locales y diversos medios de comunicación del país.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en la localidad de Ghorashal, ubicada en el distrito de Narsingdi, a unos 25 kilómetros al noreste de Daca, capital de Bangladesh. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se registró a una profundidad de 10 kilómetros.

TE RECOMENDAMOS

RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Tribunal de Bangladesh sentencia a muerte a exprimera ministra por crímenes durante protestas

lr.pe
Terremoto dejó al menos 9 muertos, más de 300 heridos y varias casas afectadas. Foto: AFP

Terremoto dejó al menos 9 muertos, más de 300 heridos y varias casas afectadas. Foto: AFP

Así se produjo el terremoto en Bangladesh

Según informaron la televisora DBC y el periódico Prothom Alo, al menos 2 menores de edad figuran entre las víctimas fatales del sismo. La mayoría de las muertes ocurrieron por el derrumbe de techos, muros y barandillas. Uno de los incidentes más trágicos se registró en un edificio ubicado en Armanitola, una zona antigua de Daca, donde 3 personas fallecieron mientras realizaban compras en una carnicería.

Las víctimas fueron trasladadas a un centro médico cercano, pero los profesionales de salud solo pudieron certificar su muerte. Además, el diario Prothom Alo reportó que unas 252 personas que trabajaban en el sector textil resultaron heridas al producirse estampidas durante la evacuación de fábricas en el distrito industrial de Gazipur, donde se concentra una gran cantidad de plantas de confección.

PUEDES VER: Estados Unidos defiende su plan para la paz entre Rusia y Ucrania: “Debería ser aceptado por ambos lados”

lr.pe

El caos se apoderó tras el movimiento telúrico

Familiares y testigos vivieron momentos de desesperación mientras las personas heridas eran trasladadas de urgencia a centros de salud, como el Hospital Universitario de Daca. Algunos estudiantes universitarios, presas del pánico, optaron por lanzarse desde los pisos superiores de sus residencias durante el terremoto, según reportes difundidos por medios de televisión locales.

Por su parte, la agencia AFP reportó que en las calles de Daca se podía ver a ciudadanos con lágrimas y temerosos, sorprendidos por el sismo en el día de descanso nacional. El Departamento de Bomberos y Defensa Civil desplegó personal especializado para inspeccionar edificios que mostraban signos de inclinación y también intervino en un incendio registrado en una estación eléctrica del barrio de Baridhara.

Además, el gobierno provisional confirmó que al menos 14 edificaciones sufrieron daños estructurales. En un comunicado oficial, el líder interino Muhammad Yunus expresó su “profunda consternación y tristeza” por las víctimas registradas en distintas regiones del país, y afirmó “se están tomando todas las medidas necesarias” para atender la emergencia.

PUEDES VER: Donald Trump pone fin a los ataques contra Zohra Mamdani y promete su apoyo al nuevo alcalde de Nueva York

lr.pe

Un sorpresivo e inesperado terremoto

El USGS explicó que, aunque el norte y sureste de Bangladesh son zonas con alta actividad sísmica debido al choque entre las placas tectónicas de India y Eurasia, el área central del país, donde ocurrió el reciente temblor, no suele registrar este tipo de fenómenos con frecuencia. De hecho, desde 1950 solo se han contabilizado 14 sismos de magnitud similar en un radio de 250 kilómetros desde el epicentro.

Expertos consultados por la agencia AFP y medios nacionales advierten que Bangladesh, un país con una población cerca a los 170 millones de personas, no cuenta con la infraestructura adecuada para hacer frente a un terremoto de gran intensidad, lo que pone en riesgo a la capital, Daca, que tiene cerca de 2,1 millones de edificaciones. Las autoridades siguen evaluando el impacto de este último sismo y han solicitado a las entidades públicas mantenerse en alerta ante las réplicas u otras emergencias relacionadas.

Notas relacionadas
Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

LEER MÁS
Tribunal de Bangladesh sentencia a muerte a exprimera ministra por crímenes durante protestas

Tribunal de Bangladesh sentencia a muerte a exprimera ministra por crímenes durante protestas

LEER MÁS
El tornado más mortal de la historia: la tragedia que cobró la vida de más de 1.200 personas y dejó 80.000 damnificados

El tornado más mortal de la historia: la tragedia que cobró la vida de más de 1.200 personas y dejó 80.000 damnificados

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rusia amenaza a Ucrania con perder más territorios en la guerra si no negocian "ahora" tras filtrarse el plan de paz de EE.UU.

Rusia amenaza a Ucrania con perder más territorios en la guerra si no negocian "ahora" tras filtrarse el plan de paz de EE.UU.

LEER MÁS
Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

LEER MÁS
El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

LEER MÁS
Donald Trump pone fin a los ataques contra Zohran Mamdani y promete su apoyo al nuevo alcalde de Nueva York

Donald Trump pone fin a los ataques contra Zohran Mamdani y promete su apoyo al nuevo alcalde de Nueva York

LEER MÁS
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Mundo

Cronología del caso Epstein: amistad con Trump, los correos filtrados y archivos desclasificados que revelarán la verdad

Donald Trump firma ley "para divulgar los archivos de Epstein" tras fuerte presión de demócratas y republicanos

Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025