Un fuerte terremoto de magnitud 5,5 sacudió el centro de Bangladesh este viernes a las 10.38 a. m., lo que dejó un trágico saldo de al menos 9 fallecidos y más de 300 heridas, según informaron las autoridades locales y diversos medios de comunicación del país.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en la localidad de Ghorashal, ubicada en el distrito de Narsingdi, a unos 25 kilómetros al noreste de Daca, capital de Bangladesh. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se registró a una profundidad de 10 kilómetros.

Terremoto dejó al menos 9 muertos, más de 300 heridos y varias casas afectadas. Foto: AFP

Así se produjo el terremoto en Bangladesh

Según informaron la televisora DBC y el periódico Prothom Alo, al menos 2 menores de edad figuran entre las víctimas fatales del sismo. La mayoría de las muertes ocurrieron por el derrumbe de techos, muros y barandillas. Uno de los incidentes más trágicos se registró en un edificio ubicado en Armanitola, una zona antigua de Daca, donde 3 personas fallecieron mientras realizaban compras en una carnicería.

Las víctimas fueron trasladadas a un centro médico cercano, pero los profesionales de salud solo pudieron certificar su muerte. Además, el diario Prothom Alo reportó que unas 252 personas que trabajaban en el sector textil resultaron heridas al producirse estampidas durante la evacuación de fábricas en el distrito industrial de Gazipur, donde se concentra una gran cantidad de plantas de confección.

El caos se apoderó tras el movimiento telúrico

Familiares y testigos vivieron momentos de desesperación mientras las personas heridas eran trasladadas de urgencia a centros de salud, como el Hospital Universitario de Daca. Algunos estudiantes universitarios, presas del pánico, optaron por lanzarse desde los pisos superiores de sus residencias durante el terremoto, según reportes difundidos por medios de televisión locales.

Por su parte, la agencia AFP reportó que en las calles de Daca se podía ver a ciudadanos con lágrimas y temerosos, sorprendidos por el sismo en el día de descanso nacional. El Departamento de Bomberos y Defensa Civil desplegó personal especializado para inspeccionar edificios que mostraban signos de inclinación y también intervino en un incendio registrado en una estación eléctrica del barrio de Baridhara.

Además, el gobierno provisional confirmó que al menos 14 edificaciones sufrieron daños estructurales. En un comunicado oficial, el líder interino Muhammad Yunus expresó su “profunda consternación y tristeza” por las víctimas registradas en distintas regiones del país, y afirmó “se están tomando todas las medidas necesarias” para atender la emergencia.

Un sorpresivo e inesperado terremoto

El USGS explicó que, aunque el norte y sureste de Bangladesh son zonas con alta actividad sísmica debido al choque entre las placas tectónicas de India y Eurasia, el área central del país, donde ocurrió el reciente temblor, no suele registrar este tipo de fenómenos con frecuencia. De hecho, desde 1950 solo se han contabilizado 14 sismos de magnitud similar en un radio de 250 kilómetros desde el epicentro.

Expertos consultados por la agencia AFP y medios nacionales advierten que Bangladesh, un país con una población cerca a los 170 millones de personas, no cuenta con la infraestructura adecuada para hacer frente a un terremoto de gran intensidad, lo que pone en riesgo a la capital, Daca, que tiene cerca de 2,1 millones de edificaciones. Las autoridades siguen evaluando el impacto de este último sismo y han solicitado a las entidades públicas mantenerse en alerta ante las réplicas u otras emergencias relacionadas.