HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trump firmó ley para divulgar archivos de Epstein
Trump firmó ley para divulgar archivos de Epstein     Trump firmó ley para divulgar archivos de Epstein     Trump firmó ley para divulgar archivos de Epstein     
Cine y series

'Wicked 2': el capítulo final del musical

Ariana Grande y Cynthia Erivo vuelven en una secuela que apunta a los Óscar 2026. “La narrativa gira en torno a la decisión de Elphaba de alzarse, sola, contra la crueldad", señala el director.

Ariana Grande y Cynthia Erivo.
Ariana Grande y Cynthia Erivo. | Universal Pictures.

Ha pasado un año del estreno de uno de los musicales más taquilleros de todos los tiempos. Wicked reunía a la actriz Cynthia Erivo con la cantante Ariana Grande en una historia que las llevó a los Globos de Oro y a los Premios Óscar.

La película, que está basada en el libro homónimo y tiene conexión con ‘El mago de Oz’, iniciaba narrando el origen de la ‘Malvada Bruja del Oeste’. El director Jon M. Chu buscaba como protagonistas actrices no mediáticas. Sin embargo, en su segunda audición, la estrella del pop dejó el maquillaje y la ‘imagen de Ariana Grande’ y se quedó con el papel de Glinda, la Bruja Buena.

PUEDES VER: Meryl Streep y Anne Hathaway en el primer teaser de 'El diablo se viste a la moda 2'

lr.pe

La crítica ha dado el visto bueno a la secuela que ingresa hoy a la cartelera.  “Supera incluso a la primera”, ha dicho la prensa estadounidense.  La secuela ya no trata de la amistad o enemistad de ambas, sino que vemos a Elphaba como una activista que busca contar la verdad: que el mago no es lo que el pueblo cree. Mientras, Glinda, está convertida en una funcionaria.

“La narrativa de Wicked gira en torno a la decisión de un personaje, Elphaba de alzarse, sola, contra la crueldad hacia los demás”, señala el director Jon M. Chu en un informe de producción enviado a La República. “Elphaba se parece a Atticus Finch en Matar a un ruiseñor, que defiende lo que es correcto sin importarle las consecuencias personales. Admiramos a estos héroes morales porque todos queremos creer que, si nos enfrentáramos a las mismas decisiones, también seríamos Atticus o Elphaba”, dice el director.

Es entonces que Wicked: por siempre toma un discurso más poderoso sobre la actualidad. “Pero la mayoría de nosotros, si somos sinceros con nosotros mismos, nos parecemos más a Glinda. A menudo tenemos un poco de miedo. Calculamos el riesgo de expresar nuestra opinión. Queremos hacer lo correcto, pero tenemos miedo de arriesgar lo que tenemos. Por suerte, el heroísmo tiene poder y valor sin importar cuándo lo invoquemos. La decisión de Glinda de salir de su burbuja y unirse a la lucha cuando sabe perfectamente el precio de esa decisión es un acto de valentía tan significativo como el de Elphaba”.

PUEDES VER: Shakira en Lima: crónica de la visita de una estrella del pop

lr.pe

En el informe de producción consideran que, en ese sentido, el guion ganó más al dividir en dos partes la historia. “Encontraremos el mismo ingenio, encanto y música increíble, pero este capítulo transmite emociones más profundas”, dice el productor Marc Platt.

 El director añade que querían mostrar que hay obstáculos más grandes que las diferencias culturales: la estructura y una forma de gobernar. “Las jóvenes de las que nos enamoramos en la primera película ahora tienen que crecer y tomar decisiones que las marcarán para toda la vida. Ya no están estudiando en la escuela”.

PUEDES VER: Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

lr.pe

En Estados Unidos, han comparado aspectos de esta película con los grandes musicales. Por eso, se cree que la historia llegaría a los Óscar 2026. New York Post sugiere una posible nominación. “Las interpretaciones de los protagonistas son más conmovedoras. Fabulosas. Erivo, que maneja con mayor facilidad el lado serio de la Bruja Mala del Oeste que su risa estridente, ofrece sin duda la mejor interpretación vocal en un musical cinematográfico desde Jennifer Hudson en Dreamgirls.

Notas relacionadas
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
A través de mi ventana: referencias al libro en el tráiler de la próxima película de Netflix

A través de mi ventana: referencias al libro en el tráiler de la próxima película de Netflix

LEER MÁS
Del cine para adultos a Hollywood: Stallone, Cameron Díaz y más famosos que eran estrellas 18+

Del cine para adultos a Hollywood: Stallone, Cameron Díaz y más famosos que eran estrellas 18+

LEER MÁS
Milagro en la celda 7: la historia real que inspiró el éxito de Netflix [VIDEO]

Milagro en la celda 7: la historia real que inspiró el éxito de Netflix [VIDEO]

LEER MÁS
Documental sobre una masacre: “Uyariy” de Javier Corcuera

Documental sobre una masacre: “Uyariy” de Javier Corcuera

LEER MÁS
Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

LEER MÁS
Los magníficos: de odiado en la serie a inesperado bailarín ¿qué pasó con Mr. T?

Los magníficos: de odiado en la serie a inesperado bailarín ¿qué pasó con Mr. T?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Cine y series

‘El conjuro 4’: ¿cómo ver online y en español la película de terror que hizo historia en Perú como la más vista de todos los tiempos?

'Chavín de Huántar, el rescate del siglo' conquista la taquilla peruana con más de un millón de espectadores

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025