'Wicked 2': el capítulo final del musical

Ha pasado un año del estreno de uno de los musicales más taquilleros de todos los tiempos. Wicked reunía a la actriz Cynthia Erivo con la cantante Ariana Grande en una historia que las llevó a los Globos de Oro y a los Premios Óscar.

La película, que está basada en el libro homónimo y tiene conexión con ‘El mago de Oz’, iniciaba narrando el origen de la ‘Malvada Bruja del Oeste’. El director Jon M. Chu buscaba como protagonistas actrices no mediáticas. Sin embargo, en su segunda audición, la estrella del pop dejó el maquillaje y la ‘imagen de Ariana Grande’ y se quedó con el papel de Glinda, la Bruja Buena.

La crítica ha dado el visto bueno a la secuela que ingresa hoy a la cartelera. “Supera incluso a la primera”, ha dicho la prensa estadounidense. La secuela ya no trata de la amistad o enemistad de ambas, sino que vemos a Elphaba como una activista que busca contar la verdad: que el mago no es lo que el pueblo cree. Mientras, Glinda, está convertida en una funcionaria.

“La narrativa de Wicked gira en torno a la decisión de un personaje, Elphaba de alzarse, sola, contra la crueldad hacia los demás”, señala el director Jon M. Chu en un informe de producción enviado a La República. “Elphaba se parece a Atticus Finch en Matar a un ruiseñor, que defiende lo que es correcto sin importarle las consecuencias personales. Admiramos a estos héroes morales porque todos queremos creer que, si nos enfrentáramos a las mismas decisiones, también seríamos Atticus o Elphaba”, dice el director.

Es entonces que Wicked: por siempre toma un discurso más poderoso sobre la actualidad. “Pero la mayoría de nosotros, si somos sinceros con nosotros mismos, nos parecemos más a Glinda. A menudo tenemos un poco de miedo. Calculamos el riesgo de expresar nuestra opinión. Queremos hacer lo correcto, pero tenemos miedo de arriesgar lo que tenemos. Por suerte, el heroísmo tiene poder y valor sin importar cuándo lo invoquemos. La decisión de Glinda de salir de su burbuja y unirse a la lucha cuando sabe perfectamente el precio de esa decisión es un acto de valentía tan significativo como el de Elphaba”.

En el informe de producción consideran que, en ese sentido, el guion ganó más al dividir en dos partes la historia. “Encontraremos el mismo ingenio, encanto y música increíble, pero este capítulo transmite emociones más profundas”, dice el productor Marc Platt.

El director añade que querían mostrar que hay obstáculos más grandes que las diferencias culturales: la estructura y una forma de gobernar. “Las jóvenes de las que nos enamoramos en la primera película ahora tienen que crecer y tomar decisiones que las marcarán para toda la vida. Ya no están estudiando en la escuela”.

En Estados Unidos, han comparado aspectos de esta película con los grandes musicales. Por eso, se cree que la historia llegaría a los Óscar 2026. New York Post sugiere una posible nominación. “Las interpretaciones de los protagonistas son más conmovedoras. Fabulosas. Erivo, que maneja con mayor facilidad el lado serio de la Bruja Mala del Oeste que su risa estridente, ofrece sin duda la mejor interpretación vocal en un musical cinematográfico desde Jennifer Hudson en Dreamgirls”.