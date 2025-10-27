Guatemala: presidente Bernardo Arévalo denuncia nuevo intento de "golpe de Estado" desde la fiscalía

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció un nuevo intento de "golpe de Estado" orquestado desde la fiscalía. Al respecto, la Organización de los Estados Americanos (OEA) exigió respeto a los resultados de las elecciones que el socialdemócrata ganó en 2023.

Arévalo se mantiene enfrentado con la fiscal general, Consuelo Porras, a quien acusa de abrir investigaciones contra su partido 'Semilla' y los comicios de ese año como parte de un "golpe" para evitar su investidura en enero de 2024.

Presidente de Guatemala denuncia intento de golpe de Estado

El mandatario ha dicho que sigue resistiendo a los golpistas, pero la disputa cobró fuerza con la orden del juez Freddy Orellana al tribunal electoral, a pedido de la fiscalía, de anular al grupo promotor de Semilla, que Arévalo interpretó como una medida que busca revocar los cargos obtenidos por el partido.

"Orellana, un sicario que tergiversa las leyes al servicio de Consuelo Porras, intenta forzar la destitución inconstitucional de un alcalde, de 23 diputados electos, de la vicepresidenta de la república y de su presidente", dijo Arévalo.

"Hacemos un llamado a la comunidad internacional a no desviar su atención del golpe que se pretende llevar a cabo en Guatemala", señaló el gobernante, acompañado por su gabinete y los congresistas.

Fiscalía se defiende de las acusaciones

Bernardo Arévalo solicitó a la OEA realizar una sesión extraordinaria para exponer las graves amenazas a la Constitución guatemalteca y a la democracia perpetradas por Consuelo Porras y Freddy Orellana.

"El objetivo de Consuelo Porras y demás golpistas es perpetuar la impunidad y enterrar la posibilidad de elecciones libres, transparentes y justas en 2027, advirtió el mandatario guatemalteco.

En su cuenta de X, la fiscalía de Guatemala rechazó los "señalamientos falsos" del presidente Bernardo Arévalo e indicó que ninguna presión política detendrá las investigaciones en curso.

OEA pide respetar voluntad del pueblo guatemalteco

Por su lado, la secretaría general de la OEA emitió un comunicado donde pide respetar la voluntad del pueblo guatemalteco que, en 2023, eligió a Bernardo Arévalo como su presidente.

En la actualidad, el presidente Arévalo carece de las facultades para remover a Consuelo Porras, quien tiene mandato hasta mayo de 2026, y ha presentado proyectos de ley con el fin de destituirla.

Consuelo Porras ha pedido en varias ocasiones retirar la inmunidad del presidente Arévalo para investigarlo por supuesta corrupción, pero la justicia todavía no resuelve las solicitudes.