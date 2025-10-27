HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

Guatemala: presidente Bernardo Arévalo denuncia nuevo intento de "golpe de Estado" desde la fiscalía

La OEA respalda al mandatario y alerta sobre las amenazas a la democracia en Guatemala, mientras la fiscalía rechaza las acusaciones del presidente Bernardo Arévalo.

Bernardo Arévalo asumió el poder en enero de 2024.
Bernardo Arévalo asumió el poder en enero de 2024. | Foto: AFP

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció un nuevo intento de "golpe de Estado" orquestado desde la fiscalía. Al respecto, la Organización de los Estados Americanos (OEA) exigió respeto a los resultados de las elecciones que el socialdemócrata ganó en 2023.

Arévalo se mantiene enfrentado con la fiscal general, Consuelo Porras, a quien acusa de abrir investigaciones contra su partido 'Semilla' y los comicios de ese año como parte de un "golpe" para evitar su investidura en enero de 2024.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Guatemala: detienen a 23 policías por presunta cooperación en fuga de cabecillas de pandilla Barrio 18

lr.pe

Presidente de Guatemala denuncia intento de golpe de Estado

El mandatario ha dicho que sigue resistiendo a los golpistas, pero la disputa cobró fuerza con la orden del juez Freddy Orellana al tribunal electoral, a pedido de la fiscalía, de anular al grupo promotor de Semilla, que Arévalo interpretó como una medida que busca revocar los cargos obtenidos por el partido.

"Orellana, un sicario que tergiversa las leyes al servicio de Consuelo Porras, intenta forzar la destitución inconstitucional de un alcalde, de 23 diputados electos, de la vicepresidenta de la república y de su presidente", dijo Arévalo.

"Hacemos un llamado a la comunidad internacional a no desviar su atención del golpe que se pretende llevar a cabo en Guatemala", señaló el gobernante, acompañado por su gabinete y los congresistas.

PUEDES VER: Guatemala: condenan a pandilleros de 'Barrio 18' a más de 100 años de cárcel por asesinato y extorsión

lr.pe

Fiscalía se defiende de las acusaciones

Bernardo Arévalo solicitó a la OEA realizar una sesión extraordinaria para exponer las graves amenazas a la Constitución guatemalteca y a la democracia perpetradas por Consuelo Porras y Freddy Orellana.

"El objetivo de Consuelo Porras y demás golpistas es perpetuar la impunidad y enterrar la posibilidad de elecciones libres, transparentes y justas en 2027, advirtió el mandatario guatemalteco.

En su cuenta de X, la fiscalía de Guatemala rechazó los "señalamientos falsos" del presidente Bernardo Arévalo e indicó que ninguna presión política detendrá las investigaciones en curso.

PUEDES VER: Guatemala: pandilleros de 'Barrio 18' son condenados a penas de hasta 178 años de prisión por extorsión

lr.pe

OEA pide respetar voluntad del pueblo guatemalteco

Por su lado, la secretaría general de la OEA emitió un comunicado donde pide respetar la voluntad del pueblo guatemalteco que, en 2023, eligió a Bernardo Arévalo como su presidente.

En la actualidad, el presidente Arévalo carece de las facultades para remover a Consuelo Porras, quien tiene mandato hasta mayo de 2026, y ha presentado proyectos de ley con el fin de destituirla.

Consuelo Porras ha pedido en varias ocasiones retirar la inmunidad del presidente Arévalo para investigarlo por supuesta corrupción, pero la justicia todavía no resuelve las solicitudes.

Notas relacionadas
Guatemala: detienen a 23 policías por presunta cooperación en fuga de cabecillas de pandilla Barrio 18

Guatemala: detienen a 23 policías por presunta cooperación en fuga de cabecillas de pandilla Barrio 18

LEER MÁS
Guatemala: condenan a pandilleros de 'Barrio 18' a más de 100 años de cárcel por asesinato y extorsión

Guatemala: condenan a pandilleros de 'Barrio 18' a más de 100 años de cárcel por asesinato y extorsión

LEER MÁS
Guatemala: pandilleros de 'Barrio 18' son condenados a penas de hasta 178 años de prisión por extorsión

Guatemala: pandilleros de 'Barrio 18' son condenados a penas de hasta 178 años de prisión por extorsión

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina respalda a Milei en las elecciones legislativas y le brinda triunfo a La Libertad Avanza frente al peronismo

Argentina respalda a Milei en las elecciones legislativas y le brinda triunfo a La Libertad Avanza frente al peronismo

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
Famoso domador de cobras de India muere tras fatal mordedura durante demostración ante decenas de personas

Famoso domador de cobras de India muere tras fatal mordedura durante demostración ante decenas de personas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025