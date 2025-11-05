Guatemala anuncia apoyo del FBI para recapturar a pandilleros de 'Barrio' 18 fugados de prisión

Hasta el momento, las autoridades de Guatemala solo han capturado a 4 de los reclusos fugados. | Foto: AFP

El gobierno de Guatemala anunció que Estados Unidos enviará un grupo especial del FBI para ayudar a capturar a 20 pandilleros de Barrio 18, cuya fuga de una cárcel provocó una crisis de seguridad en el país centroamericano.

El pasado 12 de octubre, Guatemala reveló que 20 reos se fugaron de la prisión de máxima seguridad Fraijanes II. Se trataba de cabecillas de Barrio 18, una pandilla que Estados Unidos considera una organización terrorista.

Grupo Vulcano, creado por Donald Trump, ayudará a capturar a pandilleros

Hasta el momento, las autoridades solo han capturado a 4 de los reclusos. Por la fuga, el presidente Bernardo Arévalo destituyó al ministro del Interior y nombró a Marco Antonio Villeda, quien solicitó apoyo a Estados Unidos.

Recientemente, Marco Antonio Villeda anunció que la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del FBI colaborará con Guatemala en los operativos para poder recapturar a los pandilleros restantes.

El nuevo ministro del Interior indicó que mantienen comunicación con México y Honduras para establecer si los pandilleros huyeron a esos países, e indicó que Interpol ya activó las alertas rojas de búsqueda en el extranjero.

El grupo Vulcano fue creado por orden del presidente Donald Trump en 2019, durante su primer mandato. Tiene como objetivo desmantelar organizaciones criminales transnacionales, como la Mara Salvatrucha (MS-13).

Fiscalía busca investigar al presidente por incumplimiento de deberes

La fuga de los pandillero de la Barrio 18, en causas no esclarecidas, también provocó críticas de Estados Unidos que la calificó de "inaceptable".

La fiscalía guatemalteca, enfrentada con Arévalo, pidió retirar la inmunidad del presidente y de su vicepresidenta, Karin Herrra, para investigarlos por supuesto incumplimiento de deberes por el escape.

Casi la mitad de la violencia en Guatemala es atribuida por las autoridades al narcotráfico y las pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros.