El Senado de Estados Unidos aprobó el voto de procedimiento que permite avanzar hacia un proyecto de ley destinado a reabrir el gobierno federal, tras 40 días de cierre por falta de acuerdo entre republicanos y demócratas. La votación se resolvió por 60 votos a favor y 40 en contra, lo que permitió desbloquear el debate sobre la financiación de las agencias federales.

El principio de acuerdo otorga a los legisladores un máximo de 30 horas para discutir la medida antes de votar la moción final, que requerirá solo 50 votos para aprobarse. El proyecto busca restablecer el pago a más de 650.000 funcionarios federales y financiar las operaciones básicas del Estado hasta el 30 de enero.

TE RECOMENDAMOS CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Seis muertos deja dos nuevos ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas en el Pacífico

¿Qué factores permitieron al Senado de Estados Unidos avanzar hacia la reapertura del gobierno?

El voto procesal se alcanzó luego de que siete senadores demócratas y el independiente Angus King rompieran con su bancada para permitir que el debate avanzara. La decisión de algunos senadores demócratas de apoyar el procedimiento fue clave para romper el bloqueo. Argumentaron que el acuerdo en debate era la única vía disponible para reabrir el gobierno y garantizar los salarios retenidos. Los republicanos, por su parte, ofrecieron comprometerse a votar en diciembre la extensión de subsidios vinculados a la Ley de Cuidado Asequible, uno de los principales puntos de disputa.

El estancamiento político había paralizado los programas federales, provocado retrasos en aeropuertos y dejado sin sueldo a cientos de miles de empleados desde el 1 de octubre. Donald Trump expresó optimismo tras conocerse el avance legislativo y declaró: “Parece que estamos cerca de terminar con el cierre”, al regresar a la Casa Blanca después del fin de semana en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

PUEDES VER: Francia pone en libertad vigilada al expresidente Nicolas Sarkozy tras pasar 20 días en prisión por asociación ilícita

¿Qué acuerdo se alcanzó en el Senado para reabrir el gobierno y qué implicaciones tiene?

Además de los pagos a los funcionarios, el acuerdo contempla la continuidad del Departamento de Agricultura, encargado de los cupones alimentarios, y del Departamento de Asuntos de Veteranos, entre otros organismos. También contempla la restauración del programa de asistencia alimentaria que beneficia a 42 millones de personas.

Además, la propuesta incluye revertir despidos de empleados federales realizados durante el cierre y compromete al Congreso a someter a votación la prórroga de los subsidios de salud de la Ley de Cuidado Asequible, que vencen este año. La medida debe ser aprobada por la Cámara de Representantes, donde aún existen divisiones en ambos partidos.

¿Cuál fue una de las consecuencias del cierre del gobierno en Estados Unidos?

El impacto del cierre afectó el transporte aéreo y provocó la cancelación de más de 3.000 vuelos y retrasos en más de 10.000 el domingo, según datos de FlightAware. Entre los aeropuertos más afectados estuvieron Newark y LaGuardia en Nueva York, O’Hare en Chicago y Hartsfield-Jackson en Atlanta.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que una prolongación del cierre podría agravar la situación ante la cercanía del Día de Acción de Gracias, fecha que marca el inicio de la temporada de compras navideñas. La Administración Federal de Aviación solicitó a las aerolíneas reducir sus vuelos para aliviar la carga sobre los controladores aéreos que permanecen sin salario.

¿Por qué algunos líderes y legisladores demócratas se opusieron al acuerdo que busca reabrir el gobierno?

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, votó en contra y afirmó que el presidente Donald Trump había tomado a los estadounidenses como “rehenes” durante el cierre. Sostuvo que la resolución de continuidad no atendía la gravedad de la crisis sanitaria y social derivada de la suspensión de fondos.

La senadora Elizabeth Warren también se opuso al acuerdo y lo calificó de error. En la Cámara Baja, Hakeem Jeffries y Pete Aguilar expresaron su rechazo por considerar que el proyecto no resolvía la crisis de salud ni mejoraba las condiciones económicas de las familias.

Varios congresistas demócratas manifestaron su desacuerdo en redes sociales. Alexandria Ocasio-Cortez escribió: “La gente quiere que mantengamos nuestra posición por una razón. Esto no se trata de apelar a una base. Se trata de las vidas de las personas”. El gobernador de California, Gavin Newsom, también criticó la medida con una sola palabra en X: “Patético”.