Mundo

Rusia rechaza bombardeos de EE. UU. y considera "inaceptables" los ataques a supuestas narcolanchas procedentes de Venezuela

Serguéi Lavrov aclaró que Venezuela no solicitó apoyo militar a Rusia ante las operaciones de Estados Unidos en el Caribe y Pacífico.

Rusia niega que Venezuela haya pedido ayuda militar tras ataques de EE. UU. Foto: Composición LR
Rusia niega que Venezuela haya pedido ayuda militar tras ataques de EE. UU. Foto: Composición LR

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, denunció este martes las operaciones militares de Estados Unidos contra embarcaciones que supuestamente transportan drogas en el Caribe y el Pacífico desde Venezuela, calificándolas de “inaceptables”. Según Lavrov, estas acciones “no producirán resultados positivos ni mejorarán la reputación de Washington ante la comunidad internacional”.

El canciller ruso señaló que algunos de estos ataques incluyen bombardeos de pequeñas embarcaciones, realizados sin juicio ni proceso. Lavrov hizo referencia además a la autorización del presidente estadounidense Donald Trump sobre operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, mientras las tensiones entre ambos países continúan en aumento.

¿Por qué Rusia considera inaceptables las acciones de EE. UU. contra Venezuela en el Caribe?

Lavrov explicó que las tácticas aplicadas por Washington muestran una naturaleza extralegal, propia de países que se consideran por encima de la ley. El ministro afirmó que “así actúan, en general, los países fuera de la ley, aquellos que se creen por encima de la ley”, refiriéndose a la intercepción y destrucción de embarcaciones bajo la acusación de tráfico de drogas sin presentar pruebas.

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, respaldó la postura de Moscú, enfatizando que las acciones estadounidenses “violan tanto la legislación estadounidense como el derecho internacional”. Además, indicó que, de ser un interés genuino combatir el narcotráfico, sería más coherente que Estados Unidos concentrara sus esfuerzos en Europa, en lugares donde la problemática es más significativa y donde mantiene presencia militar.

¿Qué dijo Lavrov respecto a la solicitud de ayuda militar por parte de Venezuela?

El canciller ruso negó que el gobierno de Nicolás Maduro hubiera solicitado asistencia militar adicional frente a la amenaza de intervención estadounidense. Lavrov puntualizó que “no hubo solicitudes” de apoyo fuera de los acuerdos previamente establecidos, los cuales incluyen áreas de seguridad, defensa, energía, comunicaciones, transporte y finanzas.

Asimismo, Lavrov reafirmó que Rusia seguirá colaborando con Caracas según los términos del último acuerdo de asociación estratégica. Precisó que la cooperación se mantiene “en base a obligaciones contractuales”, y que la ratificación de este acuerdo se encuentra en sus etapas finales dentro del sistema legislativo ruso.

¿Cuál fue el último ataque de Estados Unidos a una embarcación en el Caribe?

La más reciente operación tuvo lugar este lunes, cuando Estados Unidos atacó dos embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico. Según el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, las seis personas fallecidas transportaban drogas y se desplazaban por rutas de narcotráfico.

Estados Unidos ya ha derribado alrededor de veinte embarcaciones y causando la muerte de al menos 75 personas. Naciones Unidas, junto con los gobiernos de Venezuela y Colombia, han condenado estos hechos como asesinatos extrajudiciales, señalando que la mayoría de las víctimas serían pescadores.

