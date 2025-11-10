HOYSuscripcion LR Focus

Música

Flor Bromley, la cantante peruana nominada al Grammy 2026

Este año la cantante se suma a la lista de peruanos como Tony Succar, Susana Baca y Ciro Hurtado reconocidos por la Academia de la Grabación de Estados Unidos. Su disco 'Herstory' fue nominado.

Flor Bromley.
Flor Bromley. | Difusión.

A unos meses del primer Grammy estadounidense para Perú, luego del triunfo de Tony Succar, la peruana Flor Bromley ha sido nominada. “Uno hace todo lo que se puede, pero nunca sabe qué va a pasar. Fue muy emocionante y estoy muy honrada”, nos comentó ayer desde Estados Unidos.

La artista está nominada en la categoría Mejor Álbum de Música Infantil con su disco Herstory, hecho como un homenaje a las mujeres pioneras. “Es que realmente no conocemos la historia femenina. Hace menos de 200 años comenzaron los movimientos feministas y empezaron a respetarnos, pero todavía en los años 50, una mujer no podía sacar una tarjeta de crédito por su cuenta; tenía que depender del esposo”.

PUEDES VER: Norma Martínez: "La libertad y el respeto son valores básicos, no de una ideología"

lr.pe

Bromley, quien reside en Estados Unidos, estuvo nominada antes por la Academia Latina de la Grabación. Ha hecho teatro en Perú y su carrera en la música es un proyecto independiente. Por estos días, viajará a Las Vegas para acudir a la ceremonia de los Latin Grammy, donde será homenajeada Susana Baca con el premio a la Excelencia Musical. “Estoy muy emocionada de conocerla, de saber un poco más de su trayectoria y honrarla en estos premios”.

Después de tu nominación a los Latin Grammy, haces este disco en homenaje a las mujeres pioneras y también pensando en tu hija, ¿no?

Sí, en la música que hago siempre me pongo a pensar en un problema que hay con los niños de ahora y trato de que ese álbum refleje o trate de solucionarlo. Lo que pasó con mi hija fue que estaba viendo que estaba en la edad en que empiezan a seguir a los influencers y lo que dicen aquí en Estados Unidos. Hay una tienda de maquillaje aquí que también está en Perú, a la que van, prueban maquillaje, y empiezan a tener una rutina de skin care. Y yo dije: ¿qué está pasando? ¡Si tienen 10 años! ¿por qué están haciendo ese tipo de cosas?

Claro, es una generación que crece con otros modelos.

Exacto. Entonces dije: se puede hacer algo a través de la música. Empecé a enfocarme en estos modelos de otras mujeres que son artistas, que son astronautas y que son científicas, para que puedan los niños y las niñas verse reflejados en ellos y puedan inspirarse.

En tu disco mencionas a diferentes personajes, por ejemplo: Isabel Allende, Greta Thunberg y Gloria Estefan. ¿Qué buscabas para elegirlas?

Cuando salió la idea del disco, quise seguir con este mensaje global de mi música y sacar ritmos de diferentes continentes. Entonces, elegí una mujer o un grupo de mujeres de cada continente. Busqué en internet y en enciclopedias a mujeres con las que me conectaba a un nivel personal porque pasaron por una situación similar o porque eran mujeres que yo admiraba. Para mí, era muy importante que fueran mujeres que siguen vivas y que están creando en el momento un legado todavía.

PUEDES VER: Los creadores de 'The Paper': "La imagen del periódico de la era Watergate sigue siendo la que viene a la mente"

lr.pe

¿Y cómo vives este reconocimiento siendo inmigrante en Estados Unidos, en tiempos tan difíciles como este?

Uy, obviamente, uno, cuando viene a un país diferente, trata de adaptarse y la cultura americana tiene sus pros y sus contras. Pero yo estoy casada con una persona que es neoyorquina, entonces mis hijos son una mezcla de las dos culturas, y yo siempre les estoy diciendo que son de Perú. Los he llevado a Perú, ellos conocen mucho lo que es la cultura peruana, y siempre trato de inculcarles el respeto hacia ambas culturas. En el tema de inmigrantes, mi amiga Yeisy Rojas, que está nominada a los Grammy ahora en la canción global, me tuvo en su canción cantando el coro de Soy inmigrante, y qué

-Será una ceremonia más que importante para los latinos, entonces.

Sí, porque hay mucha gente que yo quiero y que estamos colaborando en los proyectos, pero esta canción me impactó muchísimo, porque es cierto, soy inmigrante, ¿y qué? Igual soy persona, igual puedo crear, igual estoy haciendo mi vida acá, y hay que respetar a cada uno como cualquier persona.

