Terremoto de magnitud 6,9 sacude el noreste de Japón y causa más de diez réplicas sin alerta de tsunami

El sismo ocurrió frente a la costa de la prefectura de Miyagi, a 60 kilómetros de profundidad. Las autoridades no emitieron alerta de tsunami, pero advirtieron sobre posibles deslizamientos de tierra.

El terremoto dejó 10 réplicas, según entidades del país.
El terremoto dejó 10 réplicas, según entidades del país.

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacudió la madrugada de este sábado el noreste de Japón, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El epicentro se ubicó frente a la costa de la prefectura de Miyagi, una región que en 2011 fue golpeada por el devastador tsunami que causó la crisis nuclear de Fukushima.

El temblor, registrado a las 5:59 a. m. hora local, se sintió con fuerza en varias prefecturas del norte y el este de Honshu, la isla principal del archipiélago. Hasta el momento se han reportado más de diez réplicas, algunas de magnitud superior a 5, pero sin daños graves ni víctimas mortales confirmadas.

Sin alerta de tsunami, pero con daños menores


La JMA descartó la emisión de alerta de tsunami, aunque pidió precaución ante posibles réplicas y deslizamientos en zonas montañosas. En la ciudad de Sendai, capital de Miyagi, se reportaron cortes eléctricos temporales, grietas en carreteras y caída de objetos dentro de viviendas y locales comerciales.

Algunos servicios del tren bala Shinkansen fueron suspendidos de manera preventiva en la región de Tohoku, mientras las autoridades inspeccionaban la infraestructura ferroviaria. Equipos de emergencia se desplazaron a las áreas rurales más cercanas al epicentro para evaluar posibles daños estructurales.

Japón refuerza su sistema de prevención sísmica

Japón se ubica sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo. Por ello, el país mantiene estrictas normas de construcción antisísmica y sistemas de alerta temprana que permiten reducir el riesgo de tragedias.

El reciente movimiento telúrico ocurre apenas semanas antes de un simulacro nacional de emergencia que busca reforzar la preparación ciudadana. Las autoridades recordaron que el país experimenta cientos de sismos cada año y que la población debe mantener activos sus protocolos de evacuación.

