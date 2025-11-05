HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

La escasa cosecha de bellotas, sumada a la despoblación rural, está impulsando a los osos a expandir su hábitat en busca de alimento, convirtiendo a varias regiones de Japón en zonas de riesgo.

Soldados japoneses no usarán armas de fuego contra los osos.
Soldados japoneses no usarán armas de fuego contra los osos. | Foto: AFP

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ordenó el despliegue de soldados en una región del norte del país que está siendo afectada por una ola de ataques de osos que, hasta el momento, ha dejado 12 personas fallecidas.

El gobierno japonés ha elaborado un "paquete de medidas especiales" para hacer frente a esta crisis, que no solo ha provocado muertes, sino también más de 100 heridos desde abril pasado.

lr.pe

Soldados no usarán armas de fuego

En la actualidad, Japón cuenta con leyes muy estrictas sobre el uso de armas de fuego. Por este motivo, las tropas militares no portarán rifles ni pistolas, y tampoco realizarán la caza de los animales.

En su lugar, las fuerzas armadas estarán equipados con sprays repelentes, palos, escudos, gafas protectoras, chalecos antibalas y lanzadores de redes, informó el Ministerio de Defensa mediante un comunicado.

Según los expertos, la escasa cosecha de bellotas ha provocado que la creciente población de osos del archipiélago asiático se acerque a las ciudades en busca de alimento, sobre todo en regiones norteñas como Akita e Iwate.

Osos expanden su hábitat en búsqueda de alimento

La despoblación rural también ha difuminado las fronteras tradicionales entre las ciudades y los hábitats de los osos, lo que los ha animado a expandir sus hábitats hacia las zonas residenciales, de acuerdo a los investigadores.

Las Fuerzas de Defensa de Japón acordaron ofrecer asistencia logística a las zonas rurales y a sus comunidades aterrorizadas, incluyendo el transporte de trampas para osos.

Recientemente, el gobierno desplegó un equipo de 15 soldados para ayudar a trasladar una trampa en la ciudad de Kazuno, en Akita, una de las regiones más afectadas por los osos.

