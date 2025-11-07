HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Cierre del gobierno en EE.UU. provoca miles de vuelos cancelados y aeropuertos colapsados

Los aeropuertos de Nueva York, Washington y otras grandes ciudades de Estados Unidos, como Chicago y Miami, serán los más afectados por el cierre del gobierno, que ya supera un mes.

Pasajeros de vuelos cancelados pueden modificar su viaje o solicitar el reembolso sin penalización económica.
Pasajeros de vuelos cancelados pueden modificar su viaje o solicitar el reembolso sin penalización económica. | Foto: AFP

Cientos de miles de viajeros de Estados Unidos enfrentarán la cancelación de sus vuelos, en una jornada que se prevé caótica por la orden del gobierno de reducir el tráfico aéreo debido a la falta de personal por la parálisis presupuestaria.

Entre otros, se verán afectados los tres aeropuertos de Nueva York y los tres que dan servicio a Washington, además de los de Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Boston, Filadelfia, Atlanta y Dallas.

American Airlines y United Airlines informaron que reducirán su actividad en un 4% durante todo el fin de semana. Eso supone alrededor de 220 vuelos cancelados cada día para la primera y menos de 200 vuelos el viernes y el sábado para la segunda.

Por su parte, Delta Air Lines, otra importante compañía aérea estadounidense, prevé alrededor de 170 cancelaciones de aproximadamente 5.000 salidas diarias.

La parálisis presupuestaria que obliga a cerrar servicios públicos federales es la más larga de la historia de Estados Unidos, y ha dejado sin salario controladores aéreos, personal de seguridad aeroportuaria y otros trabajadores, lo que provoca escasez de personal en el sector.

El gobierno de Donald Trump anunció una reducción del 10% en el número de vuelos en cuarenta de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos a partir del viernes. Las autoridades quieren rebajar la presión antes de que ocurra un accidente.

Vuelos nacionales y regionales

Las cancelaciones de vuelos se suman a las largas filas en los controles de seguridad, gestionados por agentes que también llevan más de un mes sin cobrar.

Estas medidas se implementan justo cuando Estados Unidos entra en su temporada alta de viajes, con el Día de los Veteranos y el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina.

"Si tiene que asistir a una boda, un funeral o cualquier otro evento importante, teniendo en cuenta el riesgo de cancelación de vuelos, le aconsejo que compre un boleto de repuesto en otra compañía", sugirió Barry Biffle, director de la aerolínea 'low coast' Frontier

La cuestión que asalta a los estadounidenses es qué vuelos se ven afectados. Por el momento, estarán a salvo los internacionales de larga distancia, precisaron United Airlines y Delta Air Lines.

United Airlines informó en un comunicado que las cancelaciones se concentran en los vuelos nacionales y regionales que no conectan con sus centros de operación aeroportuarios.

En un correo electrónico enviado a sus clientes, la compañía precisó que los trayectos "entre sus hubs" de Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Newark, San Francisco y Washington Dulles, no se verán perturbados.

Cero dólares

"Con la llegada del Día de Acción de Gracias, si seguimos en esta situación, va a ser duro. Actuaremos en lo que respecta a la seguridad. Pero ¿despegará su vuelo a tiempo? Queda por ver, pero habrá más perturbaciones", advirtió el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Las principales compañías estadounidenses han informado que sus clientes pueden modificar su viaje o solicitar el reembolso sin penalización económica.

El bloqueo presupuestario récord ya ha trastornado gravemente durante toda la semana el control aéreo.

"A modo de ejemplo, la mitad de nuestros 30 aeropuertos principales sufren escasez de personal" y casi el 80% de los controladores aéreos están ausentes en los aeropuertos de Nueva York", comunicó el regulador aéreo estadounidense (FAA) el 31 de octubre.

"Tras 31 días sin recibir sueldo, los controladores aéreos están sometidos a un estrés y un cansancio enormes", subrayó.

Alrededor de 14.000 operadores aéreos vigilan el cielo estadounidense y, en estos momentos, reciben nóminas con cero dólares. Cada día, más de tres millones de pasajeros toman un avión en Estados Unidos y más de 44.000 vuelos los transportan, según la FAA.

