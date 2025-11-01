HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Ucrania destruyó el oleoducto que "proporcionaba recursos al Ejército ruso" y rodea la región de Moscú

Los servicios de inteleigencia de Ucrania reportó la destrucción de una infraestructura militar rusa y la interceptación de 206 drones lanzados por Moscú.

Oleoducto ruso quedó fuera de servicio tras operación atribuida a Ucrania. Foto: GUR
Oleoducto ruso quedó fuera de servicio tras operación atribuida a Ucrania. Foto: GUR

Una operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) deshabilitó “una instalación militar muy importante del Estado agresor de Rusia”. Según el comunicado , el ataque ocurrió el 31 de octubre y afectó infraestructura utilizada durante la guerra con Ucrania.

La entidad publicó un video donde se observa una explosión y afirmó que la acción alcanzó el “oleoducto circular que rodea la región de Moscú”. El mensaje atribuyó el objetivo de la infraestructura a suministrar combustible para las operaciones rusas.

Israel vuelve a bombardear Gaza y realizar ataques terrestres acusando que últimos cuerpos recibidos no son de rehenes

¿Por qué era considerada un punto clave para Rusia esta infraestructura destruida por Ucrania?

El comunicado de la GUR, señaló que los “tres hilos, a través de los cuales el agresor transportaba gasolina, diésel y combustible de avión, explotaron de forma simultánea”. La Dirección Principal de Inteligencia calificó el resultado como un oleoducto “completamente deshabilitado”.

El ataque, según el mensaje oficial, tuvo lugar en el distrito de Ramenskoye, en la región de Moscú. La dependencia afirmó que “la red antidrones y la protección de las instalaciones enemigas por medio de guardias paramilitares no sirvieron de ayuda” y mencionó el despliegue de “servicios especiales rusos y equipos de reparación” en el sitio.

Maduro insiste en que presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela busca un cambio de régimen

Rusia responde con atauqe de drones pero son interceptados por Ucrania según el informe militar

El parte de la Fuerza Aérea indicó que Rusia lanzó 223 drones, entre ellos “unos 140 de tipo Shahed, así como de ataque Gerbera y de otros tipos”, provenientes de varias regiones rusas y de Crimea. El informe detalló que los aparatos se dirigieron a zonas del norte, sur y este de Ucrania.

Según el reporte, las defensas ucranianas interceptaron 206 drones y 17 impactaron en siete localizaciones distintas. El Servicio de Emergencias informó sobre un incendio en “instalaciones de una planta de producción de gas en Poltava” y afirmó: “Por suerte, no hay informaciones sobre heridos”.

