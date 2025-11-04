El presidente colombiano, Gustavo Petro, propone crear un observatorio contra el crimen organizado con México, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Foto: composición LR/AFP

El presidente colombiano, Gustavo Petro, propone crear un observatorio contra el crimen organizado con México, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Foto: composición LR/AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, la creación de un observatorio sobre el crimen organizado que permita a México y Colombia coordinar acciones para vencer a las mafias multinacionales. La iniciativa surge tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un hecho que reavivó el debate sobre la estrategia de seguridad y el combate al narcotráfico en la región.

Petro hizo pública su propuesta a través de su cuenta en X (antes Twitter). “La lucha común contra mafias multinacionales, bien cimentada y apoyada en el análisis y la inteligencia de alto nivel, puede ser victoriosa en favor de la democracia de los pueblos”, escribió el mandatario.

México investiga presencia de ciudadanos colombianos en redes criminales

Desde junio de 2025, las autoridades mexicanas confirmaron la participación de colombianos en delitos de alto impacto, entre ellos la explosión de una narcomina en El Santuario, Michoacán, que dejó ocho militares muertos. Por ese caso fueron detenidas 17 personas, de las cuales 11 eran de nacionalidad colombiana, según informó el Gobierno mexicano.

En ese mismo periodo, Sheinbaum adelantó conversaciones con Petro para formar un grupo de alto nivel que abordara temas de seguridad bilateral. “Desde hace meses le propuse al presidente de Colombia una coordinación semejante a la que tenemos con Estados Unidos, pero enfocada en la cooperación frente a actividades criminales”, declaró la mandataria mexicana.

El estado de Michoacán continúa como uno de los focos de violencia más graves del país. Allí operan organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras y Pueblos Unidos, responsables de extorsiones a productores agrícolas y de imponer control económico sobre sectores locales. Investigadores del Colegio de Michoacán advierten que la extorsión se ha convertido en una nueva forma de sometimiento territorial, donde los grupos criminales se integran a las cadenas productivas y deciden los precios del mercado.

Sheinbaum condena el asesinato del alcalde de Uruapan y promete que no habrá impunidad

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre durante un evento público del Día de Muertos, generó indignación nacional. El edil, que había pedido refuerzo de seguridad en su municipio, murió a tiros en la plaza principal ante cientos de asistentes.

Sheinbaum calificó el ataque como un acto “cobarde y vil” y prometió una investigación exhaustiva. “No habrá impunidad. Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables, no solo materiales, sino también con quien ordenó esta ejecución”, declaró ante los medios.

Además, rechazó las voces que piden retomar la militarización y una “guerra contra el narco”, política que, según dijo, incrementó la violencia en estados como Michoacán durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En su lugar, defendió una estrategia basada en la justicia social, la inteligencia y la investigación judicial.

La mandataria mexicana también denunció una campaña pagada en redes sociales que, según ella, busca deslegitimar su gestión. “Hay mucho dinero involucrado en impulsar mentiras y generar confusión. No vamos a permitir que la tragedia se use políticamente”, señaló.