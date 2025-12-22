HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Elon Musk eleva su riqueza gracias a fallo judicial: es el primer millonario en superar los US$700.000 millones

Las estimaciones de Forbes ubican al empresario nacido en Sudáfrica como la persona más rica del mundo a finales de 2025, gracias a su participación en empresas como Tesla y SpaceX.

Elon Musk es la primera persona en la historia en superar los US$700.000 millones.
Elon Musk es la primera persona en la historia en superar los US$700.000 millones. | Foto: composición LR/AFP/IA

Elon Musk acaba de alcanzar un nuevo hito histórico. El viernes 19 de diciembre, la Corte Suprema de Delaware revocó un fallo de un tribunal inferior que había anulado la concesión de opciones sobre acciones de Tesla a Musk, las cuales actualmente tienen un valor de US$139.000 millones.

Según Forbes, la fortuna del empresario nacido en Sudáfrica asciende actualmente a un récord de US$757.300 millones, tras haber apelado con éxito la decisión judicial. La noticia ocurrió apenas cuatro días después de que el dueño de Tesla fuera el primer multimillonario en alcanzar los US$600.000 millones.

PUEDES VER: Los 7 multimillonarios que impulsan la construcción de ciudades futuristas con fuertes inversiones: una de ellas podría estar lista en 2028

lr.pe

Musk recupera millones de dólares tras decisión judicial en EE. UU.

Un fallo del Tribunal de Equidad de Delaware consideró injusto el proceso de concesión de acciones de Tesla a Elon Musk en 2018, debido a su influencia sobre el consejo de administración de la fabricante de automóviles. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Delaware determinó que la anulación de las opciones era una medida inapropiada.

El acuerdo le brinda a Musk la posibilidad de adquirir 303 millones de acciones, ajustadas por la división, lo que representa un valor de US$139.000 millones según el precio de cierre del pasado viernes. En su momento, la rectora del Tribunal de Equidad de Delaware, Kathaleen McCormick, quien estuvo a cargo del caso, concluyó que, a pesar de que los accionistas de Tesla habían respaldado el plan de compensación en dos ocasiones, el monto del paquete resultaba desproporcionado e injusto para los inversionistas.

La Corte Suprema de Delaware emitió un fallo en el que considera errónea la decisión del tribunal inferior de anular el paquete salarial de 2018 de Elon Musk. Según el tribunal, esta acción fue 'inequitativa' y resultó en que Musk quedara sin compensación por su dedicación y trabajo a lo largo de seis años.

PUEDES VER: La familia real más rica del mundo supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos, gracias al petróleo e inversiones

lr.pe

La riqueza de Musk luego del fallo judicial

Después de la reciente sentencia, Forbes indicó que Tesla se posiciona nuevamente como el activo más valioso del exsocio de Donald Trump. Además de sus opciones sobre acciones, el empresario posee el 12% de las acciones ordinarias de la compañía de vehículos eléctricos, lo que representa un valor de US$199.000 millones.

Esto eleva el total de sus participaciones en Tesla a US$338.000 millones. A esta cifra se suma el paquete salarial récord que la empresa le otorgó en noviembre, el cual podría permitirle obtener hasta un billón de dólares en acciones adicionales, siempre que la compañía logre cumplir con ciertos hitos de rendimiento. Estos objetivos incluyen la ambiciosa meta de multiplicar por más de ocho su capitalización bursátil en la próxima década.

Por otro lado, la participación de Musk en SpaceX, que representa aproximadamente el 42% de la compañía, ha visto una disminución en su valor, alcanzando US$2.000 millones menos que sus acciones de Tesla. Esta evaluación se basa en una oferta pública de adquisición privada reciente que valoró a la empresa de fabricación aeroespacial en US$800.000 millones, un notable aumento respecto a los US$400.000 millones registrados en agosto, según información de Forbes.

En particular, se especula que SpaceX podría ser la clave para que Musk se convierta en el primer billonario del mundo, ya que la empresa tiene planes de realizar una oferta pública inicial en 2026, lo que podría elevar su valoración a aproximadamente US$1,5 billones.

