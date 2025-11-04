HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Ciencia

China se despide de la energía solar y eólica: genera 11.000.000.000 kWh casi a la misma altura de la Torre Eiffel

Una megacentral hidroeléctrica de China, sobre la meseta tibetana, está destinada a producir grandes cantidades de energía limpia.

La presa de las Tres Gargantas en el río Yangtsé, donde su ubica la presa más grande del mundo. Foto: NASA
China inauguró a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en una de las zonas montañosas, una de las obras de ingeniería energética más imponentes del planeta. Se trata de la central hidroeléctrica de Lianghekou, una infraestructura que produce 11.000 millones de kilovatios hora (kWh) y cuya presa alcanza una altura comparable con la de la Torre Eiffel.

El proyecto, que comenzó en octubre de 2014 y concluyó en 2023, busca nuevas fuentes de energía renovable en China. La obra es liderada por la compañía Yalong River Hydropower Development Company Ltd (YLHDC) y promete abastecer amplias zonas del suroeste del país, como la provincia de Sichuan, y fortalecer corredores económicos clave como el del Yangtsé.

La megacentral hidroeléctrica de Lianghekou es la más alta del país y está entre montañas. Foto: Xinhua

China presenta la colosal central hidroeléctrica de Lianghekou

Ubicada en el curso principal del río Yalong, dentro de la prefectura autónoma tibetana de Ganzi, la megacentral se posiciona como la instalación hidroeléctrica a mayor altitud en territorio chino. Su punto más alto alcanza los 295 metros, casi como la emblemática Torre Eiffel. Esta altitud y su ubicación estratégica la convierten en una de las plantas hidroeléctricas más colosales del mundo en términos de construcción e ingeniería.

Vista aérea que muestra la central hidroeléctrica de Lianghekou en el río Yalong. Foto: Xinhua

El embalse cuenta con una capacidad de almacenamiento de 10.800 millones de metros cúbicos, lo que garantiza una producción energética estable durante todo el año. Según la agencia estatal Xinhua, la central jugará un papel clave en el abastecimiento de energía limpia para el cinturón económico Chengdu-Chongqing, además de impulsar el desarrollo sostenible en regiones con gran potencial hídrico.

El ambicioso plan energético de China

Esta construcción cambiará la forma en que China genera y distribuye su energía limpia. Con una capacidad instalada de tres millones de kilovatios (kW), Lianghekou forma parte de un ambicioso plan que contempla 22 centrales a lo largo del río Yalong. El objetivo es consolidar un modelo energético renovable de gran escala que permita una distribución eficiente, continua y menos dependiente de las condiciones climáticas.

Los casi 9.500 millones de euros invertidos en este proyecto reflejan no solo la magnitud de la obra, sino también el compromiso de China con una transición energética basada en recursos estables como el agua. Lianghekou no solo produce energía, también regula el caudal del río y reduce el riesgo de inundaciones, aportando un valor ambiental agregado a su función principal.

La ventaja de la hidroeléctrica sobre la energía solar y eólica

A diferencia de la energía eólica y solar, la energía hidroeléctrica no es sensible al clima ni al tiempo. China puede desmantelar parte de los paneles solares y turbinas eólicas menos eficientes, en las regiones de menor eficiencia. Esto no afectaría al mercado energético, las autoridades chinas señalan que el proyecto ayudará al reequilibrio y no de un intento de marginar la energía solar y eólica.

La generación de energía de carga base no tiene límites, y la energía hidroeléctrica está capacitada para suministrar de manera constante, sin depender de fuentes intermitentes como el viento o el sol. Una red eléctrica nacional debe mantenerse equilibrada en todo momento, y la energía hidroeléctrica puede ajustarse y almacenarse eficientemente según las demandas.

Detalles técnicos de la construcción

La infraestructura total abarca 1,57 kilómetros de longitud, donde se distribuyen instalaciones subterráneas, aliviaderos, túneles de ventilación y seis unidades de generación. Una de las estructuras más impactantes es su torre de recogida de agua, que mide 115 metros de alto, 160 de ancho y 33 de largo. Estos elementos trabajan en conjunto para canalizar la fuerza hidráulica hacia turbinas de última generación que transforman la energía cinética del agua en electricidad.

Además, la planta opera bajo estrictos estándares de monitoreo, integrando salas de control avanzadas y sistemas automatizados. Las imágenes compartidas por Xinhua muestran tanto el exterior como el interior de la central, revelando detalles del trabajo de los operadores, así como el despliegue tecnológico que asegura su funcionamiento continuo en condiciones extremas de altitud.

