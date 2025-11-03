Xi Jinping bromea sobre espionaje al regalar teléfonos chinos a su homólogo surcoreano

El presidente de China, Xi Jinping, bromeó sobre espiar a su homólogo surcoreano al obsequiarle dos teléfonos inteligentes de una reconocida marca china. En un inusual tono de humor, el mandatario le dijo que "revise si hay una puerta trasera".

El encuentro entre Xi Jinping y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ocurrió en la ciudad de Gyeongju, ubicada al sureste de Seúl y que fue elegida como sede del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

TE RECOMENDAMOS PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Es segura la comunicación?

Durante su reunión, ambos presidentes intercambiaron regalos. Xi Jinping obsequió dos teléfonos de la marca china Xiaomi a Lee Jae Myung. Al recibirlos, el mandatario surcoreano preguntó: "¿Es segura la comunicación?"

Esta pregunta provocó risas en Xi Jinping, quien contestó "Debes revisar si hay una puerta trasera", una referencia al software preinstalado que puede permitir el monitoreo de terceras partes, lo que causó risas y aplausos de Lee Jae Myung .

La divertida interacción entre los mandatarios de China y Corea del Sur provocó fuerte interés de la prensa, debido a que Xi Jinping raramente aparece haciendo bromas, menos sobre espionaje.

PUEDES VER: Trump y Xi Jinping logran megaacuerdo comercial en histórica reunión presencial tras 6 años

Encuentro entre ambos presidente fue tendencia en redes

"Xi Jinping estalla en carcajadas luego de que Lee Jae Myung bromeara sobre la seguridad de los teléfonos Xiaomi", publicó el diario Seoul Shinmun.

Un video del encuentro en YouTube recibió más de 800 comentarios, muchos expresando sorpresa con el intercambio. "Se siente como maestros de artes marciales intercambiando frases en un duelo", escribió un usuario.

El momento evidenció el acercamiento entre los dos gobernantes a lo largo de varios encuentros durante la cumbre de la APEC, dijo Kim Nam-jun, portavoz de Lee Jae Myung. "Si no hubiera química, ese tipo de bromas habría sido imposible", agregó.