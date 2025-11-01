Donald Trump se compromete a financiar asistencia alimentaria ante cierre del gobierno federal

Trump aseguró estar dispuesto a negociar con los demócratas. | Foto: AFP

Trump aseguró estar dispuesto a negociar con los demócratas. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está dispuesto a financiar el principal programa de asistencia alimentaria para que unos 42 millones de personas no pierdan su asistencia mensual debido a la parálisis presupuestaria del gobierno.

Al entrar en su segundo mes, el cierre parcial del gobierno federal por falta de fondos (el "shutdown") se ha transformado en una implosión en cámara lenta de los servicios públicos y en una creciente convulsión económica.

'Será un honor proporcionar la financiación', dice Trump

Luego de que un juez federal, en respuesta a una petición de grupos de consumidores, ordenara al gobierno usar fondos de emergencia para financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Donald Trump dijo que estaba abierto a esa solución.

"No quiero que los estadounidenses pasen hambre. Si el tribunal nos da las directrices legales apropiadas, será mi honor proporcionar la financiación", escribió el mandatario norteamericano en su plataforma Truth Social.

La secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, había declarado que el programa SNAP se quedaría sin fondos después de un mes de "shutdown".

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, acusó a la oposición demócrata de continuar con sus juegos politiqueros en Washington.

"Van a tener gente real, verdaderas familias, van a tener niños, que padecerán hambre a partir de este fin de semana", dijo.

"Me horroriza la forma en que nuestro país trata a las familias y a los niños", declaró Kerry Chausmer, una residente de las afueras de Washington que ayuda a dos familias a pagar sus compras de alimentos ante la falta de asistencia gubernamental.

Costos de seguro médico se elevarán

El 01 de noviembre de 2025 también se publicarán los nuevos costos del seguro médico para los más de 24 millones de personas cubiertas por el programa federal Obamacare.

Debido a que los subsidios públicos para este programa expirarán a finales de año, es probable que sus costos se disparen, destacó el centro de estudios KFF.

Una persona que pagaba un costo promedio de 888 dólares en 2025 tendría que pagar 1.906 el año próximo, según KFF.

El tema de estos subsidios es el núcleo del enfrentamiento en el Congreso entre republicanos y demócratas, que no logran ponerse de acuerdo para la aprobación de un nuevo presupuesto.

El partido de Donald Trump propone extender el presupuesto actual, manteniendo los mismos niveles de gasto, mientras que la oposición demócrata exige una extensión de los subsidios para el Obamacare.

En el Senado, aunque los republicanos tienen la mayoría, se necesitan varios votos demócratas para aprobar un presupuesto.

Ciudadanos culpan a los republicanos por el 'shutdown'

La mayoría de las encuestas hasta el momento indican que los ciudadanos estadounidenses culpan principalmente al Partido Republicano por este cierre del gobierno.

Un sondeo de opinión realizado por ABC y el Washington Post indica que el 45% de los consultados culpa a Donald Trump y a los legisladores republicanos por el estancamiento, en comparación con el 33% que responsabiliza a los demócratas.

Mientras tanto, si bien los salarios militares se pagaron en octubre, debido a una decisión de Donald Trump, no está claro si será posible hacer lo mismo en noviembre.

Los más de 1,3 millones de estadounidenses que sirven en las fuerzas armadas podrían sumarse entonces a los 1,4 millones de empleados federales cuyos salarios ya llevan un mes congelados.

Trump dispuesto a negociar con demócratas

Las suspensiones del tráfico aéreo prosiguieron debido a la escasez de controladores, algunos de los cuales optan por ausentarse por enfermedad en lugar de trabajar sin cobrar.

El aeropuerto neoyorquino JFK, uno de los más transitados del país, tuvo que suspender todas las salidas y llegadas durante una hora y media el viernes.

Tanto demócratas como republicanos esperan que la solución a la crisis provenga de la intervención de Donald Trump, quien hasta ahora se ha mantenido al margen de los debates.

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, reiteró su promesa de negociar con los demócratas, pero solo después de que se levante el cierre del gobierno.

"Nos veremos muy pronto, pero tienen que reabrir el país", dijo el magnate al llegar a Florida, donde pasará el fin de semana en su lujoso complejo de Mar-a-Lago.