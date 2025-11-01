HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros?
¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros?     ¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros?     ¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros?     
Mundo

Donald Trump se compromete a financiar asistencia alimentaria ante cierre del gobierno federal

Encuestas indican que el 45% de los estadounidenses culpa al Partido Republicano por el cierre gubernamental, que afecta a varias agencias federales y ha paralizado servicios esenciales en todo el país.

Trump aseguró estar dispuesto a negociar con los demócratas.
Trump aseguró estar dispuesto a negociar con los demócratas. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está dispuesto a financiar el principal programa de asistencia alimentaria para que unos 42 millones de personas no pierdan su asistencia mensual debido a la parálisis presupuestaria del gobierno.

Al entrar en su segundo mes, el cierre parcial del gobierno federal por falta de fondos (el "shutdown") se ha transformado en una implosión en cámara lenta de los servicios públicos y en una creciente convulsión económica.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

lr.pe

'Será un honor proporcionar la financiación', dice Trump

Luego de que un juez federal, en respuesta a una petición de grupos de consumidores, ordenara al gobierno usar fondos de emergencia para financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Donald Trump dijo que estaba abierto a esa solución.

"No quiero que los estadounidenses pasen hambre. Si el tribunal nos da las directrices legales apropiadas, será mi honor proporcionar la financiación", escribió el mandatario norteamericano en su plataforma Truth Social.

La secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, había declarado que el programa SNAP se quedaría sin fondos después de un mes de "shutdown".

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, acusó a la oposición demócrata de continuar con sus juegos politiqueros en Washington.

"Van a tener gente real, verdaderas familias, van a tener niños, que padecerán hambre a partir de este fin de semana", dijo.

"Me horroriza la forma en que nuestro país trata a las familias y a los niños", declaró Kerry Chausmer, una residente de las afueras de Washington que ayuda a dos familias a pagar sus compras de alimentos ante la falta de asistencia gubernamental.

PUEDES VER: EE.UU. cumple un mes de cierre del gobierno y millones de personas quedarán sin ayuda alimentaria

lr.pe

Costos de seguro médico se elevarán

El 01 de noviembre de 2025 también se publicarán los nuevos costos del seguro médico para los más de 24 millones de personas cubiertas por el programa federal Obamacare.

Debido a que los subsidios públicos para este programa expirarán a finales de año, es probable que sus costos se disparen, destacó el centro de estudios KFF.

Una persona que pagaba un costo promedio de 888 dólares en 2025 tendría que pagar 1.906 el año próximo, según KFF.

El tema de estos subsidios es el núcleo del enfrentamiento en el Congreso entre republicanos y demócratas, que no logran ponerse de acuerdo para la aprobación de un nuevo presupuesto.

El partido de Donald Trump propone extender el presupuesto actual, manteniendo los mismos niveles de gasto, mientras que la oposición demócrata exige una extensión de los subsidios para el Obamacare.

En el Senado, aunque los republicanos tienen la mayoría, se necesitan varios votos demócratas para aprobar un presupuesto.

PUEDES VER: Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

lr.pe

Ciudadanos culpan a los republicanos por el 'shutdown'

La mayoría de las encuestas hasta el momento indican que los ciudadanos estadounidenses culpan principalmente al Partido Republicano por este cierre del gobierno.

Un sondeo de opinión realizado por ABC y el Washington Post indica que el 45% de los consultados culpa a Donald Trump y a los legisladores republicanos por el estancamiento, en comparación con el 33% que responsabiliza a los demócratas.

Mientras tanto, si bien los salarios militares se pagaron en octubre, debido a una decisión de Donald Trump, no está claro si será posible hacer lo mismo en noviembre.

Los más de 1,3 millones de estadounidenses que sirven en las fuerzas armadas podrían sumarse entonces a los 1,4 millones de empleados federales cuyos salarios ya llevan un mes congelados.

PUEDES VER: Trump promete que en caso de una guerra haría de todo para defender a Estados Unidos: "Lo vamos a ganar”

lr.pe

Trump dispuesto a negociar con demócratas

Las suspensiones del tráfico aéreo prosiguieron debido a la escasez de controladores, algunos de los cuales optan por ausentarse por enfermedad en lugar de trabajar sin cobrar.

El aeropuerto neoyorquino JFK, uno de los más transitados del país, tuvo que suspender todas las salidas y llegadas durante una hora y media el viernes.

Tanto demócratas como republicanos esperan que la solución a la crisis provenga de la intervención de Donald Trump, quien hasta ahora se ha mantenido al margen de los debates.

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, reiteró su promesa de negociar con los demócratas, pero solo después de que se levante el cierre del gobierno.

"Nos veremos muy pronto, pero tienen que reabrir el país", dijo el magnate al llegar a Florida, donde pasará el fin de semana en su lujoso complejo de Mar-a-Lago.

Notas relacionadas
Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

LEER MÁS
EE.UU. cumple un mes de cierre del gobierno y millones de personas quedarán sin ayuda alimentaria

EE.UU. cumple un mes de cierre del gobierno y millones de personas quedarán sin ayuda alimentaria

LEER MÁS
Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

LEER MÁS
¿Qué está pasando en Brasil? Las claves para entender la guerra contra el grupo criminal Comando Vermelho

¿Qué está pasando en Brasil? Las claves para entender la guerra contra el grupo criminal Comando Vermelho

LEER MÁS
Maduro insiste en que presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela busca un cambio de régimen

Maduro insiste en que presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela busca un cambio de régimen

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Mundo

El país de América Latina que reforzó su transporte ferroviario con la llegada de 5 nuevos trenes desde China

Reino Unido: los británicos celebran el fin del "príncipe Andrés", símbolo de escándalo y vergüenza

Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025