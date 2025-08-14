HOYSuscripcion LR Focus

Universitario vs Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     
Lluvias torrenciales repentinas provocan inundaciones en India: reportan 46 muertos y 200 desaparecidos

El desastre en la aldea de Chasoti arrasó infraestructuras, incluyendo una cocina improvisada que albergaba a más de 100 peregrinos. La situación sigue siendo crítica debido a las condiciones metrológicas.

Rescatistas inspeccionan el lugar de una inundación repentina en una aldea del distrito de Kishtwar el 14 de agosto de 2025. Foto: Composición LR/AFP
Al menos 46 personas perdieron la vida y más de 200 están desaparecidas tras una fuerte lluvia repentina que provocó inundaciones en el distrito de Kishtwar, en Cachemira, India. El incidente ocurrió el jueves en la aldea de Chasoti, un lugar clave de peregrinación hacia un famoso santuario en el Himalaya.

Las lluvias torrenciales afectaron principalmente a los peregrinos hindúes que se encontraban en la zona, y causó grandes daños en viviendas y otras infraestructuras. Este es el segundo desastre relacionado con inundaciones en la India en menos de una semana, luego de un deslizamiento de tierra en Uttarakhand.

Por su parte, el ministro principal del territorio federal de Jammu y Cachemira de la India, Omar Abdullah, calificó la situación como "sombría" y afirmó que los esfuerzos de rescate continúan. Decenas de peregrinos han sido evacuados a lugares seguros, pero se teme que al menos 50 personas más sigan desaparecidas.

Desastre afectó a la aldea de Chasoti

El epicentro del desastre fue el centro de peregrinación hindú, una localidad remota en la cual las intensas lluvias arrasó con una gran cocina improvisada que albergaba a más de 100 peregrinos. No obstante, muchos de los afectados no estaban registrados ante las autoridades locales, lo que dificulto la búsqueda de las personas.

Una persona herida es trasladada en camilla a un hospital local. Foto: AFP

Asimismo, los equipos de rescate enfrentaron serias dificultades para llegar a Chasoti debido a las malas condiciones de las carreteras y la devastación causada por las inundaciones. Pese a los obstáculos, los soldados se unieron al esfuerzo de búsqueda y rescate, trabajando de manera conjunta con las autoridades locales para tratar de localizar a los desaparecidos y asistir a los sobrevivientes.

Las lluvias torrenciales del jueves en un pueblo de montaña de la región de Cachemira han dejado más de medio centenar de muertos. Foto: AFP

Localidad de Cachemira en alerta tras pronóstico de inundación

El Departamento Meteorológico de la India advirtió sobre un aguacero repentino e intenso en Cachemira, que dejó más de 100 mm de lluvia en solo una hora, lo que provocó inundaciones repentinas y deslizamiento de tierra en la región. La Oficina metrológica local de Srinagan había pronosticado lluvias intensas en varias áreas de Cachemira, incluidas Kishtwar.

Ante este panorama, las autoridades pidieron a la población que se mantuviera alejada de estas zonas de riesgo, sobre todo de estructuras sueltas, postes eléctricos y árboles viejos. Desafortunadamente, aún existe la posibilidad de deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas.

